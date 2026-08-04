La freidora de aire más flexible de Ninja se queda ahora a precio de outlet si la compras en Back Market

Si buscas una freidora de aire que verdaderamente pueda sustituir al horno convencional pero no quieres dejarte un dineral, hay chollos que merecen un vistazo en el mercado reacondicionado. La Ninja Foodi FlexDrawer (AF500EU) es conocida por su enorme cesta transformable. Su precio habitual es de 270 euros, pero en Back Market puedes llevártela reacondicionada, en estado muy bueno por 109,99 euros.
NINJA - Freidora de aire sin aceite Ninja AF500EU compartimento extragade Foodi Max 10,4L.
Una freidora "Transformer" con una enorme capacidad
La gran innovación de este modelo de Ninja es su sistema FlexDrawer. Incluye un separador extraíble que permite dividir la cubeta en dos zonas independientes de 5,2 litros, ideales para cocinar una carne en un lado y una guarnición en otro a diferentes temperaturas y tiempos.
No hay nada peor que se te enfríe un plato mientras esperas a que termine el otro. Gracias a la función Sync (Sincronización), la freidora coordina los tiempos de ambas zonas para que dos alimentos con temperaturas y tiempos de cocción completamente diferentes terminen exactamente en el mismo segundo.
Aparte de freír con menos grasa que los métodos tradicionales, funciona como un horno de convección ultrarrápido. Cuenta con siete programas predeterminados: Max Crisp (para alimentos precocinados o congelados extra crujientes), Air Fry (freír con aire), Roast (asar), Bake (hornear), Reheat (recalentar), Dehydrate (deshidratar) y Prove (fermentar masas).
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💡 CÓMPRALO SI... Sois familia numerosa o haces batch cooking. Es ideal para cocinar grandes cantidades de comida de una sola vez o preparar piezas enteras como pollos, costillares o roscas.
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⛔ NO LO COMPRES SI... El espacio en la encimera es justo y solo preparas raciones individuales. En este caso, una freidora compacta de unos cinco litros te resultará mucho más práctica.
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