Escribes solo unas palabras y esta app genera webs completas en minutos: así es Lovable, la nueva promesa europea en IA

Cuando pensamos en las grandes compañías que están marcando el paso en inteligencia artificial, es fácil que los primeros nombres que nos vengan a la cabeza sean OpenAI, Google, Microsoft, Meta o Anthropic, que por cierto acaba de publicar una guía bastante útil para mejorar nuestros prompts. También podrían colarse DeepSeek o la europea Mistral AI. Y aunque cada uno tendría su propio ranking, la tendencia general refleja algo claro: el dominio de Estados Unidos en la narrativa global de la IA es difícil de ignorar.

Europa y China aparecen algo más desdibujadas en ese mapa mental colectivo. En el caso del gigante asiático, no es tanto por falta de músculo —tiene empresas como Baidu o Tencent apostando fuerte—, sino por la distancia cultural, las restricciones de acceso y una estrategia que avanza por carriles distintos. Aun así, muchos analistas coinciden en que China está ganando terreno a gran velocidad. Europa, por su parte, sigue buscando cómo hacerse un hueco mientras ajusta su criticado marco regulatorio.

En ese contexto, Mistral AI ha logrado algo que parecía fuera del alcance europeo: jugar en la misma liga que los grandes modelos estadounidenses. Su valoración supera ya los 6.000 millones de euros, y no es raro verla aparecer en comparativas técnicas con OpenAI o Google DeepMind. Fundada por antiguos ingenieros de Meta y Google, esta compañía francesa ha puesto a Europa de nuevo en el radar de la innovación. Pero no está sola.

Una startup sueca, una valoración descomunal y una IA que ya genera millones

Un nuevo actor acaba de irrumpir en escena. No llega desde París, sino desde Estocolmo. Se llama Lovable, y no ha necesitado mucho tiempo para llamar la atención. Fundada en 2023, esta startup sueca se ha convertido en uno de los nombres más prometedores del panorama europeo en IA. A finales de noviembre lanzó su producto estrella: una plataforma capaz de construir aplicaciones web completas a partir de una simple instrucción escrita. En apenas seis meses, su CEO, Anton Osika, anunciaba que ya habían alcanzado los 50 millones de ingresos recurrentes anuales. La cifra no solo impresionó a la comunidad tecnológica, también encendió todas las alertas del capital riesgo.

Según publican Financial Times y TechCrunch, Lovable está ultimando una ronda de financiación superior a los 150 millones de dólares, que situaría su valoración cercana a los 2.000 millones. La operación estaría liderada por Accel, con participación de Creandum —que ya había invertido en febrero en una ronda de 15 millones— y firmas como 20VC. No es habitual ver un salto tan brusco en tan poco tiempo, pero en este caso parece que el mercado lo está validando.

La propuesta técnica es ambiciosa: Lovable promete generar el backend, el frontend y la conexión con bases de datos como Supabase sin necesidad de escribir una sola línea de código manualmente. Algunos usuarios ya han puesto a prueba su herramienta de creación web con resultados llamativos. A partir de un prompt bastante simple, de unos 250 caracteres, la plataforma es capaz de generar en pocos segundos una página funcional, pintoresca y con una estructura coherente. Es solo una prueba, y probablemente haría falta bastante más trabajo para tener un producto real, pero el resultado no deja de ser sorprendente.

Esta plataforma funciona con un sistema de créditos —por ejemplo, 25 dólares mensuales dan derecho a 250 créditos— y se presenta como una alternativa accesible para quienes quieren desarrollar productos sin una estructura de ingeniería detrás. Pero Lovable no se ha conformado con eso. Esta misma semana ha anunciado una nueva beta: un agente de IA que va un paso más allá. La idea es que este sistema no solo genere código, sino que sea capaz de entender proyectos ya existentes, editar archivos, depurar errores y asumir tareas de mantenimiento.

Queda por ver si Lovable logrará consolidar su lugar en un terreno tan competitivo como el de la IA generativa. Pero lo que ha conseguido hasta ahora no es menor: en apenas dos años ha construido una herramienta funcional, ha alcanzado cifras que muchas startups tardan años en rozar y ha despertado un interés creciente entre usuarios e inversores. Europa ya estaba dando señales claras de que quería jugar un papel relevante en esta carrera, y la irrupción de Lovable no hace más que reforzar esa tendencia.

Imágenes | Lovable | Captura de pantalla Xataka

