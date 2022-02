Alienware x14: este ultraportátil presume de delgadez, pero no tanto de potencia gráfica

Los portátiles gaming pueden ser también ultraportátiles. Alienware, la división de Dell dedicada a este tipo de máquinas, lo ha vuelto a demostrar con el Alienware x14, un equipo compacto y potente que cuenta con un diseño en el que destaca su delgadez.

La familia, que ya vio novedades hace unos meses, se actualiza ahora con este nuevo modelo con pantalla de 14 pulgadas a 144 Hz y que presume además de los últimos Intel Core de 12ª generación. Esa delgadez, eso sí, impone una limitación: la gráfica más potente a la que podremos optar es la RTX 3060.

Ficha técnica del Alienware x14



Alienware x14 Pantalla 14 pulgadas Full HD (1.920 x 1.080) a 144 Hz 7 ms de tiempo de respuesta, ComfortView Plus NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus Hasta 400 nits, 100% DCI-P3, Dolby Vision Procesador Intel Core i5-12500H Intel Core i7-12700H Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB (50 / 65 W) NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB /50 /65 W) NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB (60 / 85 W) Memoria RAM 16 / 32 GB LP-DDR5 4800 / 5200 MHz (soldados) Almacenamiento Hasta 1 TB SSD M.2 NVMe COnectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Puertos 2 x USB-C (TB4) 1 x HDMI 2.1 1 x USB-A (USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2) Lector de tarjetas MicroSD Conector de auriculares Sonido Dolby Atmos Batería 80 Whr Webcam 720p Dimensiones y peso 262,8 x 321,5 x 14,5 mm 1,84 kg Precio Desde 1.898,99 euros

Alienware x14 PVP en Dell 1.898,99€

Diseño impecable

El año pasado pudimos conocer los espectaculares Alienware x15 y x17, y ahora la familia crece con un Alienware x14 que vuelve a apostar por un perfil ultradelgado: de los 15,9 mm del x15 (20,9 mm en el x17) pasamos a tan solo 14,5 mm, un grosor que es de hecho difícil encontrar en equipos "no-gaming" y que desde luego es un logro técnico notable.

Para lograr ese diseño los ingenieros de la compañía han creado una bisagra —pendiente de patente— que permite moverse hacia delante y hacia atrás el teclado y la pantalla, permitiendo contar con un chasis extremadamente delgado y que llama la atención por los puertos, que no están a los lados, sino en la parte posterior.

Precisamente los laterales se utilizan para refrigerar el interior —hay también rejillas en la parte trasera—, y el diseño en tonos "Lunar Light" es desde luego llamativo tanto si el equipo está cerrado como si lo abrimos.

Es entonces cuando nos encontramos con un teclado retroiluminado con una disposición estupenda y sin estridencias. El touchpad, eso sí, no es especialmente grande, y rodeando a ese teclado encontramos una rejilla que ayuda a la salida de audio y también a la citada y crítica refrigeración.

La delgadez tenía un precio

El problema es que esa delgaddez condiciona una de las opciones más relevantes de un portátil gaming, si no la que más: la tarjeta gra´fica. En el caso de este equipo podemos contar como máximo con una RTX 3060, una gráfica muy decente pero que desde luego queda lejos de lo que se puede lograr con una RTX 3070 y por supuesto con la RTX 3080 que sí podemos encontrar en sus hermanos mayores.

La apuesta gaming queda por tanto algo comprometida, y teniendo en cuenta que estamos ante un equipo que cuesta casi de 2.000 euros (y eso en la versión base con una RTX 3050), la cosa no resulta quizás tan interesante.

Hemos avanzado mucho en miniaturización de componentes y tener un equipo como este y que en 14 pulgadas podamos disfrutar de estas prestaciones es fantástico, pero si uno quiere jugar "de verdad" estos modelos se quedan algo cortos en cuanto a tarjeta gráfica.

No lo hacen en procesador: estamos aquí con lo último de Intel, los procesadores Intel Core i7-12500H y Core i7-12700H que son estrellas destacadas de su catálogo actual en portátiles (hay una variante con el Cor ei9-12900H no disponible en España). Acompañándoles, entre 16 y 32 GB de memoria RAM que, eso sí, está soldada y no será posible ampliar.

El almacenamiento ofrece opciones solventes —hasta 1 TB— y hay excelentes opciones de conectividad. La pantalla, por cierto, tiene puntos muy a favor como su soporte de los 144 Hz o de la tecnología NVIDIA G-SYNC, pero los 7 ms de tiempo de respuesta de nuevo parecen algo elevados para la orientación totalmente a videojuegos del equipo.

Precio y disponibilidad del Alienware x14

El nuevo Alienware x14 ya se puede encontrar en la tienda online de Dell, y su precio de partida es de 1.898,99 euros.