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La freidora de aire más flexible de Ninja se queda ahora a precio de outlet si la compras en Back Market

En estado muy bueno; revisada y probada por profesionales y con dos años de garantía, como si la compraras nueva

Freidora De Aire Ninja Flexdrawer 1
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fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
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2703 publicaciones de Fran León

Si buscas una freidora de aire que verdaderamente pueda sustituir al horno convencional pero no quieres dejarte un dineral, hay chollos que merecen un vistazo en el mercado reacondicionado. La Ninja Foodi FlexDrawer (AF500EU) es conocida por su enorme cesta transformable. Su precio habitual es de 270 euros, pero en Back Market puedes llevártela reacondicionada, en estado muy bueno por 109,99 euros.

NINJA - Freidora de aire sin aceite Ninja AF500EU compartimento extragade Foodi Max 10,4L.

NINJA - Freidora de aire sin aceite Ninja AF500EU compartimento extragade Foodi Max 10,4L.

PVP en Ninja — 194,00 El Corte Inglés — 215,99 PcComponentes — 269,00 MediaMarkt — 269,00 Leroy Merlin — 273,80
Reacondicionados
Back Market — 109,99 PcComponentes — 149,00 MediaMarkt — 255,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una freidora "Transformer" con una enorme capacidad

Freidora De Aire Ninja Flexdrawer

La gran innovación de este modelo de Ninja es su sistema FlexDrawer. Incluye un separador extraíble que permite dividir la cubeta en dos zonas independientes de 5,2 litros, ideales para cocinar una carne en un lado y una guarnición en otro a diferentes temperaturas y tiempos. 

No hay nada peor que se te enfríe un plato mientras esperas a que termine el otro. Gracias a la función Sync (Sincronización), la freidora coordina los tiempos de ambas zonas para que dos alimentos con temperaturas y tiempos de cocción completamente diferentes terminen exactamente en el mismo segundo.

Aparte de freír con menos grasa que los métodos tradicionales, funciona como un horno de convección ultrarrápido. Cuenta con siete programas predeterminados: Max Crisp (para alimentos precocinados o congelados extra crujientes), Air Fry (freír con aire), Roast (asar), Bake (hornear), Reheat (recalentar), Dehydrate (deshidratar) y Prove (fermentar masas).

⚡ EN RESUMEN: oferta para freidora de aire ninja flexdrawer hoy

 LO MEJOR

  • Versatilidad imbatible: poder alternar entre dos cestas independientes de 5,2 litros o una colosal MegaZone de 10,4 litros resuelve el mayor problema de las freidoras de aire tradicionales.
  • Función Sync real: sincronizar dos ingredientes con tiempos y temperaturas totalmente distintos para que salgan calientes a la vez ahorra muchísimo tiempo de planificación.

❌ LO PEOR

  • Tamaño considerable... Con más de 10 litros de capacidad total, es un aparato voluminoso que requiere bastante espacio libre en la encimera o en un mueble amplio.
  • Limpieza de la cesta completa... Al ser una única cubeta gigante (incluso cuando usas el separador), lavarla a mano en fregaderos pequeños puede ser algo incómodo.

💡 CÓMPRALO SI... Sois familia numerosa o haces batch cooking. Es ideal para cocinar grandes cantidades de comida de una sola vez o preparar piezas enteras como pollos, costillares o roscas.

⛔ NO LO COMPRES SI... El espacio en la encimera es justo y solo preparas raciones individuales. En este caso, una freidora compacta de unos cinco litros te resultará mucho más práctica.
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Ebay — 120,79
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