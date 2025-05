Unos empleados de Tesla pidieron la destitución de Elon Musk en una carta pública. La compañía respondió con despidos fulminantes

En los últimos meses la situación de Tesla se ha complicado por una serie de catastróficas desgracias. Algunas de ellas eran previsibles, como la puntual caída en ventas ante la renovación de su modelo superventas, el Model Y.

Otras, en cambio, han sido del todo inesperadas. Como la crisis reputacional que ha desplomado las ventas de los coches de la marca en todo el mundo por la implicación política de Elon Musk y su papel al frente de DOGE.

La crisis de Tesla no solo se manifestaba de puertas afuera. La caída de ventas y el creciente descontento entre los empleados han desencadenado una crisis interna entre la plantilla sin precedentes, poniendo en el centro del huracán a Elon Musk. Los empleados reclamaban la salida de Elon Musk de la dirección de la compañía. Esa petición se ha saldado con despidos, pero no el de su CEO.

Una situación insostenible hasta para la plantilla

La tensión interna alcanzó su punto álgido cuando un grupo de empleados de Tesla, tanto actuales como antiguos, decidió expresar públicamente su descontento con la dirección de la empresa.

Lo hicieron a través de una carta abierta publicada en la web "Tesla Employees Against Elon". En la publicación, empleados y pequeños accionistas que habían formado parte de la plantilla de Tesla pedían de manera directa la salida de Elon Musk como CEO de la compañía. "Estamos en una encrucijada: continuar con Elon como CEO de Tesla y afrontar un mayor declive a medida que los clientes abandonan la marca, o avanzar sin él y permitir que nuestros productos y misión tengan éxito o fracasen por sí mismos", se explicaba en el comunicado de los trabajadores.

Los firmantes señalaban que el daño a la marca personal de Musk es "irreversible" y que su figura como máximo representante de Tesla se ha convertido en una carga para toda la plantilla. Los empleados reprochan a su principal directivo su intención de "reenfocarse" en la dirección de Tesla, y lo consideran "insultante" por ser un reconocimiento explícito de que los problemas de Tesla son el resultado de su dejadez de funciones al frente de la compañía.

"Seamos claros: nosotros no somos el problema. Nuestros productos no son el problema. Nuestros equipos de ingeniería, servicio y entrega no son el problema. El problema es la demanda. El problema es Elon", aseguraba el comunicado.

Más eléctricos, pero menos Tesla

Mientras el mercado de vehículos eléctricos crece a buen ritmo, las cifras de venta de Tesla no dan signos de recuperación. En España, la marca ya registra caídas de más de un 16% y ninguno de los modelos de Tesla aparece entre los 10 coches eléctricos más vendidos en España.

Según datos de abril de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) el mercado de turismos electrificados creció un 79% el mes pasado, lo que supone un incremento de ventas del 6,5% con respecto al mismo periodo del año pasado.

El fenómeno no se limita a España. Reuters se hacía eco de los últimos datos del mercado del vehículo eléctrico global, que en abril había crecido un 29% interanual, pese a la incertidumbre por los aranceles impuestos por EEUU.

El mercado estadounidense del coche eléctrico también registra valores al alza. Los datos de Cox Automotive indican un crecimiento del 18,5% en el volumen de ventas de coches eléctricos nuevos mes a mes, al tiempo que la cuota de mercado de Tesla caía cinco puntos hasta el 42%.

Los datos que anunció Tesla en su presentación de resultados del primer trimestre de 2025, corroboraban esta tendencia a la baja. El fabricante entregó 336.681 vehículos, lo que representaba una caída del 13% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se habían entregado casi 387.000 unidades.

Tal y como apuntaban los empleados en su carta abierta, "esto no se debe a que nuestros coches hayan empeorado. No se debe a problemas de asequibilidad. Sino a que la gente ya no quiere asociarse con Elon. La producción marcha mejor que nunca. La calidad es alta. Los procesos son sólidos. La demanda es lo que falla. No es un problema de producto. Es un problema de liderazgo".

La respuesta de Tesla: despidos

La respuesta de la dirección de Tesla a la publicación de la carta fue inmediata y contundente. Según publicaba Business Insider, varios empleados críticos con Musk fueron despedidos de manera fulminante.

Esta reacción del fabricante ha generado aún más temor y autocensura dentro de la compañía, avivando las acusaciones de represión y contradicción con el discurso "absolutista de la libertad de expresión" que el propio Musk defiende públicamente.

Uno de los casos más destacados es el de Matthew LaBrot, exresponsable de formación de ventas y entregas de Tesla, y uno de los principales impulsores de la protesta.

LaBrot declaraba en Business Insider ser un apasionado defensor de Tesla, pero fue despedido en menos de 24 horas tras la carta abierta en el sitio web y participar en la protesta bajo el lema "Pro Tesla, Not Elon!", cuya cuenta en X ha sido suspendida.

A pesar de haber perdido su empleo en Tesla, LaBrot asegura que "sigo creyendo firmemente en la empresa y en el objetivo que perseguimos", pero mantiene su postura crítica con la influencia negativa de Musk en la empresa y en su imagen pública.

Imagen | Flickr (Gage Skidmore, Geoff Livingston)