Por menos de 300 euros, ahora puedes llevarte este móvil Nothing con diseño rompedor y 256 GB de almacenamiento

Encontrar un smartphone que destaque en diseño sin tener que pagar precio de gama alta no es tarea fácil. Sin embargo, Nothing se ha consolidado como una de las marcas más disruptivas del mercado gracias a su estética transparente y su cuidada interfaz. Si estabas buscando renovar teléfono apostando por algo diferente, el Nothing Phone (3a) Pro en su versión de 256 GB está ahora disponible por 275,97 euros en AliExpress aplicando el código 'FSES30' que hay disponible.
Nothing Phone (3a) Pro 5g 6,77" 256gb Gris
Evolución en diseño, pantalla y rendimiento
El Nothing Phone (3a) Pro mantiene la icónica trasera transparente y el sistema de luces LED Glyph Interface, refinando las líneas de su chasis para lograr un agarre más cómodo en mano y un aspecto todavía más futurista.
En el frontal monta un panel AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, siendo perfecto para disfrutar de contenido multimedia, redes sociales y juegos con total fluidez.
Su procesador Snapdragon 7s Gen 3 está optimizado para ofrecer un rendimiento solvente en el día a día sin penalizar el consumo energético. Este se acompaña de una RAM de 12 GB y un almacenamiento interno de 256 GB.
En el apartado fotográfico equipa un conjunto de cámaras comandado por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS), respaldado por el procesado de imagen propio de la marca. Todo el conjunto se alimenta además de una batería de gran capacidad y que admite carga rápida a 50 W.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para smartphone nothing phone (3a) pro hoy
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💡 CÓMPRALO SI... Estás cansado de los smartphones convencionales con trasera lisa de plástico o cristal.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un fotógrafo avanzado que exige teleobjetivo. Aunque la cámara principal de 50 MP cumple muy bien, no cuenta con un sensor de zoom óptico dedicado.
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Imágenes | Nothing
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