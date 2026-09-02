Hoy Amazon tiene un chollo para quienes se atrevan a renovar hardware en 2026: esta CPU X3D súper ventas de AMD a precio mínimo

Si echamos un vistazo al mercado de hardware y nuevos lanzamientos rápidamente nos damos cuenta de que no es, ni de lejos, el mejor momento para enfrentarnos a cualquier compra si no queremos gastar bastante más que antes por lo mismo. Con mención especial a todo lo relativo a memorias RAM y unidades SSD, que son las dos grandes perjudicadas del auge de la IA.

Sin embargo, curiosamente, dentro del terreno de PC de sobremesa en general y gaming en particular sí que hay muchos componentes que mantienen unos precios buenísimos en 2026. Los cuales resultan una vía de salvación estupenda si sólo necesitamos actualizar algunas piezas clave de nuestro equipo. Uno de ellos es el procesador y este Ryzen, rebajado en Amazon a 319,99 euros, es buen ejemplo de ello.

Una CPU que brilla especialmente en videojuegos

Aquellos jugadores de PC que necesiten un buen procesador que ofrezca un rendimiento excelente en videojuegos, no tengan que actualizar nada más y además busquen el mejor precio posible, encontrarán en esta oferta de Amazon para el Ryzen 7 7800X3D una compra brutal para no dejar escapar. Porque esta CPU alcanza su mínimo histórico y sale aquí nueva igual que en PcComponentes reacondicionada, por ejemplo.

Aunque no es el procesador más reciente y estos años han llegado al mercado nuevas generaciones de la familia Ryzen X3D, con su rebaja actual este 7800X3D tiene una relación calidad precio imbatible. Una elección genial si contamos con una placa AM5, una tarjeta gráfica potente y no queremos gastar mucho más de 300 euros.

Esta CPU destaca por su tecnología AMD 3D V-Cache, que se traduce en mayores tasas de FPS en juegos frente a modelos que no cuentan con ella. Con unas frecuencias que sostienen los 5 GHz sin mayores problemas y una configuración de 8 núcleos y 16 hilos con la que estaremos cubiertos de cara al futuro y sin necesidad de actualizar a corto plazo.

⚡ EN RESUMEN: oferta amd ryzen 7 7800x3d ✅ LO MEJOR Una relación calidad precio imbatible al alcanzar su mínimo histórico en Amazon

al alcanzar su mínimo histórico en Amazon Sigue siendo una CPU excelente en 2026 a pesar de que no es la más actual del mercado ❌ LO PEOR Precisamente, eso: no es la más reciente y, si buscamos lo último de lo último, hay otras opciones (más caras, eso sí)

no es la más reciente y, si buscamos lo último de lo último, hay otras opciones (más caras, eso sí) Hay que actualizar placa base y memorias RAM si no cuentas con un equipo AM5 💡 CÓMPRALO SI... buscas una actualización barata con la que disparar el rendimiento en videojuegos de tu PC gaming ⛔ NO LO COMPRES SI... prefieres algún procesador más reciente y no te importa afrontar un gasto mayor

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Imágenes | Szabolcs Kelemen y Timothy Dykes en Unsplash, AMD

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