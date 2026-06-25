Con o sin cancelación de ruido: los AirPods no se pierden el Prime Day y bajan (mucho) de precio

Los dispositivos y accesorios de Apple no se han perdido el Prime Day, y lo cierto, y a diferencia de otros años, es que estamos viendo muy buenas ofertas. Los AirPods 4, por ejemplo, han bajado de precio en sus dos versiones, y con un precio mínimo histórico en la que no trae cancelación de ruido:

AirPods 4 por 97,85 euros (antes 132,05 euros).

por 97,85 euros (antes 132,05 euros). AirPods 4 (ANC) por 133 euros (antes 173,85 euros).

Los AirPods 4 bajan de precio

Los AirPods 4 llegaron con muchos añadidos y mejoras con respecto a la generación anterior. Uno de los puntos más llamativos es el de la posibilidad de elegir entre dos opciones que se diferencian, entre otras cosas, por la cancelación activa de ruido.

Si te preguntas qué auriculares comprar, los AirPods 4 sin cancelación de ruido pueden venir muy bien si se van a utilizar en interiores. Sobre todo en casa si no hay mucho ruido ambiente o si hay tan poco que no llega a ser una molestia.

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En cambio, los AirPods 4 con cancelación de ruido son muy interesantes de cara a utilizarlos fuera de casa, sobre todo en lugares donde hay mucho ruido ambiente como es el caso del transporte público. Además, este modelo también traen detección de conversación.

En el resto de características son iguales: ambos auriculares ofrecen una autonomía de hasta cinco horas sin estuche y hasta 30 horas con estuche y tienen resistencia tanto al agua como al polvo gracias a la certificación IP54.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los airpods 4 hoy ✅ LO MEJOR Dos versiones a elegir : los AirPods con y sin cancelación activa de ruido han bajado de precio.

: los AirPods con y sin cancelación activa de ruido han bajado de precio. Las ofertas: es la mejor oferta que hemos visto en los AirPods 4 y una de las mejores ofertas que hemos visto en los AirPods (ANC). ❌ LO PEOR Las opciones de control de audio son un poco limitadas .

. Son cómodos, pero... no se agarran bien y el aislamiento pasivo de sonido es nulo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos buenos auriculares para tu iPhone o dispositivo de Apple, pero no quieres gastarte demasiado dinero y los vas a utilizar durante pocas horas seguidas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un móvil Android, si buscas unos auriculares que también tengan aislamiento pasivo del ruido o si quieres unos auriculares con una buena batería.

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Imágenes | Javier Penalva, Apple

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