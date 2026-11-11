Lidl trae a su tienda online la chimenea eléctrica con efectos de llama que tiene varias temperaturas y un diseño muy decorativo

Lidl renueva su catálogo de Bazar con una velocidad bastante grande, y es que semanalmente va añadiendo nuevos productos para la casa. La tienda ha publicado su folleto para la semana que viene, y el 16 de noviembre tendrá de oferta la chimenea eléctrica Silvercrest por un precio de 107,99 euros. Si la quieres ya mismo, está disponible en la tienda por un precio de 179,99 euros.

Eso sí, cabe mencionar que únicamente estará disponible en la tienda online, no en sus establecimientos físicos. Por ello, si no tienes cerca una tienda Lidl, como alternativa tenemos en Amazon la chimenea eléctrica Tresko. También cuenta con efecto llama, incluye termostato y tiene un precio de 109,79 euros.

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Una chimenea con efecto llama y varios sistemas de protección

La chimenea eléctrica de Silvercrest cuenta con un efecto llama, una característica ideal para disfrutar de una decoración Navideña en casa. El brillo se puede variar en cinco niveles, y no hace falta tener la chimenea encendida para poder disfrutar de su iluminación.

También cuenta con tres modos (confort, Eco y anticongelante) paraa la chimenea eléctrica, ofrece una temperatura de entre 7 y 35 ºC y viene con función de temporizador. Para una mayor seguridad, también viene con protección contra sobrecalentamiento, detección de ventanas abiertas y bloqueo de teclas automático.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la chimenea eléctrica de Silvercrest hoy ✅ LO MEJOR Cuenta con varios niveles de iluminación de la llama .

. Viene con varios modos de temperatura .

. Tiene varios sistemas de protección. ❌ LO PEOR Solo está disponible en la tienda online. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo que te permita mantener la casa caliente a la par que decorada. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres tener otro sistema de calefacción o si simplemente buscas una alternativa diferente.

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Imágenes | Lidl y Compradicción, Silvercrest

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