Estábamos esperando una oferta así para el Redmi Note 15 Pro: marca nuevo precio mínimo histórico por unos días

Todos los años hay una batalla por ver cuál es el llamado mejor móvil calidad-precio del año. Los Redmi Note de Xiaomi son máximos candidatos todos los años y este 2026 la cosa no iba a ser diferente. Además, a medida que pasa el tiempo, los podemos encontrar más baratos, como es el caso de este Redmi Note 15 5G hoy: en Amazon sale por 234 euros, pero solo durante unos días.
XIAOMI REDMI Note 15 5G - Smartphone de 8+256GB, Pantalla AMOLED FHD+ de 6,77", Snapdragon 6 Gen 3, cámara de 108 MP, batería de 5520 mAh, Cargador no Incluido, Azul Glaciar (Versión ES)
Un Redmi recomendable si buscas un móvil barato
El PVP de esta versión, que tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, es de 299 euros. Ya lo hemos visto rebajado en alguna que otra ocasión, pero no tanto como con esta oferta de Amazon, puesto que estamos ante su nuevo precio mínimo histórico. El precio que marca en su página de Amazon es 254 euros, pero recibiremos automáticamente un descuento adicional de 20 euros al meterlo en el carrito.
Este Redmi Note 15 5G es un móvil ideal para usuarios que buscan un móvil Android sencillo, que cumpla en el día a día y que sea barato. Esta versión, como hemos dicho más arriba, tiene 8 GB de memoria RAM, que es lo mínimo recomendable hoy en día (aunque eso sí, es LPDDR4X). Esto, unido a su procesador Snapdragon, va a hacer que tengamos un rendimiento más que suficiente para utilizar las apps más comunes como WhatsApp o las redes sociales.
Esta versión del dispositivo tiene una batería de 5.520 mAh que nos debería dar una jornada entera de autonomía (o algo más) sin ningún problema. Su sistema de cámaras es sencillo y, aunque puede sufrir para hacer fotos nocturnas, cumplirá bien en escenarios con suficiente luz. Además, cuenta con certificación IP66 al polvo y al agua, así como una pantalla de 6,77 pulgadas con 120 Hz que tiene un buen nivel de brillo (3.200 nits de brillo pico), por lo que podemos esperar que se vea bien en exteriores y que ofrezca una experiencia fluida leyendo texto, por ejemplo.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del redmi Note 15 5g
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android barato que ofrezca un rendimiento suficiente para el día a día.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres algo con una batería de mayor tamaño o con más potencia. En ese caso, te puede encajar bien el POCO X8 Pro.
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