Si la pregunta es qué tienen en común Singapur, Italia, Suiza, Grecia y Hong Kong, la respuesta es: a los millonarios les flipa

¿Dónde vivirías si el dinero no fuese un problema? Hay quien dirá que se iría al campo, donde no haya conexión a Internet, a vivir la vida y cuidar de un huerto y de algunas gallinas (spoiler: es bastante sacrificado), pero la realidad es más bien distinta. Los millonarios del mundo tienen otras preferencias y un reciente informe de la firma Henley & Partners ha arrojado bastante luz sobre el asunto. Resulta que a los millonarios les importa poco el campo, el huerto y las gallinas. Sus destinos favoritos son otros.

El informe. El "Henley Private Wealth Migration Report 2026" es un informe que mide la competitividad estructural de los países para atraer y retener las fortunas de los millonarios. Cada país recibe una puntuación del cero al 100 en función de varios factores, como el tratamiento fiscal, la calidad de vida, la estabilidad geopolítica, etc. A mayor puntuación, más "interesante" es ese país para vivir, invertir o depositar el capital. Esa puntuación, como dato curioso, se llama "Wealth Mobility Competitiveness Score", que suena mucho más fancy que "índice de competitividad en materia de movilidad patrimonial".

Panorámica de Singapur | Imagen: Song Kaiyue

Una casita en Singapur... De acuerdo al informe, el país más interesante para los millonarios es Singapur, cuya puntuación es de 79,5. La razón, esgrime la firma, es que es un país "con estabilidad política, sólidas instituciones, profundos mercados de capitales y demanda sostenida de patrimonio con movilidad internacional en toda Asia". Su cercanía a Hong Kong y China les hace ganar puntos en lo económico, claramente.

...otra en Nueva Zelanda... Con una puntuación de 75,8, Nueva Zelanda está atrayendo a los inversores gracias al "relanzamiento de su Programa de Visas Active Investor Plus, el entorno legal y regulatorio estable, la estabilidad geopolítica y su posición como un destino seguro lejos de puntos conflictivos geopolíticos", tal y como asegura el informe.

Panorámica del Monte Cook en Canterbury, Nueva Zelanda | Imagen: Donovan Kelly

... y cómo no, veranear en Islas Caimán. No por sus playas, no por lo bonito que es el Castillo Pedro St. James (ahora convertido en museo), no por lo bien que se está en el Seven Mile Beach, sino por, según el informe, "una jurisdicción líder en estructuración de riqueza, respaldada por un marco fiscal neutro, certeza legal y un ecosistema de servicios financieros sofisticado". Es lo que tiene ser un paraíso fiscal, que te permite conseguir una puntuación de 74,3.

Los otros contendientes. Hay un total de 16 países que igualan o superan los 70 puntos. Los tres mencionados anteriormente encabezan la lista, pero cabe destacar la nutrida presencia de países europeos con Chipre, Países Bajos, Italia, Letonia, Suiza, Grecia y Mónaco. El informe hace especial hincapié en Italia, país considerado como un "ejemplo de éxito" gracias a su "régimen de impuesto único para los nuevos residentes, un marco fiscal favorable en materia de sucesiones y el acceso al mercado de la UE". He aquí la lista de los países top:

Los que sí, pero con dudas. El informe también recoge algunos países que han aplicado cambios en sus políticas y regulaciones y que, por lo tanto, están "creando presión en su competitividad a largo plazo". Entre esos países están Alemania (69,7), Francia (65,7), Noruega (69) y Reino Unido (68,3), países que están debatiendo aplicar o ya han aplicado impuestos a la riqueza, o que se enfrentan a incertidumbres políticas. El caso más llamativo es el de Reino Unido, que "se enfrenta a presiones de competitividad que comenzaron tras el Brexit y se han acelerado con reformas fiscales recientes".

El paradójico caso de Estados Unidos. Es uno de los principales creadores de riqueza, pero no es atractivo para mantenerla. La razón, esgrime el informe, es "la tributación basada en la ciudadanía, la complejidad fiscal y los largos plazos de tramitación de los expedientes de inmigración". La norma, explican desde la firma, es que las grandes fortunas estadounidenses quieran irse a países europeos y, en menor medida, América Latina y el Caribe.

¿Y esto qué nos cuenta? Más allá de la curiosidad, este informe podría entenderse como un canario en la mina para millonarios. Un aumento en la migración de población adinerada podría ser un indicador de la salud de la política económica de un país, mientras que una salida mayor (caso Estados Unidos) sería indicador de lo contrario. Ahora bien, no es un indicador perfecto ni puede entenderse como tal.

La relación "millonarios se van" = "país va mal" no es directa y puede responder, por ejemplo, a una estrategia de diversificación de riesgos. Es lo que el informe llama "portfolio soberano" y, de fondo, es una idea que responde a algo más sencillo: el desarraigo. Las grandes fortunas no tienen apego a su país de origen, sino que diversifican su residencia, ciudadanía e intereses comerciales en diferentes países.

Es, no obstante, una estrategia cortoplacista que entiende que los estados no cambian, cuando no es así. Lo que hoy es una ventaja, a la larga, implica la dependencia simultánea de varios sistemas legislativos y regulatorios que, en pocas palabras, aumentan el riesgo. Por no hablar de que un país bueno no es solo aquel que tiene mayor competitividad fiscal, sino también el que provee un sistema social sólido.

Imagen de portada | Diego F. Parra

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