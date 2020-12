Un gigante llamado Bucarest: por qué León lo tenía difícil para albergar el Centro Europeo de Ciberseguridad

No fue hasta altas horas de la noche cuando se dio a conocer la decisión. Lamentablemente, León quedaba fuera en la primera votación de la carrera por albergar la sede del Centro Europeo de Ciberseguridad. Bucarest será la referencia europea en ciberseguridad. Una decisión que tampoco debería sorprender, pues la capital de Rumanía se ha convertido durante los últimos años en una auténtica potencia del sector por méritos propios.

Con 15 votos a favor, por los 12 de Bruselas, Bucarest consiguió hacerse con la sede. León, pese al fuerte apoyo en redes sociales, recibió únicamente dos votos del Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea (Coreper), encargado de elegir la ciudad.

León aspiraba a seguir creciendo como referencia en el ámbito de la ciberseguridad, donde ya se considera un hub importante gracias al ecosistema de empresas generado alrededor del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Con el apoyo de empresas como Telefónica, el objetivo era obtener los 30 funcionarios europeos que llegarían con la sede y recibir un impacto económico estimado de unos 300 millones de euros.

Uno de los argumentos esgrimidos para justificar la elección de Bucarest es el hecho de que Rumanía no posee ninguna agencia europea, mientras que España ya tiene tres. Se trata de un factor que habría pesado para decantar la balanza en favor de la capital rumana. Sin embargo, no hay que obviar además el hecho que Bucarest ya cuenta con uno de los ecosistemas más potentes del mundo en ciberseguridad.

Mientras la sede para León, la única candidata no capital, significaba un importante impulso, Bucarest recibe la sede como una entidad más que se une a su "joven y dinámico ecosistema", según lo define el propio gobierno de Rumanía. "Fuimos el primer estado miembro en interesarse por albergar el nuevo centro", explicaba Alexandru Nazare, representante del país en el Consejo de Telecomunicaciones de la UE.

🎉#Bucharest to be the host of the future EU #Cyber Centre🎉Hub for high tech and innovation, featuring a thriving digital ecosystem, dynamic and young, Romania’s capital will take this task in a responsible and dedicated manner, to the benefit of the entire European Union👏👏👏