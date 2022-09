El seguro obligatorio para patinete está cada vez más cerca. Y no sólo porque la DGT lo reclame

España es uno de los países donde la micromovilidad ha llegado con más fuerza. En 2021 se vendieron en nuestro país 285.000 patinetes y se calcula que en 2022 se superarán las 300.000 unidades. Una situación que ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con el entorno y que, por supuesto, ha obligado a las administraciones a actualizarse.

Entre esos cambios, la última reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial ponía el foco en el uso de los patinetes de forma segura. Por ejemplo, se especificaba que sus usuarios deben llevar casco, que no pueden circular por aceras o vías rápidas (autopistas y autovías) y se concretó que los menores se tendrán que enfrentar a una tasa 0,0 en los controles de alcohol.

El problema en este tiempo es que los vehículos de micromovilidad se han multiplicado, especialmente en las grandes ciudades, y las administración han ido por detrás de este boom. Lo que, evidentemente, ha derivado en problemas que hasta entonces no existían. En 2018 ya se registraron más de 200 atropellos con patinetes. En 2021, solo en Barcelona, 246 atropellos implicaron a patinetes o ciclistas.

Un seguro para patinetes

Las estadísticas y el aumento del número de atropellos han amplificado los argumentos de quienes piden un seguro para los usuarios de patinetes eléctricos. En enero, la DGT ya confirmó que los patinetes deberán cumplir con un nuevo manual de requisitos técnicos a partir de 2024 y que, incluso, se añadirá una placa en los mismos que deje constancia de ellos.

Ahora es la Fiscalía General del Estado la que se posiciona a favor de obligar a contar con un seguro a los usuarios de patinetes eléctricos. Según recoge El Mundo, el órgano destaca en su última memoria que estos vehículos "al margen de encontrarse en una evidente situación de vulnerabilidad frente a vehículos de mayor masa y volumen, pueden también, particularmente cuando atropellan a peatones, ser sujetos activos de los delitos de homicidios y lesiones imprudentes".

Así mismo, consideran que circular sin seguro con un patinete eléctrico "constituye una grave irresponsabilidad, que coloca a las potenciales víctimas en una situación de abierto desamparo y que es por sí sola reveladora de una actitud claramente imprudente".

Como solución, se pide crear un marco legal "claro, bien estructurado y territorialmente armonizado, y ello tanto en beneficio de los intereses y de la seguridad de los usuarios de estos vehículos, indudablemente vulnerables, como de quienes pueden resultar dañados por los hechos de la circulación que generan".

Los usuarios de patinetes eléctricos no son los únicos que la Fiscalía General del Estado pone el foco. Ciclistas y conductores también son objetos de crítica.

Aunque apunta a que "una gran mayoría de los ciclistas y usuarios de VMP respetan las normas viales y circulan con prudencia", sí quieren hacer reseñar que "un relevante porcentaje de los ciclistas y usuarios de VMP no cumplen las normas viales, no siendo infrecuente que se salten semáforos en rojo, vayan en dirección no autorizada e invadan zonas peatonales por las que no se puede circular, desde la mentalidad de que las normas viales no están hechas para ellos, sino para los vehículos de motor".

En cuanto a los conductores, la Fiscalía General asegura que tienen "una visión insolidaria de percibir al ciclista y usuario de VMP como un obstáculo ante la exclusividad pretendida de los vehículos de motor y actitudes de agresividad y prepotencia frente a él, tratando de suplir sus carencias de madurez social con la mayor potencia de su vehículo", aunque en este caso delimita el número de conductores que así actúan como "un número no desdeñable".

Patinetes con seguro, un melón por abrir

Los seguros de responsabilidad civil en los patinetes eléctricos es uno de los temas que más controversia genera en el ámbito de los vehículos de movilidad personal.

Además de la Fiscalía General del Estado, la DGT también ve con buenos ojos la obligación de contar con un seguro para montar en patinete eléctrico. En el Plan Estratégico para la Seguridad Vial 2030 ya ha presentado esta idea y en su página web destacan que un usuario sin seguro tendrá que hacer frente con su patrimonio por los daños causados.

Más allá de estos organismos, asociaciones de víctimas de tráfico, como la Asociación DIA, también presionan para que se obligue a los usuarios de patinetes eléctricos a contar con un seguro de responsabilidad civil. Eduardo Chozas, exciclista profesional, concluía en EFE que "sería necesario tener un seguro de responsabilidad civil porque un ciclista puede atropellar y hacer daño a alguien o al otro vehículo, y eso hay que repararlo".

Y es que, cuando hablamos de patinetes, también se suele poner el ojo en los ciclistas. En este caso, los problemas derivados de un accidente o choque están cubiertos en parte o totalmente por el seguro del hogar siempre que este tenga la cobertura de Responsabilidad Civil Familiar.

Sin embargo, es recomendable confirmar con la compañía qué se cubre exactamente en estos casos, si hay algún tipo de excepción para que éste se haga cargo y las particularidades de cada caso. Otra opción es, como se quiere hacer con los patinetes, optar por un seguro específico para montar en bicicleta.

Foto | Hiboy