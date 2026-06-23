Café nivel barista en casa sin muchas complicaciones: esta cafetera superautomática Philips marca nuevo precio mínimo histórico

El Prime Day de Amazon que ha comenzado hoy, nos está dejando chollos en tecnología, pero merece la pena no perder de vista otras tiendas. Si estás buscando una cafetera superautomática para poder hacer un buen café en casa sin demasiadas complicaciones, ojo a esta Philips 3300 Series: está disponible a 271,15 euros, su nuevo precio mínimo histórico.

Una cafetera superautomática muy fácil de usar y también de limpiar

Hemos visto en alguna que otra ocasión esta cafetera superautomática, cuyo PVP es de casi 430 euros, rebajada a buen precio. Sin embargo, no ha sido hasta hoy cuando la hemos fichado todavía más barata. Hay que tener en cuenta que para poder aprovechar este descuento es necesario que nos registremos previamente en miMediaMarkt. Es gratis y solo necesitaremos un correo electrónico para ello.

Esta cafetera superautomática Philips cuenta con una bomba de extracción de 15 bares de presión y molinillo con muelas 100 % cerámicas, que ofrecen un mejor resultado que las que son metálicas. Este, además, ofrece 12 niveles diferentes de configuración para moler el café, que nos van a ayudar a modificar la intensidad o el aroma de nuestras bebidas.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

Todo se controla desde un panel digital que es bastante intuitivo, que es justo lo que buscamos con una cafetera superautomática. Además, varias de las piezas de esta Philips son aptas para lavavajillas, lo que facilita mucho mantenerla limpia y en buen estado. Cuenta con espumador de leche clásico, que necesita un poco de práctica, pero que logra muy buenos resultados a la hora de hacer espuma.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la cafetera superautomatica philips 3300 series ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es un gran precio si tenemos en cuenta todo lo que ofrece esta cafetera superautomática.

Es un gran precio si tenemos en cuenta todo lo que ofrece esta cafetera superautomática. Molinillo con muelas cerámicas y configurable: Su molinillo, además de ofrecer un montón de niveles diferentes para moler el grano, es de buena calidad. ❌ LO PEOR Espumador manual: El espumador requiere algo de práctica para obtener buenos resultados y su mantenimiento necesita dedicación. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera superautomática a un precio asequible, con un buen molinillo y con fácil mantenimiento. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres la máxima comodidad posible o no quieres utilizar un espumador manual. En ese caso, puedes optar por esta otra Philips que sí que crea espuma de forma automática.

También te puede interesar

De’Longhi Magnifica Evo Next – Perfetto Cafetera Superautomática, LatteCrema Jarra de leche automática, 13 Bebidas One-Touch, Pantalla Táctil a Color, Titanio y Negro (ECAM312.80.TB) Amazon — 474,99 € Acaba en 3 días 6 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Krups Roma, Cafetera superautomática, Depósito de agua 1,7 L, 3 niveles de temperatura, 3 niveles de intensidad, 15 bares, Molinillo cónico de metal, Panel de control fácil, Negra, EA810870 Con Amazon Prime — 247,00 € Acaba en 3 días 6 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Philips

En Xataka | De cápsulas, superautomática o manual. Las mejores cafeteras según tus gustos y necesidades

En Xataka | Mejores freidoras de aire en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y cinco modelos recomendados