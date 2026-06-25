Frigoríficos, lavadoras y más: estos son los chollos en electrodomésticos que te recomiendo en este Prime Day

Renovar los grandes electrodomésticos de casa suele ser sinónimo de un desembolso importante que solemos ir posponiendo en el tiempo. Por suerte, las ofertas del Prime Day de Amazon (tienes que ser usuario Prime para disfrutar de ellas o si no lo eres, solicitar la prueba gratuita de 30 días) nos permiten comprar algunos de estos aparatos a buenos precios.

Si tu vieja lavadora pide un cambio a gritos, estás buscando un frigorífico más eficiente que baje tu factura de la luz o quieres dar el salto a un lavavajillas de última generación, estás en el lugar correcto. En Xataka hemos rastreado Amazon y estos son los mejores chollos en electrodomésticos que hemos encontrado (y queremos recomendarte) en este Prime Day.

Frigorífico Xiaomi Mijia Cross Door Refrigerator por 709 euros: con tratamiento antibacteriano y motor Inverter.

por 709 euros: con tratamiento antibacteriano y motor Inverter. Lavadora Candy ProWash 500 BR 49SBL8G-S por 335 euros: con conectividad WiFi.

por 335 euros: con conectividad WiFi. Placa de inducción flexible Gasland IH905BFB por 435,19 euros: con cinco zonas de cocción y calentamiento rápido.

por 435,19 euros: con cinco zonas de cocción y calentamiento rápido. Lavavajillas Comfee CDWPF1201PW-WE-EU por 245,99 euros: para 12 cubiertos y con modo Eco.

por 245,99 euros: para 12 cubiertos y con modo Eco. Secadora Balay 3SB080BE por 457 euros: con 8 Kg de capacidad y programa rápido.

Frigorífico Xiaomi Mijia Cross Door Refrigerator

Si buscas espacio gigante y tecnología punta para tu cocina, el frigorífico americano Xiaomi Mijia Croos Door Refrigerator (rebajado a 709 euros) es uno de los chollos en electrodomésticos que más llama la atención en el Prime Day. Se trata de un modelo de cuatro puertas que te permite transformar compartimentos de congelador a refrigerador según tus necesidades. Incorpora un avanzado tratamiento antibacteriano que mantiene los alimentos frescos durante mucho más tiempo y su motor Inverter es muy silencioso, siendo una opción perfecta para cocinas abiertas.

Lavadora Candy ProWash 500 BR 49SBL8G-S

Para revolucionar tu colada diaria con la máxima comodidad, esta lavadora de Candy (rebajada a 335 euros) en su elegante acabado antracita es otra de las recomendaciones casi obligatorias en este Prime Day. Este modelo destaca por su motor Inverte de alta eficiencia, que garantiza un funcionamiento ultrasilencioso y un consumo eléctrico mínimo. Además, incorpora conectividad inteligente para que puedas controlarla directamente desde tu móvil y una completa selección de programas rápidos diseñados para dejar tu ropa impecable cuidando hasta tus prendas más delicadas.

Placa de inducción flexible Gasland IH905BFB

Las placas de inducción flexible son una auténtica revolución para la cocina (sobre todo para quienes tienen sartenes y ollas de todos los tamaños y formas). Esta Gasland Chef IH905BFB de cinco zonas está ahora disponible por 435,19 euros. Ofrece un gran fuego central ideal para paelleras o recipientes grandes y un control táctil independiente para gestionar sus nueve niveles de potencia y función Boost de calentamiento rápido. Sin duda, es una buena opción para quienes quieren adentrarse en este tipo de cocinas.

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Lavavajillas Comfee CDWPF1201PW-WE-EU

Por 245,99 euros, ahora puedes llevarte este lavavajillas Comfee. Se trata de un modelo que destaca por su generosa capacidad para 12 cubiertos y una distribución interior muy flexible, lo que lo hace perfecto para necesidades de cualquier familia. Cuenta con múltiples programas de lavado adaptados a todo tipo de vajillas (incluyendo un eficiente modo Eco) y un diseño moderno en color blanco que encaja en cualquier rincón, permitiéndote olvidarte de fregar a mano por una inversión mínima.

Secadora Balay 3SB080BE

Aunque en pleno verano la ropa se seca rápido, el invierno llegará y el tener la colada seca será uno de los principales problemas de cualquier hogar. Puedes anticiparte a ello comprando en el Prime Day esta secadora Balay (rebajada a 457 euros). Se trata de un modelo con bomba de calor y capacidad de 8 kg. Cuenta con un programa rápido de 40 minutos para poder secar fácilmente hasta 2 kg de ropa.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Balay, Xiaomi, Comfee, Gasland y Candy

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