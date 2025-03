BYD se ha sacado de la manga algo digno de James Bond: un coche capaz de lanzar un dron sin que sepamos muy bien para qué

Desde pequeño, siento una curiosa obsesión con los coches del cine y la pequeña pantalla. K.I.T.T. -el coche fantástico- ya no me parece tan de ciencia ficción si tenemos en cuenta que ya tenemos coches que se controlan con la voz, pero los Aston Martin de James Bond me siguen alucinando. No tanto por la belleza de los diferentes modelos que hemos visto a lo largo de los años, sino por la cantidad de gadgets que incorporan, así como las compuertas que se abren para lanzar algo o mostrar un arma.

Al igual que el coche que nos habla, eso de desplegar un gadget desde el coche deja de ser ficción porque BYD acaba de presentar algo, como poco, curioso: una línea de coches que son capaces de transportar y desplegar un dron. Uno de DJI, para ser más concretos. Ya hemos visto algunos coches chinos que están apostando por ideas locas que combinan coches y drones, pero lo que acaba de presentar BYD es algo mucho más tangible.

La gran pregunta es… ¿para qué queremos lanzar un dron desde el coche?

Coche lanzadera Lingyuan

Vamos a empezar por lo que ha presentado la compañía. En un comunicado, BYD ha presentado Lingyuan, un sistema ideado para lograr una integración total del dron en el vehículo. El sistema es como un cofre de techo que cuenta con sensores de localización y guiado, así como una compuerta que se abre y desde la que el dron puede desplegar. No me digas que no es de película.

Este “helipuerto” puede estar en esa especie de cofre de techo, pero en vehículos más grandes la compañía comenta que puede integrarse directamente en la parte superior del vehículo, lo que, suponemos, comprometería algo menos la aerodinámica del mismo. El sistema se ha diseñado para que la altura del vehículo no supere los 2,05 metros y, de momento, hay dos versiones.

Por un lado, la Lingyuan Battery Swap Edition para los modelos de Yangwang, la marca de lujo de BYD. Este pack equipa el DJI Mavic 3 y es la opción de más alta gama. Para coches de Denza y BYD, el nombre es Lingyuan Fast Charging Edition que incorpora un DJI Air 3S.

Wang Chuanfu, presidente de BYD, comentó que “la colaboración entre BYD y DJI va mucho más allá de la simple colocación de un dron en un coche. En su lugar, hemos desarrollado todo el sistema de integración desde cero, diseñándolo y desarrollándolo para lograr una perfecta fusión entre el vehículo y el dron. Este avance ofrece una sinergia en la que el todo es mayor que la suma de sus partes”.

Estos drones pueden despegar con el coche en marcha a una velocidad de hasta 25 km/h y podemos ordenar que sigan el vehículo a una velocidad de hasta 54 km/h. Por otro lado, en la estación también cargan, pudiendo recuperar del 20% al 80% en media hora.

Recreo y… ¿algo más?

El objetivo de BYD es que este movimiento sea un primer paso para impulsar la industrialización y adopción a gran escala de sistemas de drones inteligentes en automóviles, pero como decíamos hace unos párrafos, la gran pregunta es para qué querríamos algo así.

En el comunicado, todo se centra en la creatividad. El arcón en el que va el dron tiene una cámara gran angular con resolución 4K que puede grabar junto a la cámara del dron para tener una doble perspectiva y la aplicación Lingyuan cuenta con una herramienta para editar esos vídeos con algoritmos que automatizan el proceso si así lo queremos y un repertorio de 30 plantillas.

La marca quiere que grabemos “nuestras aventuras en el vehículo” con una facilidad pasmosa. Sin embargo, se me ocurren dos usos más interesantes y cotidianos. Si nos vamos de aventura por carreteras que no conocemos, parar y lanzar el dron puede ser genial para explorar la zona. Y, si fuera un dron más ligero o se pudiera volar en ciudad, me parece una función tremenda para buscar aparcamiento.

Eso sí, de momento, esta tecnología sólo está disponible en China continental y la marca no se ha pronunciado sobre el lanzamiento de la plataforma en otros países.

Imágenes | BYD

