Elon Musk se ha forjado la fama de fundador audaz: no creó ninguna de las dos empresas que le hicieron millonario

Elon Musk, al igual que Jeff Bezos y muchos otros millonarios, han tratado de crearse la imagen de un genio que se hizo a sí mismo empezando desde cero, romantizando una imagen del mito fundacional de garaje que ni Apple ha sido capaz de sostener en el tiempo.

En torno a Elon Musk se han levantado muchos mitos y leyendas que, aunque partan de una base cierta, se han exagerado u omitido partes para contribuir dar épica a su carrera. No obstante, el tiempo, que todo lo pone en su sitio, se ha encargado de desmentir.

Por citar algunas, está el mito de las minas de esmeraldas en Zambia de su padre, la fundación de Tesla o la incógnita sobre si la propia Tesla o Space X habrían sobrevivido de no ser por algunos de los programas gubernamentales que ahora está desmantelando DOGE.

Los inicios de Elon Musk

Elon Musk creció en una familia adinerada en Sudáfrica. Su padre, Errol Musk, fue un buscavidas con una carrera llena de altibajos. Sin embargo, tal y como su padre declaraba en una entrevista, no era propietario de las minas de esmeraldas, pero sí accionista de ella, por lo que recibía una cierta cantidad de piedras preciosas durante algunos años en la década de los 80.

De cualquier forma, Errol Musk describe durante la entrevistaque la infancia de Elon Musk y sus hermanos estuvo llena de lujos. Entre ellos que se incluían el avión (que vendió para comprar su participación en la mina de esmeraldas) o, tal y como contaba Walter Isaacson en la biografía de Elon Musk, "[…] nadaba en la abundancia. Poseía un Rolls-Royce Corniche descapotable dorado".

Si bien es cierto que durante la etapa de estudiante de los hermanos Musk, Errol Musk distaba mucho de ser millonario y no siempre les proporcionó el dinero suficiente, sí apoyó a Elon y Kimbal Musk cuando iniciaron su primer emprendimiento, vendiendo algunas de las esmeraldas de Errol Musk en Tiffany's de Nueva York.

En 1995, cuando los hermanos Musk fundaron su directorio de empresas Zip2, su padre les financió con 28.000 dólares y su madre, Maye Musk, aportó 10.000 dólares más.

Elon Musk desmintió esta información en una entrevista para Rolling Stone, aunque rebajó el tono en su biografía 'Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future' de Ashlee Vance asegurando que su padre había participado en el 10% de la inversión inicial de la empresa, dejando claro que su familia le dio un gran impulso económico inicial.

Más ambición que gestión

Tras el capital familiar inicial, Zip2 abrió la puerta a nuevos inversores, entre ellos Greg Kouri, que no tardó en darse cuenta de que Elon Musk no tenía la suficiente experiencia para llevar las riendas y lo degradaron a director de tecnología, mientras que Rich Sorkin, tomaba el mando.

Según recogía la escritora Ashlee Vance, el código inicial de Zip2, escrito principalmente por Musk, contenía muchos errores y los ingenieros que contrataron tuvieron que reescribirlo casi por completo. Pese a esas deficiencias, Elon Musk no vacilaba al descargar su ira sobre ellos gritándoles delante de todos que debían "arreglar su estúpido código de mierda", aseguraba Isaacson en la biografía de Musk.

En 1999, vendieron Zip2 a Compaq por 307 millones de dólares, lo cual convirtió en millonarios a los hermanos Musk. Fueron el origen de los primeros 22 millones de dólares que ganó Elon Musk.

Tras la venta de Zip2, Musk cofundó la plataforma de banca en línea X.com, que luego se fusionó con su principal rival: Confinity de Peter Thiel y Max Levchin, para formar PayPal.

Aunque Musk se presenta a menudo como el cofundador visionario de PayPal, lo cierto es que la tecnología original de PayPal provenía de Confinity, no de X.com, que aportaba la base de usuarios. Musk fue el CEO de la nueva empresa durante los primeros seis meses, pero lo despidieron reemplazándolo por Peter Thiel en septiembre de 2000, aprovechando un viaje de Musk a Australia.

Una de las razones fueron las constantes tensiones con Max Levchin por la tendencia de Musk a los cambios tecnológicos arriesgados, como reemplazar toda la infraestructura Unix de PayPal con Microsoft Windows.

Irónicamente, "Musk admiraba a Bill Gates, le encantaba Windows NT y pensaba que Microsoft era un socio más fiable", escribió Isaacson en la biografía de Musk. Esa admiración no duraría muchos años más. Aunque, como accionista, Musk ganó mucho dinero cuando eBay compró PayPal, él ya no estaba al mando de la empresa. En cualquier caso, su fortuna se había incrementado en 180 millones de dólares más por el acuerdo de 1.500 millones de dólares con eBay.

Tesla: Tomar el control y reescribir la historia

Mucha gente cree que Elon Musk es uno de los fundadores de Tesla y en parte es porque los fundadores de Tesla lo permitieron. En realidad, Tesla Motors fue fundada en 2003 por dos ingenieros, Martin Eberhard y Marc Tarpenning, mucho antes de que Musk se involucrara.

Musk se unió a Tesla en 2004, cuando la compañía todavía no tenía muy claro qué iban a fabricar. Musk utilizó su dinero para acelerar el proyecto convirtiéndose en el principal inversor. Se nombró a sí mismo presidente del consejo de administración, a pesar de ser solo un inversor, tal y como los cofundadores contaban en una entrevista para CNBC.

Con el tiempo, Musk tomó más control de la empresa y fue despidiendo a los fundadores originales. En 2007, Musk despidió a Martin Eberhard y ocupó el puesto de CEO que todavía ostenta en 2008.

Eberhard demandó a Musk, acusándolo de tomar el control de la empresa, orquestar su despido y tratar de reescribir la historia de Tesla en su empeño de aparecer en los documentos de la compañía como fundador, cuando la empresa ya existía cuando él invirtió en ella. Finalmente, Eberhard se vio obligado a ceder y firmar un acuerdo en el que se permitía a Musk presentarse como "cofundador" junto a los verdaderos fundadores.

Su gran logro fue apropiarse de una empresa prometedora fundada por otros, y luego aprovechar su imagen de visionario del coche eléctrico. Esto no quita que Musk haya contribuido al éxito de la marca, pero contradice la idea de que fundó Tesla desde cero.

El dinero público al rescate de Tesla y SpaceX

Además de las inversiones privadas, Elon Musk se ha beneficiado de miles de millones de dinero público para construir su imperio. El caso de Tesla es el más claro.

En 2008, Tesla estuvo a punto de quebrar durante la crisis financiera, pero consiguió que la administración de Obama le concediera un préstamo federal ATVM (Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program) de 465 millones de dólares del Departamento de Energía de EE.UU.

Tesla devolvió el préstamo anticipadamente en 2013, pero esto fue posible gracias a otras ayudas que la administración otorgaba a los créditos ZEV (vehículos de cero emisiones). La venta de créditos de emisiones contaminantes permitió a Tesla obtener el dinero extra para pagar la deuda, unos créditos que ahora DOGE ha puesto en su punto de mira.

Una investigación de Los Ángeles Times en 2015 aseguraba que las compañías de Elon Musk se habrían beneficiado de unos 4.900 millones de dólares en subvenciones públicas del gobierno de los EEUU.

Desde entonces, la eficiencia de los cohetes de SpaceX ha proporcionado muchos miles de millones más en forma de nuevos contratos con la NASA. En 2014, se asignaron 2.600 millones de dólares como parte de este programa para desarrollar y realizar misiones tripuladas a la Estación Espacial Internacional (ISS) con su nave Crew Dragon.

En 2021, la NASA otorgó a SpaceX un contrato de 2.890 millones de dólares para desarrollar una versión modificada del cohete Starship que llevará a los astronautas de la misión Artemis a la Luna. Asimismo, SpaceX ha recibido múltiples contratos del Departamento de Defensa y la Fuerza Espacial de EE UU para lanzar satélites de seguridad nacional.

Solo entre 2019 y 2024, los contratos superan los 2.000 millones de dólares. En total, Gwynne Shotwell, ha dicho que la empresa tiene en 2025 unos 22.000 millones de dólares en contratos gubernamentales, según recogía Reuters, de los cuales unos 15.000 millones provienen de la NASA.

Una leyenda del gaming

Elon Musk también trabaja activamente para mejorar su imagen pública, a veces diciendo cosas que no son ciertas. Por ejemplo, era muy conocida su afición por los videojuegos, pero quiso llevarla más allá demostrando que no solo le gustaban, sino que era uno de los mejores jugadores del mundo en Diablo 4. Algo del todo innecesario.

Esto le sirvió para que el público más joven conectara con el millonario durante la precampaña electoral, pero todo saltó por los aires cuando, al examinar su historial en línea, descubrieron que la cuenta de juegos de Elon Musk estaba activa y logrando puntuaciones "récord", en el mismo instante que el multimillonario estaba asistiendo en directo en Washington para la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2025.

Ante las pruebas, a Elon Musk no le quedó más opción que admitir que había hecho trampa y que no era el campeón que decía ser, pero se negó a disculparse por el engaño. Finalmente, terminó por acosar en X al usuario que había descubiertosu engaño.

