Alienware X15 y x17: la "dieta del galio" logra bestias del gaming ultradelgadas

En Alienware han ido un paso más allá en su familia de portátiles gaming y han creado los Alienware x15 y x17 con un claro objetivo: lograr que sean especialmente delgados sin que las prestaciones se viesen comprometidas.

Sus configuraciones son espectaculares y permiten acceder a lo último de Intel y NVIDIA, pero hay otros elementos de interés como su sistema de refrigeración, su teclado Cherry MX y su trackpad retroiluminado.

Ficha técnica del Alienware X15 y X17



Alienware X15 Alienware X17 Pantalla 15,6" Full HD, 165 Hz, 300 nits 15,6" QHD, 240 Hz, 400 nits, G-Sync 17,3" Full HD, 360 Hz 17,3" 4K UHD, 120 Hz, 500 nits Procesador Intel Core i7-11800H Hasta Intel Core i9-11900H Intel Core i7-11800H Hasta Intel Core i9-11980HK GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Hasta GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3060 Hasta GeForce RTX 3080 Memoria RAM Hasta 32 GB DDR4 a 3.200 MHz Hasta 64 GB DDR4 a 3.466 MHz Almacenamiento Hasta 2 TB de SSD NVMe Dos ranuras M.2 para ampliar Hasta 2 TB de SSD NVMe Dos ranuras M.2 para ampliar Puertos 1 x USB-A (USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2) 1 x USB-C (Thunderbolt 4) 1 x HDMI 2.1 Lector MicroSD Conector de corriente Conector de auriculares 2 x USB-A (USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2) 1 x USB-C (Thunderbolt 4) 1 x HDMI 2.1 1 x Mini DisplayPort 1 x RJ45 (2.5GbE) Lector MicroSD Conector de corriente Conector de auriculares Conectividad Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 Batería 87 Wh 87 Wh Sistema operativo Windows 10 Home / Pro Windows 10 Home / Pro Otros Webcam 720p (Windows Hello) Trackpad iluminado Teclado X-Series Webcam 720p (Windows Hello) Trackpad retroiluminado Opción teclado mecánico Cherry MX Dimensiones y Peso 15,9 mm de grosor 2,26 kg 399,23 x 299,49 x 20,9 mm 3,02 kg Precio Desde 1.999 dólares Desde 2.099 dólares

El Alienware X15 es tan delgado que no parece un equipo gaming

Los portátiles orientados a gamers adelgazan. Razer ha hecho ese esfuerzo con sus llamativos Razer Blade 15 Advanced, y en Alienware —subsidiaria de Dell— han logrado quitarle unos milímetros a sus ya más que atractivos m15 y m17 sin sacrificar por ello las prestaciones de estos equipos.

Los Alienware X15 cuentan con un chasis de tan solo 15,9 mm de grosor y parten de una configuración base que ya querrían muchos como configuración tope.

Así, partimos de un Core i7-11800H de última generación (pero que podemos cambiar por un Core i9-11900H), hasta 32 GB de RAM DDR4 a 3.200 MHz (que no podremos ampliar) y hasta 4 TB repartidos entre la unidad de serie y otras dos ranuras M.2 que podremos aprovechar para disfrutar de mucha capacidad de almacenamiento.

En materia de gráficos la base es la GeForce RTX 3060 de NVIDIA (90 W de potencia como máximo), pero podremos llegar a la RTX 3080 de 8 GB (y 110 W de potencia máxima). La pantalla de 15,6" puede ser la versión Full HD de 165 Hz o una más llamativa QHD de 240 Hz y 400 nits.

La batería de 87 Wh acompaña a una oferta de puertos realmente decente, aunque en este modelo no tenemos ranura RJ45 para conexiones Ethernet de forma nativa, un despiste casi perdonable teniendo en cuenta el grosor del equipo. Afortunadamente la conectividad inalámbrica está perfectamente cubierta gracias al soporte de Wi-Fi 6E.

Alienware X17: crecer en potencia hace que el equipo engorde (un poco)

Las cosas van más allá con los Alienware X17, que parten de la misma configuración básica aunque pueden contar con el procesador Intel Core i9-11980HK que plantea esa clara apuesta por la potencia máxima.

Este equipo no solo es más grande por la diagonal de su pantalla de 17,3 pulgadas: también es sensiblemente más grueso con sus 20,9 mm. Lo que sí es patente es que se trata de un equipo pesado: 3,02 kg como mínimo que hacen que su atractivo diseño no pueda esconder que no se trata precisamente de un peso pluma.

Es lógico, porque en el interior podremos configurar el equipo con hasta 64 GB de memoria RAM DDR4 a 3.466 MHz, hasta 4 TB de almacenamiento y sobre todo opciones gráficas que pueden llegar a la RTX 3080 de 16 GB (no la de 8 GB) con una potencia reservada para esa gráfica de 165 W, lo que da mucho margen de maniobra a la hora de poner esos núcleos gráficas a frecuencias que llegarán a los 1.710 MHz por los 1.365 MHz de la RTX 3080 en el X15.

La conectividad da aún mejores noticias, y a todos los puertos del X15 se le añaden un puerto mini DisplayPort y también un puerto RJ45 con soporte para redes 2.5GbE.

Foco en la refrigeración, teclado y trackpad

Este tipo de chasis ultradelgado para equipos gaming supone todo un reto a la hora de refrigerar el equipo, y esta empresa han tenido que investigar en nuevos materiales. De hecho indican cómo han utilizado cinco nuevas técnicas de las que ya han solicitado la patente.

La tecnología Alienware Cryo-Tech hace uso del llamado Element 31, una pasta térmica en la que el galio parece tener mucho que decir. Esta tecnología permite dispersar mejor el calor y según Alienware permite mejorar la resistencia térmica en un 25%.

A esa tecnología se le unen nada menos que cuatro ventiladores que se encargan de que el flujo de aire siempre favorezca que el equipo esté a temperaturas adecuadas para trabajar a máxima potencia durante el mayor tiempo posible.

En el modelo Alienware x17 contaremos con la opción de incluir un teclado mecánico Cherry MX con teclas de perfil bajo y que a pesar de ello prometen un recorrido de 3,5 mm.

Otro de los elementos llamativos es ese trackpad retroiluminado que podremos controlar desde el panel de Alienware y que supondrá otro llamativo elemento del diseño de unos equipos que desde luego cuidan todos los detalles.

Precio y disponibilida de los Alienware X15 y X17

En Alienware indican que los nuevos Alienware X15 y X17 estarán disponibles desde hoy, 1 de junio, en Estados Unidos.

El precio de estos equipos parte de los 1.999 dólares para el Alienware X15 y de los 2.099 dólares para el Alienware X17.

