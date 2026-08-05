Hoy en Leroy Merlin: una hidrolimpiadora extraplana, que limpia la terraza, el porche o el coche y se guarda fácilmente

A la hora de comprar una hidrolimpiadora para mantener a punto la terraza, el jardín o el coche, hay un obstáculo que suele frenar a muchos usuarios: el espacio de almacenamiento. La mayoría de los modelos de gama media son voluminosos, pesados y difíciles de guardar en un trastero o armario pequeño.

Pero ahora, en Leroy Merlin, hemos encontrado un modelo extraplano como esta Nilfisk Core 140 In-Hand Power Control por 183 euros. Esta hidrolimpiadora resuelve el problema de la maniobrabilidad mediante un chasis compacto con recogecables integrado y un diseño pensado para ocupar el mínimo espacio vertical.

Una hidrolimpiadora con bomba de aluminio

A diferencia de otras alternativas de su segmento, que están fabricadas con componentes plásticos, esta hidrolimpiadora de la firma danesa Nilfisk integra una bomba metálica de aluminio con motor Ultra Torque. Esto le permite alcanzar los 140 bares de presión y un caudal máximo de 465 litros por hora, cifras óptimas para desincrustar musgo de las baldosas del porche, limpiar la grasa del suelo o retirar la suciedad pesada de la carrocería de nuestro vehículo.

Su rasgo más diferencial es, sin embargo, el sistema In-Hand Power Control, que permite ajustar la potencia del agua en tres niveles directamente desde la pistola de pulverización. De este modo, no hace falta interrumpir el trabajo para volver a la máquina a ajustar el dial manual al cambiar entre superficies delicadas (como la madera de la terraza) y superficies de alta resistencia (como el hormigón o la piedra).

Además, la gestión de la manguera suele ser la principal causa de desgaste en este tipo de herramientas. Nilfisk incorpora una manguera Ultraflex de seis metros, diseñada con un polímero de alta resistencia que evita el estrangulamiento y facilita su enrollado rápido en la propia guía de la máquina.

⚡ EN RESUMEN: Hidrolimpiadora eléctrica NILFISK Core 14O In Hand Power Control ✅ LO MEJOR Control In-Hand : regulación de presión cómoda y rápida desde el propio gatillo sin cambiar de boquilla ni tocar la máquina.

regulación de presión cómoda y rápida desde el propio gatillo sin cambiar de boquilla ni tocar la máquina. Bomba de aluminio: mayor durabilidad y resistencia al desgaste térmico frente a los bloques hidrolimpiadores de plástico convencional. ❌ LO PEOR Accesorios específicos no incluidos... Si buscas un cepillo rotativo especial para patios o una boquilla de espuma de alta densidad para coche, deberás adquirirlos por separado.

Si buscas un cepillo rotativo especial para patios o una boquilla de espuma de alta densidad para coche, deberás adquirirlos por separado. Radio de acción estándar... Los 6 metros de manguera son suficientes para tareas domésticas habituales, pero pueden requerir mover la unidad base si limpias vehículos muy grandes o terrazas extensas. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una terraza, patio o vives en un chalé adosado y necesitas una limpieza profunda de exteriores en primavera y verano, pero cuentas con espacio limitado de almacenaje en el trastero o el garaje. ⛔ NO LO COMPRES SI... Piensas usarla durante varias horas sobre pavimentos muy degradados. En este caso es preferible dar el salto a hidrolimpiadoras con motor de inducción refrigerado por agua y presiones superiores a los 160 bares.

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Imágenes | Webedia y Nilfisk

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