Actualizar el PC gaming en 2026 no es barato, pero el Black Friday de PcComponentes tiene la solución para renovar CPU a buen precio

Si en lo que llevamos de 2026 nos ha dado por intentar renovar algunos componentes de nuestro PC gaming nos habremos dado de frente contra una dura realidad: todo está por las nubes. Con mención especial a ciertas piezas, como los SSD o la memoria RAM, que no dejan de escalar y escalar desde hace un año.

En este sentido, el Black Friday que está al caer puede ser un salvavidas para nuestras carteras. Pero a falta de que llegue el Viernes Negro, muchas tiendas (como PcComponentes) ya han dado su pistoletazo de salida. Y si necesitamos actualizar y no queremos esperar más, entre sus chollos destacamos el protagonizado por esta CPU Ryzen en oferta a 399,90 euros. Con idéntica rebaja en Amazon.

Con tecnología 3D V-Cache que dispara el rendimiento en videojuegos

Hablamos del Ryzen 7 9800X3D. Una de las mejores opciones de compra que podemos hacer en 2026, en relación calidad precio, en el terreno de los procesadores enfocados al gaming. Una CPU que llegó a las tiendas hace tres años a un precio de en torno a los 550 euros. Y que ahora está disponible por unos 150 euros menos.

Ni es el más potente ni el más actual, pero si buscamos un buen procesador para jugar, no queremos gastar más y además aprovechar una rebaja interesante, esta es una compra ideal. Principalmente, porque notaremos un salto enorme en el rendimiento en videojuegos frente a otros procesadores sin tecnología 3D V-Cache de AMD sin necesidad de actualizar nada más (siempre que contemos con una placa base compatible y unos módulos de memoria RAM DDR5).

En cuanto a sus especificaciones, estamos ante una CPU con 8 núcleos y 16 hilos con unas frecuencias que alcanzan los 5,2 GHz de forma sostenida sin demasiados problemas. Para lo que necesitaremos, eso sí, una buena solución de refrigeración líquida o mediante disipador de aire para evitar estrangulamiento térmico y bajadas de rendimiento.

⚡ EN RESUMEN: Ryzen 7 9800X3D pccomponentes ✅ LO MEJOR Precio rebajado frente a su PVP, nada mal teniendo en cuenta el contexto de precios por las nubes en hardware

frente a su PVP, nada mal teniendo en cuenta el contexto de precios por las nubes en hardware Dispara el rendimiento jugando, gracias a su tecnología exclusiva de AMD ❌ LO PEOR No es su mejor precio hasta la fecha (aunque se le acerca bastante)

precio hasta la fecha (aunque se le acerca bastante) Necesita memoria RAM DDR5 y una placa base compatible 💡 CÓMPRALO SI... juegas en el PC, quieres actualizar y, de paso, mejorar los FPS ⛔ NO LO COMPRES SI... no usas el ordenador para jugar o no necesitas más FPS

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Imágenes | AMD

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