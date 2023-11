Elon Musk lanza otra inquietante predicción sobre la IA: “Llegará un punto en el que no se necesitará un trabajo”

Elon Musk ha optado por no quedarse al margen de la discusión sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA). Si bien el empresario lleva años involucrado de alguna manera en esta interesante disciplina, en el último tiempo ha estado muy activo haciendo predicciones sobre el impacto que su desarrollo podría producir en la humanidad.

A principios de este año adhirió a una carta de varias personalidades del mundo tecnológico para pausar el entrenamiento de modelos de IA. Más tarde sugirió que existía una pequeña probabilidad de que los algoritmos pudieran acabar con nuestra especie. Ahora cree que “llegará un punto en el que no se necesitará ningún trabajo”.

Elon Musk, IA y trabajo

No es ningún secreto que la IA está cambiando la forma en la que se trabaja. A medida que cada vez más personas acuden a ChatGPT o GitHub Copilot para hacer sus tareas laborales, algunos estudios señalan que la existencia ―y evolución―de este tipo de herramientas se traduce en potenciales despidos debido a la automatización.

La visión de Musk al respecto es bastante peculiar. Después de una cumbre sobre la seguridad de la IA desarrollada en Reino Unido, el CEO de Tesla participó de un encuentro con el primer ministro Rishi Sunak en el que habló acerca de las capacidades de la IA y cómo esto afectará directamente el esquema de trabajo actual.

Al principio de la conversación, el magnate señaló que la IA alcanzará un nivel que superará con creces a la inteligencia humana. Para él, la capacidad de esta disciplina se está multiplicado “por cinco o diez cada año”, lo que la ha convertido en la “fuerza más disruptiva de la historia” que tendrá un impacto enorme en la sociedad.

Rishi Sunak y Elon Musk

"Tendremos, por primera vez, algo que es más inteligente que el ser humano más inteligente. Llegará un punto en el que no se necesitará ningún trabajo", aseguró en el encuentro. En ese sentido, añadió que “podrías tener un trabajo si quisieras tener un trabajo, por satisfacción personal, pero la IA será capaz de hacer todo".

Este hipotético escenario no llegará envuelto en una experiencia social y económica caótica por falta de asalariados por empleo, según Musk. El empresario ha ido un paso más allá de la renta básica universal de la que llevamos oyendo hablar desde hace tiempo: “tendremos una elevada renta universal”, ha dicho convencido.

Musk imagina un mundo en el que todos tendrán acceso a la IA y donde su desarrollo se traducirá en un efecto positivo en el que no haya escasez de bienes y servicios. Pero no todo es color de rosa. “Si tienes un genio que puede conceder deseos, por lo general esas historias no terminan bien. Ten cuidado con lo que deseas”, ha concluido.

Como decíamos, el empresario lleva años en el mundo de la IA. En 2015 cofundó OpenAI, la firma detrás de ChatGPT ahora liderada por Sam Altman, aunque no tardó en alejarse del proyecto. Y, recientemente, presentó su propia compañía de IA, xAI. Esta tecnologías, además, es esencial en muchas de sus otras compañías.

Los algoritmos están en casi todas partes. En el ámbito de Musk, por ejemplo, impulsan el el sistema de asistencia a la conducción de Tesla, la plataforma de anuncios y recomendación de contenidos de Twitter, y en el sistema anticoslisión de los satélites Starlink de SpaceX, así como en los sistemas autónomos de los cohetes Falcon.

Imágenes: Lukas | Rishi Sunak (X)

En Xataka: Este chico echaba mucho de menos a su perra. Así que acabó recreándola de forma alucinante en Unreal Engine