La influencia del hombre más rico del mundo sobre Trump está haciendo ganar una fortuna a otro miembro del clan Musk: su madre

La canadiense Maye Musk comenzó a ponerse delante de una cámara como modelo para sacar adelante a sus tres hijos, tal y como ella misma contó en una entrevista en 2020.

Sin embargo, en los últimos años, su carrera ha vuelto a subir como la espuma influenciada por el éxito empresarial de su hijo, y se ha acelerado todavía más desde que Elon Musk tiene una posición tan influyente en el gobierno de Donald Trump.

Aunque Maye Musk ha viajado por el mundo durante años para modelar, dar charlas y promocionar sus memorias, recientemente parece estar aún más solicitada, especialmente fuera de Estados Unidos. Sobre todo, ha llamado la atención la asiduidad con la que la madre de Musk participa en eventos en China, Kazajstán o los Emiratos Árabes Unidos.

La creciente influencia de Maye Musk en el extranjero

Tal y como publicaba The New York Times, no ha pasado inadvertido el enorme interés internacional que últimamente está suscitando Maye Musk, madre del hombre más rico del mundo. A sus 76 años, esta modelo y conferenciante ha visitado varios países para asistir a distintos eventos de moda en campañas de marcas para China, Kazajistán y los Emiratos Árabes Unidos.

Lo llamativo es que estos viajes coinciden con un momento en el que líderes extranjeros buscan influir en la administración Trump, en la cual Elon Musk tiene un papel importante e influencia para asesorar sobre cómo se gastarán miles de millones de dólares en gastos militares y ayuda externa en el gobierno de Trump. La propia Maye compartía una jornada de golf con Donald Trump en su visita a Mar-A-Lago.

En los últimos meses de 2024, Maye Musk visitó China en al menos cuatro ocasiones para participar en eventos de hasta siete marcas diferentes. Entre sus actividades se incluyen promociones de productos de maquillaje, chaquetas y dispositivos de masaje.

Elon Musk goza de una enorme popularidad en China, donde se le acostumbra a recibir como a una estrella del rock por sus ciudadanos y como a un jefe de estado por sus mandatarios. Su madre ha recibido la misma acogida durante sus visitas, pero con el matiz de que los medios estatales chinos han promocionado estas visitas, y en el pasado la han citado pidiendo mejores relaciones entre Estados Unidos y China.

Toca sobre la imagen para ir al mensaje original

Además de sus actividades en China, Maye Musk también ha estado presente en otros países. En octubre, poco antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Musk participó en un foro sobre mujeres en Kazajistán donde, según la agencia de prensa local Kazimform, habló sobre el éxito de su hijo.

En enero, justo antes de la segunda investidura de Donald Trump, Maye Musk participó en una conferencia del gobierno en Dubai sobre influencers, junto con el ex presentador de Fox News Tucker Carlson. Su charla se tituló "Cómo crié a tres niños asombrosos, incluyendo al hombre más rico del mundo", según informaba la agencia de prensa oficial de Emiratos Árabes.

Las implicaciones políticas de sus viajes

Los viajes de Maye Musk han ocurrido después de que Elon Musk se convirtiera en uno de los principales donantes de la campaña de Trump. En varios de estos viajes, Maye Musk ha tocado temas relacionados con la política de Estados Unidos. Esto es relevante porque varios de los países donde ha aparecido recientemente tienen asuntos importantes que negociar con Washington.

Por ejemplo, Pekín se opone a los nuevos aranceles de Estados Unidos sobre sus productos, y los líderes chinos parecen ver a Elon Musk, que tiene importantes intereses comerciales en China, como un mediador amistoso con Trump.

Kazajistán, por su parte, espera que la administración Trump elimine las restricciones al comercio. Los Emiratos Árabes Unidos han sido un aliado estratégico de EEUU en el golfo, y están maniobrando como un lobby para que se prioricen sus intereses con la llegada de Donald Trump al poder, tal y como revelaba una investigación de The Washington Post.

Otro miembro del clan Musk con conflictos de interés

Aunque no hay evidencia de que ella haya intentado influir en la política del gobierno de Estados Unidos, las actividades internacionales de Maye Musk han levantado algunas preocupaciones éticas por haber aceptado trabajos vinculados al gobierno chino.

Expertos en ética, como Scott Amey del Proyecto de Supervisión Gubernamental, expresaba al New York Times su preocupación por los posibles conflictos de interés de la madre de Elon Musk. "El temor es si en esos países la estarían utilizando para obtener un grado de separación con su hijo y dos grados de separación con el Despacho Oval", aseguraba el experto.

El cuestionamiento sobre la ética de los viajes de Maye Musk se suman a los frentes por conflictos de intereses que ya afronta Elon Musk por sus empresas.

El FBI suele examinar minuciosamente los contactos en el extranjero de los asesores presidenciales y sus familiares antes de concederles autorizaciones de seguridad, haciendo especial hincapié en los viajes de estos a países catalogados como "potenciales adversarios" de EEUU.

Sin embargo, el NYT no ha encontrado indicios de que nada de eso esté sucediendo con la madre del que se ha catalogado como "Empleado especial del Gobierno" con capacidad para hacer tambalear los cimientos de las principales agencias estatales.

