Cinco chollos de la sección de reacondicionados en PcComponentes: móviles, ordenadores, teles y más

PcComponentes tiene una sección con dispositivos reacondicionados, y lo cierto es que hay bastante donde elegir con categorías dedicadas a móviles, ordenadores, televisores y mucho más. Por este motivo, en este artículo vamos a repasar cinco de los mejores chollos que están disponibles ahora mismo.

MacBook Neo por 599,45 euros, un precio aún más ajustado para el portátil barato de Apple.

por 599,45 euros, un precio aún más ajustado para el portátil barato de Apple. Google Pixel 9a por 391,98 euros, un buen precio para el móvil económico de la anterior generación de Google.

por 391,98 euros, un buen precio para el móvil económico de la anterior generación de Google. Samsung Q7F por 261,70 euros, un televisor QLED con pantalla de 43 pulgadas.

por 261,70 euros, un televisor QLED con pantalla de 43 pulgadas. Google Pixel 10 por 527 euros, el móvil de la actual generación de Google.

por 527 euros, el móvil de la actual generación de Google. Soporte Aisens por 20,30 euros, ideal si se quiere colocar un par de monitores en un escritorio.

Samsung Q7F (43 pulgadas) - Estado como nuevo Reacondicionados PVP en PcComponentes — 261,70 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

MacBook Neo

El MacBook Neo ha causado un gran interés debido a su relación calidad-precio y PcComponentes lo tiene reacondicionado por 599,45 euros. Y mucho ojo porque está en Estado como nuevo. Incluye 256 GB de almacenamiento interno (SSD) y 8 GB de RAM, el procesador es lo suficientemente potente como para estudiar y trabajar con texto, navegadores y algo de edición de imágenes y además es bastante ligero al tener un peso de 1,23 kg.

MacBook Neo (256 GB) - Estado como nuevo Reacondicionados PVP en PcComponentes — 599,45 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel 9a

PcComponentes también tiene el Google Pixel 9a muy barato por un precio de 391,98 euros en Estado como nuevo. Quizás no sea el más actual porque se trata de un móvil de la generación anterior, pero hablamos de un modelo que sigue siendo una excelente opción de compra por su pantalla, el apartado fotográfico y porque estará actualizado durante muchos años.

Google Pixel 9a (128 GB) - Estado como nuevo Reacondicionados PVP en PcComponentes — 391,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Q7F

Si buscas un televisor para el dormitorio o para una segunda residencia, o si tu salón es pequeño, PcComponentes tiene el televisor Samsung Q7F por 261,70 euros en Estado como nuevo. Se trata de una tele que monta un panel con tecnología QLED de, en este caso, 43 pulgadas. Soporta contenido en HDR10+, viene con modo Filmmaker y cuenta con el asistente de voz Alexa.

Samsung Q7F (43 pulgadas) - Estado como nuevo Reacondicionados PVP en PcComponentes — 261,70 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel 10

En cambio, si lo que buscas es un móvil más reciente, y de mucha mejor calidad, PcComponentes tiene el Google Pixel 10 por 527 euros en Estado seminuevo. Es un móvil compacto de 6,3 pulgadas que incorpora el Google Tensor G5, un buen procesador para un uso habitual. Su pantalla es excelente y las cámaras están a un alto nivel.

Google Pixel 10 (128 GB) - Estado seminuevo Reacondicionados PVP en PcComponentes — 527,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Soporte Aisens

Para finalizar, PcComponentes tiene un soporte Aisens por 20,30 euros en Estado como nuevo. Se trata de un soporte que permite colocar dos monitores de entre 17 y 32 pulgadas con un máximo de 9 kilos cada uno. Está fabricado en acero, se instala mediante una abrazadera para no agujerear el escritorio y permite ajustar el ángulo de inclinación de cada monitor, así como el ángulo de giro y de rotación.

Soporte Aisens - Estado como nuevo Reacondicionados PVP en PcComponentes — 20,30 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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