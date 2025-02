Hay una realidad preocupante mientras Musk se pelea con Altman: Grok 3 no llega y xAI se está quedando atrás

En las últimas horas hemos conocido la oferta que Elon Musk ha hecho no por OpenAI como tal, sino por la por la asociación sin ánimo de lucro (nonprofit) que la controla. Eso ha desatado un debate sobre los verdaderos motivos de dicha oferta, pero además deja una pregunta en el candelero: ¿en qué situación está Elon Musk en el segmento de la IA?

Hola, xAI. Elon Musk lleva en una guerra abierta con Sam Altman desde hace años, y de hecho en abril de 2023 creó xAI para desarrollar sus propios modelos de IA. Desde entonces la empresa ha lanzado algunos modelos de IA y ha hecho avances llamativos con Grok, pero parece ir a la zaga en muchos terrenos. En otros, eso sí, sorprende.

Grok era sarcástico... En noviembre de 2023 xAI presentaba Grok, el modelo de IA que competía con ChatGPT y lo hacía con una característica llamativa: tenía un tono sarcástico. Desde su lanzamiento y durante meses Grok solo estuvo disponible para suscriptores de X.

... y Grok 2 no tiene censura. En agosto de 2024 se presentaba la nueva versión, Grok 2, más avanzada y potente. Sin embargo lo que más llamó la atención de este modelo fue su aparente falta de censura. Así, es posible generar imágenes de cualquier tipo, incluyendo deepfakes de personas famosas, algo que otros modelos no permiten. Elon Musk y xAI anunciaron en diciembre de 2024 que abrían el modelo a todos los usuarios de X sin necesidad de contar con una suscripción de pago, algo que sin duda impulsó su uso y popularidad.

Grok 1 es "Open Source" (pero Grok 2 no). Una de las características llamativas de Grok es que Elon Musk compartió este proyecto como Open Source. El gigantesco modelo original, de 314.000 millones de parámetros (314B) era entonces cuatro veces más grande que Llama 2, la otra gran referencia en modelos Open Source, con tamaño 65B. Lo curioso es que Grok 2 no lo es: no está en el repositorio oficial de xAI en GitHub, y no hay noticias de que vaya a suceder lo mismo que sucedió con su predecesor.

Rondas de inversión. En noviembre de 2024 Elon Musk consiguió levantar 5.000 millones de dólares para xAI, que se sumaban a la ronda de 6.000 millones de dólares que levantó en mayo de 2024 y a al menos otras dos rondas previsas según Crunchbase. La firma desde luego parece contar con fondos notables, pero ojo, porque seguramente los esté quemando, como ocurre con OpenAI.

100.000 GPUs de NVIDIA. El verano pasado Musk encendía "el clúster de IA más potente del mundo", que al parecer fue bautizado con el nombre de Colossus y que cuenta con 100.000 GPUs NVIDIA H100. Se supone que está siendo utilizado para entrenar su nuevo modelo de IA, Grok 3, y desde luego contar con esa potencia de computación es teóricamente una garantía para mantenerse competitivo con sus rivales.

¿Dónde está Grok 3? Pero lo cierto es que Grok 3 sigue sin aparecer, y eso que Musk prometió tenerlo listo en diciembre. Musk indicó en enero que Grok 3 "llegará pronto" y que la etapa de pre-entrenamiento estaba completa y se había usado 10 veces más capacidad de cómputo que con Grok 2. En Tom's Hardware señalan además que xAI ha usado los datos generados por los usuarios de X para ese entrenamiento.

Modelos de razonamiento y agentes de IA. La gran incógnita es qué ocurrirá con xAI en dos áreas en las que sus competidores están avanzando a marchas forzadas. DeepSeek R1 ha impulsado la disponibilidad gratuita de modelos de razonamiento, pero además son varias las empresas de IA que han mostrado ya modelos de IA agénticos como Operator de OpenAI o Computer Use de Anthropic. Que se sepa xAI no tiene alternativas de momento.

A la zaga. Todo esto deja claro que hoy por hoy xAI sigue a la zaga en la mayoría de propuestas en el mercado. Sus modelos no son los mejores, no tiene modelos de razonamiento ni agentes de IA públicos, y Musk parece estar más interesado en ponerle la zancadilla a Altman y a OpenAI que en lograr que xAI lidere esta carrera tecnológica. Aun así, a buen seguro pronto habrá novedades de la empresa, y será entonces cuando podamos valorar la situación real de la misma.

Imagen | Dvids | xAI

En Xataka | ChatGPT y sus rivales son unos sosainas. Y convertirlos en chatbots graciosos no va a ser nada fácil