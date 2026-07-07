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32 GB de RAM, 2 TB de SSD, GPU NVIDIA y CPU Intel: los PcDays dejan este completo PC gaming a precio mínimo

Una de las mejores ofertas en relación calidad precio entre los equipos de sobremesa rebajados en la nueva campaña de PcComponentes

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Carlos Castillo

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Desde hace meses, configurar un PC de cero o actualizar nuestros actuales equipos sale por un ojo de la cara, con mención especial a la memoria RAM y los SSD: estos dos componentes están sufriendo especialmente la crisis de hardware que llevamos meses viviendo y a la que no se le ve fin a corto plazo.

Sin embargo, curiosamente, mientras que teléfonos móviles y algunos otros dispositivos cuyo hardware depende de esos dos componentes recortan cantidad de memorias y suben precios, entre los PC de sobremesa premontados seguimos viendo buenísimos precios en pleno 2026, convirtiéndose en una excelente alternativa a configurar un equipo de cero (algo que históricamente salía más barato). Y rebajas como la de este PcCom, a 1.299 euros, son buen ejemplo de ello.

PcCom Ready

PcCom Ready

PVP en PcComponentes — 1.299,00
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Un PC gaming ideal para jugar a 1080p o 1440p a 60 FPS o más

Oferta Sobremesa

Desde hace varias jornadas y durante algunos días más, PcComponentes está celebrando sus PcDays de 2026: una campaña de rebajas veraniega que, en este año, es la ocasión ideal para hacernos por menos dinero con un hardware, como es el gaming, que está por las nubes desde hace meses. Y hasta sorprende encontrarnos con ofertas como esta, en los tiempos que corren.

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Ahora a su mínimo histórico y con unos 300 euros de descuento respecto a su precio de las últimas semanas, este PcCom Ready (que pertenece a la familia de premontados PcCom de PcComponentes) tiene una brutal relación calidad precio. Sobre todo, si atendemos a su configuración de memorias: 32 GB de RAM y 2 TB de SSD. Dos componentes que, con esta capacidad y adquiridos por separado, ocuparían buena parte del presupuesto de un PC similar configurado por piezas.

Con 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y una RTX 5060: este portátil gaming cae hoy a un precio más propio de 2025
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Con 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y una RTX 5060: este portátil gaming cae hoy a un precio más propio de 2025

Pero, además, este sobremesa incluye una NVIDIA RTX 5060 de 8 GB de VRAM y el Intel Core i7-14700KF. En conjunto, un hardware ideal para jugar junto a un panel 1080p o 1440p obteniendo 60 FPS o más sin demasiados problemas. Gracias, en gran medida, al DLSS. Con una única "pega" para lo que cuesta: viene sin sistema operativo, aunque su instalación es, en cualquier caso, bastante sencilla.

⚡ EN RESUMEN: oferta pccom ready

 LO MEJOR

  • Su precio que, ahora rebajado, es muy bueno para el hardware que encierra
  • Gran cantidad de memorias RAM y SSD, algo a destacar en los tiempos que corren

❌ LO PEOR

  • Su GPU es de 8 GB de VRAM y puede quedarse corta a largo plazo
  • Viene sin sistema operativo

💡 CÓMPRALO SI... necesitas un PC de sobremesa configurado, listo para usar y, sobre todo, a buen precio

⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa. En ese caso, cuando se estabilice el mercado, probablemente habrá que gastar menos para conseguir un PC similar

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