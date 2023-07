La obsesión de Musk con la X de Twitter viene de lejos. Todo empezó hace casi 25 años, y lo hizo con PayPal

Este fin de semana Elon Musk ha desvelado su nuevo y polémico plan para revolucionar Twitter. Que es ni más ni menos que cambiar el nombre y el logo a la red social. A partir de ahora Twitter se llamará "X" y el logo será también una equis, pero es que la obsesión de Musk con esa letra viene de lejos.

Primero fue Zip2. En 1995 Musk creó la empresa Zip2 junto a su hermano Kimbal y a Greg Kouri. Se trataba de una guía online de ciudades con mapas y páginas amarillas. Vendieron la empresa a Compaq, que la compró por 307 millones de dólares en 1999, y aquello convirtió a Musk en millonario gracias a su 7% de acciones: recibió 22 millones de dólares.

Llega la primera X. Tras aquella aventura, Musk comenzó a obsesionarse con el sistema bancario. Así lo indicaba Walter Isaacson, que en septiembre publicará la biografía autorizada de Elon Musk, en un tuit reciente. Había tenido un breve contacto con ese segmento tras trabajar con Scotiabank, y en marzo de 1999 fundó X.com. Su idea: un portal que centralizaría compras digitales, banca online, tarjetas de crédito, inversiones y préstamos. Con un sistema online se podrían gestionar todas las transacciones en tiempo real, afirmaba. "Si se solucionan todas las razones por las que un consumidor retira dinero del sistema", explicaba, "entonces [X.com] será el lugar donde esté todo el dinero, y eso la convertiría en una empresa multimillonaria".

El nacimiento de PayPal. La empresa de Musk acabó aliándose con otra startup prometedora de la época. Se llamaba Confinity y había sido creada por Peter Thiel, Max Levchin y Luke Nosek. Tras unir fuerzas, hubo muchos debates internos sobre cómo llamar a la empresa resultante. Musk insistía en llamarla X.com, mientras que sus nuevos socios querían cambiar el nombre a PayPal.

Que no, que quiero que siga llamándose X.com. Elon se negaba: quería que PayPal fuera una subsidiaria de la matriz, que sería X.com: "Si sólo quieres ser un sistema de pago de nicho, PayPal es mejor", decía entonces. "Pero si quieres apoderarte del sistema financiero mundial, entonces X es el mejor nombre". Las encuestas, no obstante, parecían mostrar que los clientes consideraban que el nombre X.com era vago y que se podía relacionar con temas pornográficos, así que preferían llamarla PayPal. A pesar de la insistencia de Musk, una posterior restructuración hizo que la empresa adoptara el nombre PayPal Inc.

Este es el aspecto que tenía la web de X.com en marzo de 2000. Fuente: Archive.org.

¿Windows o Linux? Decidámoslo con un pulso. Isaacson cuenta también en ese fragmento cómo poco después surgió un conflicto técnico. Levchin era partidario de usar Unix para la plataforma PayPal, pero Musk abogaba por Windows NT y pensaba que Microsoft sería un socio más fiable. Para Levchin la propuesta de Windows NT era "insegura, con errores y no molaba", y Musk acabó tratando de zanjar el problema de una forma curiosa. "Te hecho un pulso para decidir", le propuso a Levchin. Este aceptó a pesar de que Musk era más grande que él. Poco después echaron el pulso, que Musk ganó rápidamente, y aunque Levchin protestó y dijo que "no voy a usar tu peso como argumento para la toma de decisiones técnicas", pero Musk respondió tras reírse que "ya, lo entiendo" y su opción acabó prevaleciendo.

La "mafia PayPal". Lo cierto es que PayPal se convirtió en una de las niñas bonitas de la era puntocom rápidamente. Su crecimiento fue fulgurante, y pronto comenzó a contratar ingenieros de gran talento. Un grupo de ellos, formado por 23 emprendedores, ha tenido tal impacto posterior en el mundo tecnológico que se les acabó conociendo como la "mafia PayPal" por su influencia una vez comenzaron a abandonar PayPal y crear sus propias empresas. La venta de PayPal a eBay por 1.500 millones de dólares fue el escopetazo de salida de muchos de ellos, ya que aquel acuerdo les convirtió en millonarios.

Ejemplos. Ya sabemos qué hizo Musk, pero el otro gran protagonista fue Peter Thiel, que fundó la secretísima (pero poderosísima) Palantir y se conviritó en un influyente multimillonario e inversor en empresas como Facebook o LinkedIn. Levchin fue directivo en Yelp, mientras que Reid Hoffman, que estuvo en el consejo de dirección de PayPal, cofundó LinkedIn en 2002. Otros exempleados originales son ahora inversores de éxito, mientras que Jawed Karim, Chad Hurley y Steve Chen, que fueron ingenieros en los primeros tiempos de PayPal, acabarían abandonando la empresa y en 2005 crearon otro gigante: YouTube.

Más X por el camino. Puede que X.com se quedara en el limbo, pero Elon Musk siguió especialmente obsesionado con esa letra, que de hecho formó parte integral de la empresa que fundó en 2001 y que revolucionó la industria espacial: SpaceX. También acabó usando esa letra para uno de los modelos de sus coches en Tesla, el llamativo Model X, pero desde que compró Twitter dejó claro que esta empresa sería "un acelerador para crear X, la aplicación para todo".

Esperando la superapp. Esta decisión de cambiar el nombre (y el logo) de Twitter a X parece ser un punto de inflexión para esa particular ambición de Musk, que lleva tiempo hablando de una superapp llamada X que plantearía algo parecido a lo que hace WeChat en china: esta aplicación permite en el gigante asiático desde pedir un divorcio a abonar facturas. Queda por ver, por supuesto, si efectivamente acaba convirtiéndola en algo así.

Imagen | TED Conference

En Xataka | Cómo gana dinero Elon Musk: un patrimonio basado en acciones y dos ventas que cambiaron su historia