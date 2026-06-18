Action trae a sus tiendas la powerbank buena, bonita y barata: es de Philips y cuesta 10 euros

Ahora que se acerca el verano viene bien tener a mano una buena powerbank para no quedarnos cortos de batería al salir de casa. Si no queremos gastarnos mucho dinero, ahora mismo Action tiene en sus tiendas físicas un modelo de Philips con capacidad de 10.000 mAh. Y lo mejor es que, tal y como podemos ver en su página web, cuesta tan solo 9,95 euros.

Si buscas una powerbank de mayor capacidad, ahora mismo una de las opciones con mejor relación calidad-precio es la Xiaomi BHR9738GL. Tiene 20.000 mAh y en MediaMarkt está de oferta por 14,99 euros.

Una powerbank buena, bonita y barata

Respecto a la batería portátil o powerbank de Philips, cabe destacar que viene con una capacidad de 10.000 mAh. La tienda menciona que es capaz de recargar el móvil una media de 2,3 veces, aunque lo cierto es que actualmente no es así.

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Los 10.000 mAh actualmente dan para una carga completa en la mayoría de casos, ya actualmente lo normal es encontrar móviles con baterías de más de 5.000 mAh, sobre todo ahora que cada vez vemos más modelos con baterías de silicio-carbono.

Más allá de esta particularidad, cabe mencionar que la powerbank ofrece una potencia de carga de 20W, es compatible con carga rápida (Power Delivery o PD) e incorpora un total de tres puertos USB: dos USB-A y un USB-C, algo especialmente útil para recargar varios dispositivos.

⚡ EN RESUMEN: Powerbank philips ✅ LO MEJOR El precio: se trata de una powerbank de buena marca que es muy económica. ❌ LO PEOR La capacidad : viene con 10.000 mAh, una cifra que actualmente se puede quedar muy justita si pretendemos recargar un móvil más de una vez.

: viene con 10.000 mAh, una cifra que actualmente se puede quedar muy justita si pretendemos recargar un móvil más de una vez. No se puede comprar online: Action únicamente vende en España a través de sus tiendas físicas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una powerbank para utilizar de forma esporádica con un móvil, sobre todo si no quieres gastarte mucho dinero. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres recargar varios dispositivos a la vez, si necesitas una powerbank que te permita recargar el móvil varias veces o si quieres que sea muy compacta.

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Imágenes | Action y Compradicción (cabecera), Philips

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