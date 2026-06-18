Eufy se adelanta al Prime Day: recopilamos los mejores descuentos en cámaras, dispositivos de seguridad y limpieza para tu hogar

Mantener tu casa limpia y segura no tiene por qué costarte un dineral, ni tienes que esperar a que arranque oficialmente el Prime Day de Amazon el próximo 23 de junio. Ahora, hemos encontrado varias ofertas previas a esta campaña del gigante del e-commerce en dispositivos Eufy que merecen la pena. A continuación te las mostramos.

Robot aspirador Eufy HydroJet S2 por 1.099 euros: con una potencia de 30.000 Pa e IA.

por 1.099 euros: con una potencia de 30.000 Pa e IA. Cámara de seguridad Eufy Security C31 por 39,99 euros: con certificación IP66 y dos antenas.

por 39,99 euros: con certificación IP66 y dos antenas. Eufy Security SoloCam S340 por 109,99 euros: con resolución 3K y zoom 8x.

por 109,99 euros: con resolución 3K y zoom 8x. Sistema de alarma Eufy Security 5 piezas por 109,99 euros: con teclado y varios sensores.

por 109,99 euros: con teclado y varios sensores. Videotimbre Eufy Security Video Doorbell E340 por 119 euros: con doble lente y visión nocturna.

Robot aspirador Eufy HydroJet S2

Con un descuento de 500 euros, ahora puedes comprar este robot aspirador de la firma Eufy por 1.099 euros. Si hay algo por lo que destaca, es por su gran poder de succión de 30.000 Pa y la tecnología de limpieza Aeroturbo de separación multiciclónica.

El Eufy S2 es perfecto para limpiar alfombras, ya que es un robot aspirador capaz de elevar su chasis para limpiar alfombras de hasta 5 cm de grosor. Su sistema de lavado de suelos HydroJet 2.0 cuenta con una fregona con rodillo y agua electrolizada para eliminar las manchas difíciles. Además, está equipado con IA para reconocer más de 200 obstáculos.

eufy HydroJet S2 Robot Aspirador y fregador, 30 000 Pa AeroTurbo™ 2.0 Amazon — 1.099,00 € Acaba en 8 días 5 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cámara de seguridad Eufy Security C31

La Eufy Security C31 es un chollo ahora en el Prime Day anticipado de Amazon. Esta cámara de vigilancia para interior ha pasado de costar 59,99 euros (que es el PVP recomendado) a 39,99 euros en estos momentos.

Ofrece cobertura de 360º y cuenta con inclinación de 70º para que disfrutes de una cobertura completa. Es perfecta para el salón o la entrada, e incluso presenta certificación IP66, por lo que es una buena opción también para patios y terrazas. De su diseño destacan sus dos antenas externas para disfrutar de grabación ininterrumpida 24/7.

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Eufy Security SoloCam S340

Si estás buscando una cámara de seguridad solar, esta de Eufy está ahora rebajada en las ofertas de Prime Day anticipado de Amazon. Tiene un 35% de descuento y puedes llevártela a casa por 109,99 euros.

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Esta cámara de vigilancia ofrece resolución 3K y cuenta con zoom de 8 aumentos que identifica rostros y objetos a 15 metros de distancia. Su instalación es sencilla y se monta sin cables, aunque eso sí, su batería se recarga con el sol, por lo que tendrás que colocar el panel en un lugar muy soleado.

Sistema de alarma Eufy Security 5 piezas

Hasta hace unos años, había que pagar la instalación y cuotas mensuales por un sistema de alarma para proteger nuestro hogar, pero esto es algo que ha cambiado. Ahora, puedes llevarte este de Eufy Security a precio imbatible: 109,99 euros.

El kit se instala en unos minutos. Viene con sensores para puertas y ventanas y el teclado lo puedes instalar en la pared sin problema. Podrás activar y desactivar la alarma tanto a través de contraseña en el teclado como mediante la app en el smartphone.

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Videotimbre Eufy Security Video Doorbell E340

Si buscas el videotimbre definitivo para proteger la entrada de tu hogar, el Eufy Video Doorbell E340 está ahora rebajado a 119 euros. Viene con una cámara dual con una lente principal 2K que enfoca el cuerpo y rostro y la segunda cámara está orientada hacia abajo y vigila el suelo.

Con esto se eliminan los puntos ciegos. Ofrece visión nocturna a todo color y puedes instalarlo con cable o con batería. Otra de las cosas por las que destaca es por permitir utilizar una tarjeta microSD de hasta 128 GB para poder almacenar imágenes.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Eufy

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