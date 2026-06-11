Carrefour lanza un nuevo pack de la Switch 2 que es perfecto para amantes de los videojuegos de lucha

Carrefour ha lanzado esta semana una serie de packs de la Nintendo Switch 2, y aunque la mayor parte ya están agotados, todavía hay uno que está disponible. Se trata del pack que incluye la consola junto con 'Street Fighter 6: Year 1-2 Fighters Edition', un videojuego de lucha bastante particular dentro de la saga. Todo ello por 449 euros, que es un precio inferior al que suele costar la consola sin juego (469 euros).

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La consola de oferta y con juego

Hasta ahora, hemos visto muchísimos packs de la Nintendo Switch 2. Algunos son oficiales, como el de 'Mario Kart World' o 'Leyendas Pokémon Z-A', y otros son no oficiales, como el que tenemos en Carrefour. Quizás no permite elegir el videojuego, como en MediaMarkt, pero podemos tener este pack en casa por un precio rebajado.

Respecto al videojuego, 'Street Fighter 6: Year 1-2 Fighters Edition' incluye un pack digital con personajes de los años 1 y 2, y jugar a un título de lucha de la talla de la saga en una portátil es bastante llamativo. Además, el port para Switch 2 ha salido muy bien, los tiempos de carga son pequeños y hay una gran fluidez en las peleas.

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Recordamos que la Nintendo Switch 2 subirá de precio próximamente, por lo que últimamente estamos viendo packs muy atractivos como el que tiene Carrefour. Es una de las mejores (y últimas) oportunidades para poder tener la consola en casa por un precio más ajustado.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la nintendo switch 2 hoy ✅ LO MEJOR El precio : la consola no solo ha bajado de precio, sino que incluye un videojuego.

: la consola no solo ha bajado de precio, sino que incluye un videojuego. El port: 'Street Fighter 6: Year 1-2 Fighters Edition' ha salido muy bien para Nintendo Switch 2. ❌ LO PEOR Es un multijugador en una portátil... lo que quiere decir que si quieres jugar en modo portátil no podrás conectarte a Internet por cable. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres comprar la Nintendo Switch 2 antes de que suba de precio, sobre todo si te suelen gustar los videojuegos de lucha. ⛔ NO LO COMPRES SI... No te gustan los videojuegos de lucha. Las tiendas están lanzando muchos packs con videojuegos de géneros muy diferentes.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Nintendo

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