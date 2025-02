La otra consecuencia de DeepSeek: todos sus rivales ofrecen gratis modelos que "razonan" y Gemini 2.0 es el último ejemplo

Todas las empresas y startups de IA en Estados Unidos estaban tan tranquilas yendo a lo suyo. Y de repente llegó DeepSeek R1 y se convirtió en una verdadera amenaza existencial para Silicon Valley. La startup china ofreció un modelo de razonamiento tan bueno como el de sus competidores, pero además lo ofreció gratis (¡y Open Source!). ¿Qué ha hecho Silicon Valley? Aplicarse el cuento, por supuesto.

Gemini 2.0 razona gratis para todos. Basta que visitéis la web oficial de Gemini y despleguéis el menú "Gemini" de la parte superior izquierda para comprobarlo. Ya podéis usar 2.0 Flash Thinking Experimental (su modelo de razonamiento) tanto en modo normal como en modo "colaborativo" con servicios como YouTube o Maps. Y es totalmente gratuito.

Microsoft Copilot y Think Deeper. El modo "Think Deeper" de Microsoft Copilot está también disponible de forma gratuita en este servicio de la empresa. Como ya explicamos, Think Deeper es en realidad OpenAI o1, pero es que antes Microsoft había que pagar la suscripción de Copilot Pro (20 dólares al mes) para poder disfrutar de acceso a dicha opción. La aparición de DeepSeek R1 hizo que lo ofrecieran también de forma grauita (aunque con un número más limitado de consultas).

OpenAI o1. La empresa liderada por Sam Altman tampoco se quiso quedar atrás y hace menos de una semana presentaba o3-mini, un modelo de razonamiento que además de ser especialmente potente está disponible en la versión grauita de ChatGPT. Podemos activar el botón "Razona" para que cuando preguntemos algo, se pongan en funcionamiento las capacidades de razonamiento de o3.

DeepSeek R1 e Perplexity. El buscador con IA de Perplexity está poco a poco ofreciendo nuevas opciones. De hecho, hace unos días sus responsables anunciaron que en la web de Perplexity podríamos activar el modelo Reasoning-R1 basado en DeepSeek R1, pero alojado en EEUU (para evitar suspicacias con posibles robos de datos). Incluso dan la opción de optar por el modelo Reasoning-o3-mini, que es el mismo ofrecido en ChatGPT. De nuevo de forma gratuita (aunque limitada), pero que destaca por ser una forma cómoda de probar DeepSeek R1 en su versión más potente.

¿Y el resto? Esta primera hornada de modelos de razonamiento parece haber cogido a pie cambiado al resto de grandes contendientes en el segmento de la IA. Anthropic, que sigue siendo referente con Claude, no ha lanzado de momento un modelo de razonamiento. No lo ha hecho desde luego Apple, que va a su propio ritmo.

Meta tampoco ha lanzado nada en este sentido a pesar de ofrecer Llama como claro referente de modelo de IA Open Source. Y Elon Musk parece estar muy ocupado, porque xAI sigue trabajando en Grok y de momento no hay noticias sobre una potencial variante de razonamiento. La única alternativa destacable de momento es Doubao-1.5-pro, el modelo de razonamiento recién lanzado por ByteDance, aunque no está disponible de forma tan sencilla como sus competidores.

La competencia beneficia a los usuarios. El impacto de DeepSeek R1 en el segmento de la IA ha sido espectacular como vemos. Cuando OpenAI lanzó o1 en septiembre de 2024 lo hizo planteándolo como una opción muy avanzada pero también cara: solo los suscriptores de sus servicios podían acceder a ella de forma limitada. Cuatro meses después estamos usando modelos que rivalizan con o1 pero que son totalmente gratuitos y que podemos usar con cada vez más opciones. Son grandes noticias para los usuarios, que al menos por ahora se están beneficiando de toda esa rivalidad entre estas empresas.

La IA que razona cada vez es mejor y más barata (o gratuita). Un gráfico creado por Shawn Wang (@swyx) y publicado en su newsletter, Latent Space, muestra una clara evolución de los modelos de IA. En ese gráfico se ve cómo su capacidad (medida en puntos LMSys, un conocido ránking de modelos de IA) se confronta con su coste por millón de tokens (ratio 3:1 entrada:salida). Aquí cuanto más arriba y a la derecha está un modelo, mejor, y Gemini 2.0 Flash Thinking parece estar especialmente bien posicionado, pero este tipo de gráfico está cambiando con mucha rapidez. De nuevo, más buenas noticias para nosotros, los usuarios.

En Xataka | Mistral AI es la startup francesa que apostó por la eficiencia antes que DeepSeek. Su futuro es incierto