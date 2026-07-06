Con 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y una RTX 5060: este portátil gaming cae hoy a un precio más propio de 2025

Es cierto que podemos encontrar ahora mismo tarjetas gráficas con buena relación calidad-precio, pero no ocurre lo mismo con la memoria RAM y el almacenamiento. Si nos ponemos a hacer números, montar un PC gaming desde cero nos puede costar una fortuna en comparación con los precios que teníamos hace un año. Precisamente en ese escenario es donde brilla este portátil gaming Acer: PcComponentes lo ha rebajado hasta los 999 euros, su precio mínimo histórico.

Acer Gaming Nitro V 16 AI ANV16-42 16" AMD Ryzen 7 260 32GB 1TB SSD RTX 5060 Sin sistema operativo PVP en PcComponentes — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil gaming duradero para jugar a 1080p

Como hemos dicho más arriba, el precio de la memoria RAM está empezando a encarecer casi cualquier dispositivo (como es el caso de consolas como PlayStation 5). Este portátil gaming es una buena alternativa si quieres un equipo para jugar durante varios años y buscas algo con un hardware actual. Todo teniendo en cuenta que nunca había costado tan poco este Acer Gaming Nitro V 16 AI ANV16-42.

¿Y sale bien de precio? Hay que tener en cuenta que 32 GB de memoria RAM DDR5 tienen un precio que se sitúa en torno a los 400 euros y un SSD de 1 TB en torno a los 200 euros. Si a esto le sumamos el resto de componentes de un PC gaming, es difícil que podamos montar algo similar por debajo de los 1.000 euros.

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La tarjeta gráfica que utiliza este ordenador es una RTX 5060, una GPU que está pensada para jugar a 1080p con un rendimiento notable y con DLSS 4.5. Encaja muy bien con la pantalla de este Acer, un panel IPS de 16 pulgadas con resolución WUXGA y 180 Hz de tasa de refresco, por lo que podemos esperar una experiencia muy fluida mientras jugamos.

Para completar el hardware de este portátil, nos toca hablar de su procesador, un AMD Ryzen 7 260. Además, viene con 1 TB de SSD y 32 GB de memoria RAM DDR5, por lo que va a ser un equipo que podremos usar durante varios años y jugar a buen nivel.

⚡ EN RESUMEN: oferta del portatil gaming acer nitro v ✅ LO MEJOR Perfecto para jugar a 1080p durante años: Su hardware está pensado para jugar a 1080p a cualquier juego, ahora y durante varios años.

Su hardware está pensado para jugar a 1080p a cualquier juego, ahora y durante varios años. Memoria RAM y almacenamiento de sobra: El tándem que forman sus 32 GB de memoria RAM y su SSD de 1 TB ayudará a que este equipo sea más longevo. ❌ LO PEOR Es pesado: Pesa cerca de los 2,5 kg, por lo que no es un equipo que sea cómodo de llevar en una mochila. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador gaming actual y con el hardware suficiente como para jugar durante varios años. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más potente o directamente buscas un portátil gaming más ligero porque lo quieres para viajar mucho con él.

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