Elon Musk ha intentado frenar a los sindicatos en Tesla: en Alemania, más de 3.000 empleados han respondido

La única gigafactoría que Tesla tiene en Europa está pasando por un profundo conflicto laboral que tiene en pie de guerra a sindicatos y directiva de la factoría de Tesla en Berlín.

La compañía duda de la veracidad de las bajas por enfermedad de los empleados y se ha encendido la mecha de un conflicto en el que se están bloqueando nóminas y reclamando de salarios ya abonados.

3.000 empleados pidiendo mejoras laborales. Reuters informaba que 3.086 trabajadores de la planta de Tesla en Grünheide habían firmado una reclamación del sindicato IG Metall en la que se exigían mejores condiciones laborales. Los firmantes suponen más de una cuarta parte de toda la fuerza laboral de la planta alemana, pidiendo más descanso, mejor dotación de personal y el fin del acoso que los empleados están sufriendo por parte de la dirección de la factoría.

El sindicato indica en su comunicado la urgencia de aplicar estas reclamaciones: "El voto de los trabajadores es claro e inequívoco: la dirección debe introducir sin demora las pausas breves pagadas, como es la norma en diversas formas en todas las demás plantas automotrices. A menudo, ni siquiera queda tiempo en la línea de montaje para tomar algo o ir al baño", indicaba IG Metall junto a sus reclamaciones.

Tesla niega el malestar de la plantilla. Según Financial Times, una encuesta del sindicato entre los empleados de Tesla en Alemania aseguraba que más del 91% de los empleados habían sufrido algún tipo de lesión o problemas físicos como resultado directo de su trabajo, siendo el dolor de espalda la más frecuente. En contraste, Reuters aseguraba que Tesla había realizado su propia encuesta entre 7.500 de los 11.000 empleados de la factoría en la que el 80% afirmaba estar satisfecho con su trabajo.

Dirk Schulze, director regional de IG Metall, afirmó a través de un comunicado difundido por el sindicato, que la petición era una señal de que los empleados estaban "defendiendo sus demandas de mejores condiciones laborales" y desafiaba la "desinformación de la gerencia", en clara alusión a unos resultados de satisfacción bajo sospecha de estar amañados.

Absentismo laboral: el elefante en la habitación. En el trasfondo de las reclamaciones y la satisfacción de las condicione laborales se encuentran las elevadas cifras de bajas por enfermedad que registra desde hace meses la gigafactoría alemana. Los empleados de Tesla llevan varios meses denunciando el acoso de la directiva de la factoría.

Según publicaba el diario alemán Handelsblatt, esta presión ahora también se ha hecho extensiva a los médicos que han firmado sus bajas. La compañía habría instado a sus empleados a revelar el diagnóstico de "cualquier incapacidad certificada para trabajar" y a liberar a los médicos que los tratan de su deber de confidencialidad.

No trabajas, no hay sueldo. El sindicato ha denunciado que Tesla está reteniendo el salario de algunos trabajadores que se encuentran de baja, generando una gran preocupación entre la plantilla. "Con esta actitud inaceptable, la empresa está llevando una y otra vez a los compañeros a dificultades económicas", afirmaba Dirk Schulze.

Desde el sindicato aseguran que algunos empleados han recibido cartas en las que se les exige la devolución de parte de los salarios ya percibidos aludiendo a supuestas "deudas" o "sobrepagos" que no les corresponden. "Exijo a la dirección de la planta de Grünheide que ponga fin a esta práctica de inmediato. La intimidación, totalmente inaceptable, a los compañeros debe cesar", escribía Schulze en su comunicado.

El antisindicalismo de Musk. No es ningún secreto que Elon Musk, CEO de Tesla, tiene una marcada reticencia hacia los sindicatos. Su postura antisindicalista es un factor clave en la problemática laboral que se vive en la gigafactoría alemana. De hecho, el Financial Times destaca una particularidad en el funcionamiento de la factoría de Tesla en Alemania: su comité de empresa está dirigido por un miembro del personal no afiliado a un sindicato, una anomalía en la industria automotriz alemana.

Elon Musk se ha mostrado contrario a la presencia de sindicatos en sus empresas en EEUU. Los empleados de sus factorías denunciaron que habían sido despedidos como represalia por su intento de sindicarse en la planta que el fabricante tiene en Buffalo (Nueva York).

En Xataka | El nuevo sistema de carga ultrarrápida de BYD ha hecho millonarios a muchos inversores: los que apostaban en corto por Tesla

En Xataka | Una juez bloqueó el bono salarial milmillonario de Elon Musk cumpliendo una ley: los abogados de Musk quieren cambiar esa ley

Imagen | Tesla