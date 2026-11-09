Black Friday anticipado en El Corte Inglés: estos auriculares gaming de Sony cuestan ahora 99 euros

Si estás buscando dar un salto de calidad en el sonido de tus partidas sin renunciar a la comodidad de unos auriculares totalmente inalámbricos, las ofertas previas al Black Friday están dejando oportunidades muy atractivas. En El Corte Inglés puedes encontrar rebajados los Sony Inzone Buds, unos auriculares in-ear diseñados específicamente para gaming que desploman su precio hasta los 99 euros.

Sonido de alta gama heredado de los WF-1000XM5 y ultra baja latencia

Los Sony Inzone Buds no son unos auriculares inalámbricos convencionales para el móvil adaptados a los videojuegos, sino que han sido concebidos desde cero para exprimir al máximo el rendimiento sonoro en PC, PS5, consolas portátiles y dispositivos móviles.

Estos auriculares cuentan con controladores Dynamic Driver X, por lo que heredan la tecnología acústica de los prestigiosos modelos e gama alta de la marca (como los WF-1000XM5) para ofrecer graves profundos, agudos nítidos y una separación de instrumentos excelente.

Incorporan un adaptador inalámbrico de 2,4 GHz de conexión directa que elimina por completo el retardo de audio habitual en los codecs Bluetooth tradicionales, garantizando que el sonido y la imagen vayan perfectamente sincronizados.

Asimismo, integran la tecnología de cancelación de ruido propia de la marca, para así aislarte de los ruidos ambientales molestos (como el ventilador del PC o el ruido exterior) y centrarte por completo en la partida.

Por último, su batería ofrece hasta 12 horas de reproducción ininterrumpida utilizando el dongle USB-C, que se extiende notablemente gracias al estuche de carga de los auriculares.

⚡ EN RESUMEN: oferta para auriculares inalámbricos sony inzone buds hoy ✅ LO MEJOR Precisión posicional: permiten identificar con total claridad la procedencia de pasos, disparos y efectos en juegos competitivos.

permiten identificar con total claridad la procedencia de pasos, disparos y efectos en juegos competitivos. Comodidad en sesiones largas: su diseño intraauditivo ergonómico está optimizado para evitar molestias tras horas de juego. ❌ LO PEOR Sin Bluetooth clásico para audio... Al priorizar el adaptador de baja latencia USB-C para gaming, no están pensados principalmente para usarse de forma inalámbrica convencional por Bluetooth con cualquier dispositivo que carezca de puerto USB-C o soporte para el dongle.

Al priorizar el adaptador de baja latencia USB-C para gaming, no están pensados principalmente para usarse de forma inalámbrica convencional por Bluetooth con cualquier dispositivo que carezca de puerto USB-C o soporte para el dongle. Diseño del estuche... El estuche de carga es algo más alargado que el de unos auriculares de música tradicionales, lo que ocupa un poco más en el bolsillo. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un jugador competitivo de PC y PS5 y prefieres el formato de botón (in-ear) frente a los grandes auriculares de diadema tradicionales. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas auriculares puramente para música por Bluetooth, hay opciones más polivalentes en el mercado.

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Imágenes | Sony

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