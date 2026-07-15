Bueno, bonito y ahora más barato: este Xiaomi está de oferta y viene con 200 MP, pantalla grande, 512 GB y batería enorme

Encontrar un teléfono que destaque en rendimiento, pantalla y cámara sin obligarte a desembolsar una pequeña fortuna es algo que todo el mundo quiere cuando busca un terminal de gama media. Un buen teléfono que cumple con esta premisa es el Redmi Note 15 Pro, que puedes llevarte ahora en la tienda oficial de la compañía con un descuento de 120 euros, por 279,99 euros en su versión de 512 GB.

Un móvil con prestaciones top y precio reducido

Uno de los verdaderos protagonistas de este Redmi Note 15 Pro de Xiaomi es su batería de 6.500 mAh, la cual brinda hasta dos días enteros de autonomía con un uso normal, eliminando por completo la ansiedad de tener que buscar un enchufe en mitad de la jornada.

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La pantalla es otra de sus señas de identidad. Es de tipo AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución FHD+. Aunque lo que realmente asombra de este panel es su brillo máximo de 3.200 nits, que asegura una visibilidad perfecta incluso bajo el sol de mediodía. Su tasa de refresco es de 120 Hz, lo que hace que todo se mueva con fluidez en el teléfono.

En el apartado fotográfico, el Redmi Note 15 Pro saca pecho con una cámara principal de 200 MP. Bajo el capó, el motor que da vida al dispositivo es el chip MediaTek Helio G2000-Ultra de 6 nm, el cual se acompaña de una RAM de 8 GB y 512 GB de almacenamiento.

⚡ EN RESUMEN: oferta para xiaomi redmi note 15 pro hoy ✅ LO MEJOR Pantalla de categoría superior: brillo extraordinario de 3.200 nits y excelente protección para la vista.

brillo extraordinario de 3.200 nits y excelente protección para la vista. Cámara de 200 MP versátil: gran nivel de detalle y buen comportamiento en escenas complicadas. ❌ LO PEOR Procesador sin 5G... El chip Helio G200-Ultra rinde genial en el día a día, pero si buscas conectividad 5G nativa tendrás que dar el salto al modelo Note 15 Pro 5G (que sube ligeramente de precio).

El chip Helio G200-Ultra rinde genial en el día a día, pero si buscas conectividad 5G nativa tendrás que dar el salto al modelo Note 15 Pro 5G (que sube ligeramente de precio). Software con bloatware... Como es habitual en la marca, el sistema viene de fábrica con varias aplicaciones preinstaladas que tendrás que desactivar o borrar manualmente. 💡 CÓMPRALO SI... Odias cargar el móvil a diario y tu prioridad número uno es tener batería y no preocuparte por el cargador en todo el fin de semana. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en una zona con excelente cobertura 5G o consideras esta conectividad indispensable de cara al futuro, te convendrá más la versión específica 5G de este terminal, que está rebajada a 319,99 euros.

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Imágenes | Xiaomi

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