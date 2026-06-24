Amazon tiene el iPad Pro a precio de outlet: una tablet potente que es perfecta para trabajar o estudiar

Amazon ha dado un golpe sobre la mesa lanzando numerosas ofertas en dispositivos de Apple durante su Prime Day. Ahora, la tienda tiene rebajado el iPad Pro M4 por 1.049 euros. Puede parecer un precio muy alto, pero mucho ojo porque trae una buena configuración.

Un iPad muy potente que nunca ha estado tan barato

El iPad Pro M4 que podemos encontrar ahora mismo de oferta en Amazon es el modelo que viene con una pantalla Ultra Retina de 11 pulgadas junto con 1 TB de almacenamiento interno, por lo que es ideal para aquellas personas que quieran guardar muchas fotos, vídeos y archivos en local y no en la nube.

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Además, es una tablet bastante interesante para un uso de estudio o trabajo, ya que a nivel interno incorpora un chip bastante potente como lo es el M4, que también encontramos en los ordenadores de la marca. Por si fuera poco, cuenta con conectividad 5G (WiFi + Cellular).

Por otro lado, cabe mencionar que incorpora un sistema de altavoces bastante potente y que viene con una batería que ofrece una excelente autonomía de aproximadamente 10 horas de navegación web por WiFi.

⚡ EN RESUMEN: oferta del ipad pro m4 hoy ✅ LO MEJOR Su configuración : cuenta con 1 TB de almacenamiento, que da para guardar mucha información en local.

: cuenta con 1 TB de almacenamiento, que da para guardar mucha información en local. Su chip M4: lo encontramos también en ordenadores de Apple, por lo que ofrece una buena potencia. ❌ LO PEOR N o incluye cargador .

. Estaría bien aprovechar su potencia permitiendo acceder a las funciones (y tienda de apps) de macOS. 💡 CÓMPRALO SI... Necesitas una tablet que sea potente, que su batería no te vaya a dejar tirado en cualquier momento y que te pueda servir como alternativa a un ordenador en momentos puntuales. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente buscas una tablet para jugar o para ver contenido multimedia, ya que hay modelos más económicos que se pueden ajustar muy bien a tus necesidades.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Iván Linares, Apple

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