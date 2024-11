Elon Musk consigue otros 5.000 millones de financiación para xAI. No sabemos en qué se los está gastando

Las expectativas generadas por la IA generativa parecen estar decayendo, y en los últimos días el discurso tiene un punto pesimista. La IA, dicen, ya no va a ser mucho mejor de lo que es, al menos con la estrategia de escalado que se ha seguido hsata ahora. Lo curioso es que el dinero sigue fluyendo de forma notable, y el último ejemplo de esas rondas de inversión colosales es especialmente sorprendente.

Fiebre por xAI. Como indican en The Wall Street Journal, la empresa de inteligencia artificial fundada por Elon Musk ha levantado 5.000 millones de dólares en una reciente ronda de inversión. Qatar Investment Authority, Valor Equity Partners, Sequoia Capital y Andreessen Horowitz, son teóricamente los principales inversores, apuntan en el diario.

Una startup de 50.000 millones. Esta primavera, tras levantar 6.000 millones de dólares, xAI tenía una valoraicón estimada de 24.000 millones de dólares. La nueva ronda hace que esa valoración estimada de xAI suba hasta los 50.000 millones de dólares, el doble que hace pocos meses.

Las elecciones ayudan. La victoria de Donald Trump puede haber sido uno de los claros elementos que han favorecido esta ronda. El apoyo de Musk a la candidatura de Trump está teniendo un efecto especialmente positivo en sus empresas: Tesla no ha parado de subir en bolsa, y ahora xAI tendrá más margen de maniobra para desarrollar sus modelos de IA.

Dinero para GPUs. La empresa, creada en abril de 2023, planea usar parte de esa inversión para comprar otras 100.000 GPUs de NVIDIA y así poder entrenar y desarrollar nuevos modelos de IA con esa espectacular infraestructura con la que pocas empresas pueden competir.

Pero Grok es un chatbot menor. Esta singular apuesta de los inversores es chocante, porque de momento el producto visible de xAI es Grok, un chatbot que debutó con una característica diferencial original pero no especialmente práctica: este chatbot era, simplemente, más sarcástico que sus competidores. La nueva versión, Grok 2, también ha sido polémica por su capacidad de crear deepfakes violentos y comprometidos que pueden representar a celebridades.

Ingresos casi anecdóticos. Solo los suscriptores de pago de la red social X (antes Twitter) tenían acceso al chatbot, aunque recientemente xAI ha abierto el acceso a usuarios empresariales. La startup indicó a sus inversores que sus ingresos anuales habían alcanzado los 100 millones de dólares, una cifra que es casi simbólica teniendo en cuenta los gastos que generan el desarrollo de modelos de IA generativa, y que ascienden a miles de millones de dólares.

¿Cuál es el plan? Según WSJ, xAI prepara una nueva versión de Grok en diciembre, y Musk ha asegurado que será "la IA más potente del mundo en todas las métricas". El magnate es famoso por hacer promesas y no siempre las cumple. El sistema de conducción de los Tesla es el ejemplo más notable. No solo eso: e estado actual de Grok, con un alcance, reputación y disponibilidad limitados, no hace que sea fácil confiar en esa estimación, pero es que además los benchmarks que miden la capacidad de las IAs generativas son también poco concluyentes. Pero una vez más, con el Sr. Musk nunca se sabe.

