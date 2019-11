19 gadgets que los editores de Xataka han descubierto el último año y usan a diario

Aunque sean smart TVs, móviles o coches eléctricos los que copen los titulares, otros gadgets más modestos acaban convirtiéndose en imprescindibles en nuestro día. Dispositivos que quizás no nos habían llamado la atención en un principio o que simplemente desconocíamos su existencia pero que en poco tiempo se han ganado un puesto privilegiado por su funcionalidad. Estos son los gadgets que hemos descubierto en el último año y nos han conquistado. ¿Cuál es el tuyo?

Split Pad Pro de Hori para Nintendo Switch

La recomendación de Frankie MB

Los Joy Con de Nintendo Switch son capaces de hacer maravillas, pero eso no los hace perfectos. Su diseño está pensado para múltiples funciones y poder compartir partida sobre la marcha, lo cual es sensacional, pero el precio a pagar es una ergonomía en portátil con un evidente margen de mejora. Y ahí entra el Split Pad Pro (49,99 euros).

Lanzado hace muy poco y con motivos del juego 'Daemon X Machina', el Split Pad Pro hace más sencillo perderme por Hyrule o echar unas partidas a ‘Mortal Kombat’. Como se adivina por el nombre, busca ser un mando tradicional dividido en dos para la Switch y su peso (bastante ligero) hace que le siente como un guante a la consola dos-en-uno de Nintendo.

No tiene giroscopio, ni acelerómetro ni batería. De hecho, no se pueden usar si no están unidos a la Switch. Pero su agradecido diseño y sus extras (incluyendo dos botones traseros personalizables) es justo lo que buscaba para que mis horas en portátil igualasen, e incluso se atrevieran a adelantar, a las que juego en TV.

Ha sido todo un descubrimiento y en muchas ocasiones me refiero a él como una suerte de modelo Nintendo Switch XL al ampliar generosamente el tamaño de la consola una vez acoplados. Pero recuperar la cruceta, tener sticks más altos o contar con unos botones más grandes y separados es un pequeño gran lujo que le sienta fenomenal a cualquier juego al jugar más allá del Dock de la consola.

Hori - Split Pad Pro (Nintendo Switch) Hoy en Amazon por 49,99€

Xiaomi Mi TV Box S

La recomendación de Antonio Sabán

El mejor gadget que he descubierto en el último año es el Xiaomi Mi TV Box S (62,80 euros). Tras años lidiando con las lentas aplicaciones de varias Smart TV y con un viejo y limitado Chromecast de primera generación, el Mi TV Box S llegó a mi vida como regalo para sustituir a todo lo anterior, y no puedo estar más contento.

Me gusta enviar al estilo Chromecast, pero no depender siempre de eso, y el Mi Box S me da lo mejor de los dos mundos. Cuando quiero, envío desde el móvil contenido de Netflix, Spotify, YouTube, Amazon Prime o DAZN, pero cuando me siento y tengo el móvil lejos, puedo utilizar con su mando aplicaciones completas que, además, suelen dar un rendimiento muy bueno.

Xiaomi MI TV BOX S - Reproductor streaming en 4K Ultra HD, Asistente de Google con Chromecast Hoy en Amazon por 62,80€

Trípode para el teléfono GorillaPod

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

Hago las fotos de mis análisis con mi teléfono y, en muchas ocasiones me sorprendo poniendo el temporizador y ajustando el móvil encima de un par de libros para encuadrar lo que quiero. Tras entrevistar a Dani Esplá sobre su equipo de trabajo, me llamó la atención un mini trípode para el móvil. El que Dani recomendaba me pareció carete, así que tiré por un par de opciones que vi en Amazon por unos diez euros. Craso error: en teoría eran geniales, en la práctica alguna rueda para ajustar tenía holguras, por lo que o se me caía el móvil o no apuntaba donde yo quería.

Así que hice caso a mi compañero y me compré el Joby GorillaPod (29,99 euros), un trípode compacto, ajustable en posición, altura y ángulo gracias a un diseño muy ingenioso, unas pinzas robustas y materiales de calidad. Lo pones como quieres y ahí se queda sin moverse ni un milímetro. Sirve para cualquier teléfono, pero también para cámaras. La clave es que no pesen más de 325 gramos.

Joby GorillaPod JB01571-BWW - Kit Básico Trípode Mini Flexible con Pinza Universal para Smartphone, Adaptador GoPro y Adaptador de Antorcha, Peso hasta 325 g Hoy en Amazon por 29,99€

Adaptador multipuerto AUKEY

La recomendación de Anna Martí

A finales del año pasado mi antiguo ordenador (con su unidad óptica y sus gloriosos USB 2.0) renqueaba demasiado como para seguir trabajando con él y me compré un MacBook Pro nuevo. Gané en satisfacción visual y auditiva, pero el shock fue que de repente ni MacSafe, ni lector de tarjetas ni ningún USB "normal" (pese a estar inmersa en la actualidad tecnológica fue un "bienvenida a 2018" un poco chocante).

Cero dramas viviendo en la era del comercio electrónico y al ser los USB tipo C algo ya bastante habitual. Mi inmersión en la "dongle life" fue algo más fácil con este adaptador Aukey (14,99 euros) que me permitió conectar periféricos que uso habitualmente, sobre todo pendrives, discos duros y tarjetas SD. Mi idea era obtener uno de los que queda completamente unido al ordenador (como un componente más) y no como éste, que se conecta mediante un cable, pero de esta marca me fío algo más y creo que tiene bastante mejor precio que otros

AUKEY Hub USB C 4 Puertos USB 3.0 Adaptador Type C para MacBook Pro 2018/2017, iMac, Google Chromebook Pixel, DELL XPS 13, ASUS ZenBook, etc Hoy en Amazon por 14,99€

Huawei Watch GT Active

La recomendación de Juan Carlos López

Después de analizar a fondo varios smartwatches para Xataka y comprobar el impacto beneficioso que pueden tener en la rutina diaria de algunas personas decidí comprar un Watch GT Active de Huawei (157 euros). Este reloj inteligente tiene carencias importantes que provocarán que muchos usuarios lo descarten, pero también bazas muy sólidas que resuelven bien mis necesidades.

¿Sus puntos débiles? El más relevante es, sin duda, un margen de interacción con el teléfono móvil al que lo conectamos muy limitado. No permite enviar mensajes, ni recibir o realizar llamadas, y tampoco actúa como reproductor de música, algo que puede ser importante si vamos a utilizarlo para hacer deporte.

Pero, como he mencionado, también tiene características atractivas que le permiten encajar bien en mi rutina diaria a pesar de sus carencias. La más sólida es su autonomía, que se acerca mucho a las dos semanas de uso en condiciones reales. Para mí también es importante que mi smartwatch tenga un pulsómetro fiable y genere informes con estadísticas muy detalladas porque lo utilizo para hacer deporte casi a diario, y el Watch GT Active cumple ambos requisitos.

Otras dos cosas que no puedo dejarme en el tintero porque también me importan mucho son el diseño y el acabado de este reloj, dos apartados que también están cuidados. Estas son las razones por las que ahora mismo este smartwatch es, junto a mi smartphone, el dispositivo que más utilizo en mi día a día. Y que dure

Huawei Watch GT Active - Reloj Inteligente, Verde, 46 mm, Reloj Hoy en Amazon por 140,85€

Cargador Anker Power Port C

La recomendación de José García Nieto

Seguramente no sea lo más llamativo del listado, pero un accesorio sin el que no puedo vivir es mi cargador Anker (39,99 euros) de cinco puertos. Antes tenía uno de tres puertos USB A y me valía, pero ahora tengo el iPhone 11 Pro y el Apple Watch, un iPad y unos auriculares inalámbricos, así que con tres puertos no tengo suficiente si quiero cargarlo todo a la vez. Además, el cable de carga del iPhone es USB tipo C - Lightning, por lo que no puedo usarlo con el cargador antiguo (que también era Anker, por cierto). El cargador al que me refiero tiene cuatro puertos USB A con Power IQ para cargar cualquier dispositivo y un puerto USB tipo C con Power Delivery. Tiene 60W de potencia y me gusta porque no se calienta aunque le enchufes cinco dispositivos. Todo funciona como la seda.

Y seguramente alguien se pregunte, "¿por qué es tan importante cargarlo todo a la vez?". Pues sencillo, porque viajo bastante por trabajo y si algo he aprendido es que, por norma general, en las habitaciones de los hoteles enchufes < cosas que cargar. Un cargador múltiple soluciona el problema.

Anker Power Port C de 5 Puertos USB Cargador 60 W Cargador de Pared, 1 Puerto con Power Delivery para Apple MacBook, Nexus 5 x/6P y 4 Puertos PowerIQ para iPhone, iPad, Samsung y Otros Dispositivos Hoy en Amazon por 39,99€

Auriculares inalámbricos Sony WH1000XM2

La recomendación de Amparo Babiloni

Aunque hago bastantes reviews, suelen ser casi siempre móviles y hay bastantes cosas que no he probado a fondo en mi día a día. Una de esas cosas eran unos auriculares de cancelación de ruido y mira que tenía ganas. Cada vez que cogía un vuelo largo miraba con envidia a los pasajeros que llevaban unos. Al final, durante el pasado Black Friday pillé una oferta buena y me hice con los Sony XM2 (175,84 euros) y madre mía, qué gran compra. Para viajar son una maravilla pero los uso a diario en la oficina.

La calidad de sonido y como aislan del ruido me permiten concentrarme mucho mejor, aunque reconozco que a veces me hablan y no me entero. Si mañana se me rompieran, no tengo duda de que me compraría unos nuevos.

Sony WH1000XM2 - Auriculares de Diadema inalámbricos (Hi-Res Audio, cancelación de Ruido, Sense Engine, Bluetooth, Compatible con aplicación Headphones Connect, 30 Horas de autonomía) Negro Hoy en Amazon por 159,13€

Cargador AUKEY

La recomendación de Enrique Pérez

Casi siempre utilizaba el cargador incluido en el móvil, pero al final he optado por un cargador más rápido. Es cierto que no todos los móviles sacan partido a esta potencia, pero sí he notado una mejoría. Lo que me ocurría es que con los móviles más nuevos que íbamos probando, la carga rápida era mucho mejor. Así que tomé la decisión de guardar en el cajón todos los cargadores antiguos que tenía y sustituirlos por un cargador con varios USB, que además carga más rápido.

Un pequeño cambio que no afecta mucho cuando lo conectas por la noche, pero cuando lo utilizas durante el día y quieres que en un breve tiempo se cargue algún dispositivo, sí se nota. Así que mi consejo es que os compréis uno, porque son baratos y es una manera fácil de renovar tu equipamiento.

AUKEY Cargador USB de Pared con 3 Puertos USB 30W / 6A con Tecnología AiPower Una Corriente Máxima de 2,4A Cargador Móvil para iPhone XS / XS Max / XR, iPad Air / Pro, Samsung, HTC, LG, Nexus y más Hoy en Amazon por 12,74€

Echo Plus

La recomendación de Álex Cánovas

El nuevo trasto, con cariño para Alexa, con el que mejor me estoy llevando este año es el Amazon Echo Plus (149,99 euros). Le pido de todo: que si enciende la luz del salón, que si apágala porque me voy a dormir, que si ponme este disco, que si qué tiempo hace en Oslo que me interesa mucho saberlo, que si la raíz cuadrada de un número muy gordo para ver si la pillo algún día despistada… pura diversión. Y todo por favor, que no se enfade ni me tome por un tirano.

Tanto me ha gustado el cacharrito que ya he regalado dos. Al principio, los que reciben el regalo se quedan un poco en plan "¿y yo para qué quiero esto?", pero pasados unos días me cuentan todo tipo de historias chulas y respuestas ingeniosas por parte de Alexa, que lo sabe (casi) todo. En casa ya es un imprescindible y no veo la hora de poner unas persianas modernas que se lleven bien con el bicho.

Echo Plus (2.ª generación), tela de color antracita + Philips Hue White Bombilla LED E27 Hoy en Amazon por 149,99€

Xiaomi Mi Band 4

La recomendación de Samuel Oliver

Odio tener el móvil con sonido. Incluso en vibración me resulta molesto, y claro esto provoca que no me entere nunca de las notificaciones y tenga que desbloquear el móvil cuando me acuerdo para ver si tengo alguna.

La Mi Band 4 (32,48 euros) ha solucionado esto y por lo que cuesta tengo un reloj con pantalla a color, contador de pasos, monitorización de ejercicio (que voy a ser sincero, poco uso le doy), puedo pasar de canción sin molestarme en sacar el móvil y puedo leer las notificaciones que me van llegando. Ahora me costaría no llevar una púlsera o reloj del estilo conmigo.

Xiaomi Band 4 Fitness Tracker 0.95 Pulgadas Color AMOLED Pantalla Monitor de Ritmo Cardíaco 50M Rastreador de Actividad Resistente al Agua Pulsera Inteligente 2019 Negro, e-Commerce, 21.6 mm Hoy en Amazon por 32,90€

Smart Keyboard Folio

La recomendación de Javier Lacort

2019 ha sido el año en que he empezado a usar el iPad Pro para trabajar más que nunca antes. La curva de aprendizaje ha sido más débil de lo que pensaba y he pasado de usarlo de forma casual a de forma intensiva. Y es en buena parte gracias al Smart Keyboard Folio (199 euros).

Seguramente no es perfecto: no me convence que al plegarlo se muestre el teclado completo hacia el exterior del iPad, y podría ser retroiluminado o tener teclas de función. Así y todo, me encanta escribir con él y la versatilidad silenciosa que da al iPad.

Con otro teclado podría funcionar, seguro. Pero el que me ha hecho adorar la experiencia del trabajo en movilidad con el iPad es este. Con la llegada de iPadOS, tiene todavía más sentido y facilita más este uso del iPad Pro. No creo que vuelva a comprar un ordenador portátil, y la responsabilidad, en buena medida, es de este teclado

Apple Smart Keyboard Folio (para el iPad Pro de 11 pulgadas) - Español Hoy en Amazon por 199,00€

Cargador USB Multipuerto

La recomendación de Laura Sacristán

No es que lo haya descubierto este año porque ya sabía que existía, pero me lo regalaron hace unos meses y ahora lo uso todos los días. Lo tengo siempre enchufado al lado de mi mesilla para poder recargar varios gadgets por la noche.

El que yo tengo incluye cuatro puertos de salida de 22W y viene con los adaptadores de enchufe para EEUU/UK/EU/AUS, algo que me viene genial para llevármelo en todos mis viajes (antes iba cargada con un ladrón y varios cargadores).

Cargador USB Multipuerto, LENCENT Ladron Enchufes, 4.4A 5V Adaptador para Viaje, Adaptadores de Enchufe Universal inglés/eeuu/EU/AUS para iPad, iPhone, Samsung Teléfonos Inteligentes Hoy en Amazon por 13,99€

Philips Somneo y soporte para el móvil de moto

La recomendación de Ricardo Aguilar

Uno de los "cacharros" imprescindibles que he descubierto este año es el Philips Somneo (179,99 euros). Es, básicamente, de esas cosas que cuando lees la descripción dices “pero qué“, y que luego te cambian la vida, literalmente. En resumidas cuentas, es un despertador que simula la iluminación natural del amanecer, al mismo tiempo que emite sonidos de la naturaleza. Muy zen y muy 'mindfulness', pero el asunto es que funciona.

Los humanos nos despertamos con la luz solar, y este despertador es a su vez una lámpara que logra iluminar el cuarto entero con unos colores (porque lo va haciendo de forma gradual) similares a los del amanecer. En cuanto al audio, es tan envolvente que, literalmente, confundes el canto real de los pájaros (vivo en un pueblo y lo conozco), con el que emite el despertador.

Aparte de esto, tiene radio, puedes cargar el móvil, Bluetooth, de locos. Me ha cambiado la vida en el sentido de que ya no me despierto desde una fase de sueño profundo con un infame pitido (sonido del móvil), me despierto poco a poco, casi sin darme cuenta, y es genial.

El otro de mis must de este año ha sido un soporte para móvil en la moto (11,99 euros). Tengo una deportiva, y es bastante complicado encontrar uno que encaje en el grueso manillar, y que no convierta el móvil en una fiesta de vibraciones. Por unos 10 euros encontré uno en Amazon, y me sirve para poner el GPS y poder irme de ruta tranquilo, sabiendo que encontraré el camino a casa.

Philips Wake-up Light HF3651/01 - Despertador Luminoso, Amanecer y Atardecer Simulados RelaxBreathe para Dormir, Múltiples Luces y Sonidos, Luz de Medianoche Hoy en Amazon por 179,66€

Altavoz Bluetooth JBL GO 2

La recomendación de Santi Araújo

Hace unos meses me compré un JBL GO 2 (27,99 euros) para poder escuchar música cada vez que iba a la cabaña que tenemos en la aldea. Y la verdad es que es una de las mejores decisiones de compra que he hecho últimamente.

La relación calidad / precio es genial. Suena súper bien, tiene una autonomía brutal, pesa poco y es muy resistente al agua y golpes. Eso significa que puedo escuchar música mientras me ducho o podcasts mientras cocino sin preocuparme en que se vaya a estropear.

Por el tamaño, peso, precio, resistencia y resultado se me ocurren pocas cosas mejores para recomendar a los amantes del sonido portátil.

JBL GO 2 - Altavoz inalámbrico portátil con Bluetooth, parlante resistente al agua (IPX7), hasta 5h de reproducción con sonido de alta fidelidad, color champagne Hoy en Amazon por 25,41€

Base Station de NOMAD

La recomendación de Cristian Rus

En los últimos tiempos me ha sorprendido muchísimo la base de carga NOMAD Base Station. ¿Un cargador inalámbrico más? Bueno, no del todo. La Base Station de NOMAD (99 euros) cuenta con la ventaja de que permite cargar multitud de dispositivos a la vez y no solamente mediante Qi. En un periodo de transición hacia la carga inalámbrica como en el que estamos, esta base me parece ideal.

El accesorio cuenta con la suficiente potencia como para cargar hasta cuatro dispositivos a la vez. Sobre la superficie inalámbrica podemos colocar dos dispositivos (cuenta con tres bobinas para usar tres posiciones distintas) pero es que además viene con un puerto USB-A y un puerto USB-A para añadir esos dispositivos que no disponen de carga por inducción. La NOMAD Base Station me ha permitido deshacerme de cargadores por toda la casa y centralizarlo todo en un único lugar.

Honor Band 4

La recomendación de Javier Pastor

Hace tiempo que estoy tratando de aprovechar los veranos para nadar todo lo que puedo, y este año me compré una pulsera, la Honor Band 4 (30,99 euros), que se puede sumergir y tiene soporte de actividades de natación.

Me viene perfecta porque hace ese seguimiento de las sesiones de natación, y se puede configurar el largo de la piscina en la que practicas, además de luego monitorizar brazadas, SWOL y número de largos o calorías que quemas durante la sesión.

Es una lástima que no tenga botones físicos (la respuesta de la pantalla al salir no es buena y desbloquear la actividad para "parar" la sesión es difícil, pero por lo demás estoy muy contento con esta pequeña herramienta que me permite hacer seguimiento de esas sesiones de natación. Y lógicamente puedo usarla en otros tipos de sesiones de ejercicio, así que en mi caso ha sido una compra estupenda

Huawei Honor Band 4 - Modelo 2019 - Pulsera de Actividad Inteligente Unisex Adulto, Color Black, Talla Única Hoy en Amazon por 30,99€

Teclado vutar i8

La recomendación de Gabriela González

Hace tiempo que usaba mi ordenador gaming para jugar en la sala y siempre era una molestia tener que llevar un mouse o un teclado normales conmigo. La solución barata vino de la recomendación de un amigo: en Aliexpress sobran estos mini teclados inalámbricos que tienen un touchpad bastante aceptable, considerando que los touchpads de muchos portátiles con Windows dejan que desear, este está al nivel de varios.

Luego cuando me armé una pequeña Intel Nuc para usar como servidor casero de series y películas opté por comprar otro, pero esta vez la versión mejorada con teclado retroiluminado y batería recargable. Es un gadget, bueno y barato sin el que no podría vivir. Es pequeñito y cómodo para controlar un ordenador que está conectado a la TV desde la cama o el sofá.

Teclado vutar i8 retroiluminado PVP en Aliexpress 5,13€

Batería con cargador PowerCore Fusion Power Delivery de Anker

La recomendación de Javier Penalva

Recientemente el adaptador de corriente USB-C con el que cargaba mi portátil dejó de cumplir su función principal. Era el cargador que llevaba a todos lados porque contaba con otro puerto USB-A para cargar al mismo tiempo otros gadgets. En la elección del nuevo quería unir seguridad y calidad del producto así como polivalencia para los viajes.

Mi elección fue el PowerCore Fusion (99,95 euros), bastante caro pero que me permitía cargar el portátil y otros gadgets como cualquier otro cargador de pared pero además hacía las veces de batería externa que no tenía que preocuparme de cargar.

Batería con cargador PowerCore Fusion Power Delivery de Anker PVP en Apple 99,95€

Auriculares inalámbricos LEVIN

La recomendación de Josep Camós

Yo naaada, seguramente soy el tío menos digital de la empresa, sobre todo si me comparo con el resto de los compañeros. Pero voy a dar dos. Los típicos cascos baratos con cancelación de ruido, pero tampoco es que los use a todas horas. Van bien para trabajar cuando tus vecinos son seguidores de la Congregación de los Santos Black and Decker.

Y un artilugio un pelín random, pero que tiene su encanto mientras leo: unos pedales (toma ya), que la edad no perdona y empiezo a estar mayor ya. En realidad son de mi hija, pero a la que se descuida se los mango.

Auriculares Bluetooth Inalámbricos Cancelacion ruido - la Última Técnica de Cancelación de Ruido,Auriculares inalámbricos de Diadema Plegable con Micrófono,HiFi Estéreo Bajos Profundo Soundn (Negro) Hoy en Amazon por 39,99€

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.