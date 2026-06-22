Hoy en Lidl esta mininevera ideal para el verano con asa de transporte y adaptador para el coche que no llega a 40 euros

Una de las mejores cosas que hay para combatir el calor es tener una bebida fresquita a mano. Lidl tiene varios dispositivos que para eso van genial, como una máquina Coca-Cola para hacer cubitos de hielo. Hoy os traemos algo un poco diferente: se trata de una mininevera Silvercrest que está rebajada hasta los 39,99 euros (su PVP es 49,99 euros).

Mini nevera 48 W Silvercrest PVP en Lidl — 39,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ahora veremos un poco más de esta mininevera, pero si quieres una alternativa que puedas comprar en Amazon, también tienes esta Bolero MiniCooling de Cecotec. Tiene una capacidad similar a la de Lidl, también se puede usar en coches y cuesta casi igual: sale por 42,90 euros.

Cecotec Mini Nevera Bolero MiniCooling Río White 4L. Funcionamiento 12V-220V, Compatible coche y caravanas, Función enfriamiento y calentamiento, Rango temperatura 5-65º, Transporte fácil Hoy en Amazon — 42,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una mininevera para usar en casa o en el coche

Como decimos, tenemos ahora mismo esta mininevera Silvercrest con un descuento de 10 euros con respecto a su PVP (es decir, un 20 % de descuento). Es una opción bastante compacta que pesa algo menos de 2 kg y que mide 17,5 x 25,4 x 26,9 centímetros. Además, como tiene un asa, la podremos mover muy fácilmente. E incluye tanto adaptador para usarlo a un enchufe de casa como un adaptador de 12 V para el coche.

Tiene aproximadamente 4,3 litros de capacidad, lo que nos dará para almacenar hasta 6 latas de 33 centilitros cada una. Es capaz de refrigerar hasta 15 grados por debajo de la temperatura ambiente, lo que nos permitirá tener la bebida fresquita. Esta mininevera tiene una cosa curiosa y es que la parte frontal hace las veces de espejo de maquillaje, algo que no solemos ver en este tipo de dispositivos.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la mininevera de lidl ✅ LO MEJOR La puedes usar en casa y en el coche: Es una opción versátil que puedes llevarte incluso de viaje este verano.

Es una opción versátil que puedes llevarte incluso de viaje este verano. Precio atractivo con el descuento: Tiene un PVP ajustado, pero esta oferta la coloca en un punto mucho más apetecible. ❌ LO PEOR No te va a dejar la bebida helada: Si la temperatura del exterior es alta, la bebida no quedará superfría. Es mejor meter la bebida muy fría si tienes pensado llevártela de viaje.

Si la temperatura del exterior es alta, la bebida no quedará superfría. Es mejor meter la bebida muy fría si tienes pensado llevártela de viaje. Hace un poco de ruido: Emite aproximadamente 45 dB, un nivel de ruido que puede llegar a ser molesto. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una nevera económica y portátil que puedas usar tanto en casa como en el coche si vas de viaje. ⛔ NO LO COMPRES SI... Preferies una opción que enfríe más lo que metas en el interior o buscas algo supersilencioso.

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Imágenes | Lidl, Compradicción

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