El Fire TV Stick está de oferta tan barato que se puede comprar por 20 euros, pero solo durante dos días

Mañana es el último día del Prime Day, por lo que todas las ofertas (salvo alguna excepción) finalizarán en pocas horas. No obstante, todavía estamos a tiempo y Amazon sigue lanzando ofertas cada día, e incluso descuentos mayores que los que vimos a principios de la campaña. El mejor ejemplo lo tenemos en el Fire TV Stick HD, que ha vuelto a bajar de precio y ahora se puede comprar por 19,99 euros.

Eso sí, se trata de una oferta exclusiva para clientes Prime de Amazon, por lo que se necesita una suscripción activa salvo que se aprovechen los 30 días que ofrece Amazon de forma gratuita.

Un dispositivo perfecto para el televisor

El Fire TV Stick HD solemos encontrarlo a muy buen precio durante las campañas más importantes de Amazon, y esta vez no es ninguna excepción. Ahora mismo se encuentra a su precio más bajo hasta la fecha, por lo que es una buena oportunidad si lleva en tu lista de deseos desde hace mucho tiempo.

Sí, es el modelo más básico, y eso lo hace muy atractivo si lo queremos utilizar en televisores antiguos que no ofrecen una resolución 4K. Se puede utilizar en todo aquel televisor que cuente con un puerto HDMI, y permite que podamos acceder a plataformas de streaming como Netflix o Prime Vídeo, siempre y cuando estemos suscritos.

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El dispositivo cuenta con Alexa incorporada y viene con un mando que incorpora botones con acceso directo a varias plataformas, como es el caso de Netflix, Prime Video o Disney+. Además, es un dispositivo tan pequeño que se puede utilizar en un televisor y cambiarlo a otra tele de forma rápida y cómoda.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Fire TV Stick HD hoy ✅ LO MEJOR Permite "convertir" una tele tonta en inteligente para utilizar apps de streaming, entre otras cosas.

para utilizar apps de streaming, entre otras cosas. Su precio: nunca ha estado tan barato. ❌ LO PEOR Su resolución es HD .

. No es compatible con algunos formatos, como es el caso de Dolby Vision y Dolby Atmos. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un televisor viejo que no utilizas demasiado porque no puedes ver contenido de plataformas de streaming y quieres darle utilidad. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres utilizarlo en un televisor 4K. En ese caso, es mejor apostar por otros modelos como el 4K Select o 4K Plus.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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