El primer coche eléctrico volador ya está aquí (el único problema es que ni es un coche ni puede volar)

"Es un pequeño paso para los aviones. Un gran paso para los coches". Con estas palabras se ha referido Jim Dukhovny, CEO de Alef Aeronautics a la certificación concedida por la US Federal Aviation Administration (FAA, por sus siglas en inglés).

El organismo permitirá que el primer coche volador del mundo... vuele. Más o menos, eso sí. Porque lo cierto es que la certificación no permitirá volar exactamente al coche tal y como pensamos. De hecho, el diseño de Alef Aeronautics ni si quiera es un coche.

Todo es mucho más complejo. Al tiempo, los plazos para cumplir la promesa de tener un coche volador en 2025 se estrechan irremediablemente. Todo esto es lo que sabemos del Alef Model A, el pseudocoche que aspira a ser una suerte de vehículo rodante y vehículo volador al mismo tiempo.

Qué es el Alef Model A y qué promete la compañía

El Alef Model A es el primer vehículo de Alef Aeronautics. El proyecto final es la suerte de coche volador que el imaginario colectivo se ha encargado de afianzar: un vehículo con ruedas, similar a cualquier otro coche pero que, llegado el caso, puede despegar en vertical y seguir su trayecto por el aire.

Este pseudo aeroplano destaca por sus formas curvas y, sobre todo, por asemejarse a una pequeña nave espacial con una cápsula central. Todas las ruedas están carenadas para mejorar la aerodinámica y su motor es completamente eléctrico. Bajo la carrocería se ocultan ocho hélices que son las que permiten el despegue y, posteriormente, el vuelo.

Según la compañía, el Alef Model A se inclina en 90 grados una vez el coche ha alcanzado la altura esperada y los asientos (tiene capacidad para dos personas) rotan para mantenerse siempre en una posición horizontal. La compañía promete una autonomía de unos 320 kilómetros rodando sobre el suelo y la mitad en el aire.

Esta suerte de coche volador cuenta con los principales sistemas de propulsión triplicados, para afianzar la seguridad en el aire. Además, dicen tener listo un paracaídas que frenaría el vehículo en caso de que éste se precipitara contra el suelo.

Para que los planes se cumplan, Alef Aeronautics tendrá que empezar a fabricar su coche volador en 2025. Hasta entonces, es posible hacer una reserva del esperado automóvil volador. Para ello es necesario dejar 150 dólares en las cuentas de la empresa o 1.500 dólares si queremos ser uno de los primeros en recibir el nuevo vehículo. Según la marca, antes de que terminara 2022, ya habían recibido 440 reservas. El dinero se suma a los tres millones de euros que un importante inversor de Tesla también ha dedicado para reforzar a la compañía.

Con todo este camino andando, Alef Aeronautics quiere tener en 2035 un modelo que pueda transportar a cuatro personas y que, al mismo tiempo, duplique su autonomía de vuelo y sobre la carretera.

¿Qué hay de nuevo?

Estamos realmente contentos de haber recibido esta certificación de la FAA. Esto nos permitirá acercar a las personas viajes más rápidos y sostenibles, ahorrando tiempo a las personas y las empresas cada semana.

Son palabras de Jim Dukhovny, recogidas por Electrek, al conocerse que el organismo encargado de la seguridad aérea estadounidense ha entregado una nueva certificación para que el Alef Model A eche a volar. Y, con él, también han echado a volar algunas informaciones en las que se habla de que ya está con nosotros "el primer coche volador".

Lo cierto es que es importante no llamarle "coche volador" porque no es un coche técnicamente hablando. De momento es un vehículo que ha recibido una certificación para hacer pruebas aéreas. Un primer prototipo que podrá despegar pero que no puede circular por las carreteras. Lo explican bien en New Atlas, donde señalan que la certificación es un permiso limitado de vuelo.

Según la compañía, hasta ahora llevan desde 2018 haciendo pruebas con vehículos a escala pero no será hasta ahora cuando puedan poner su Alef Model A en el aire.

Pero, además, hay varias cosas que se deben tener en cuenta. En primer lugar, como decíamos, el Alef Model A no es un coche. Su estructura no permite homologarlo como tal y queda limitado a la misma homologación que los famosos carritos de golf que triunfan en Estados Unidos. Coches similares a nuestros cuadriciclos ligeros y pesados que no pueden superar los 40 km/h.

Pero, además, cumplir con los planes se antoja una quimera. Los eVLOT, que prometen ser el futuro de la automoción (para quien pueda permitírselo) viven un auténtico infierno en Estados Unidos para recibir autorizaciones y poder operar como taxis. De hecho, no se plantea que el primer vuelo comercial con estos aparatos se produzca antes de finales de 2024 o 2025, según recoge Reuters.

La agencia de noticias también señala que la FAA ha propuesto que se forme específicamente a los pilotos de estos aparatos para que puedan volar y ofrecer el servicio de taxis voladores. Parece lógico que quienes piloten un aparato capaz de moverse por el espacio aéreo de una ciudad cuenten con unos conocimientos mínimos antes de ponerse en marcha.

De momento, los únicos intentos conocidos de asemejarse a este tipo de vehículos siendo utilizados por "pilotos" no profesionales están limitados a amplias zonas completamente deshabitadas. Y, además, es necesario realizar un curso previo para poder subirse a uno de estos aparatos. Nos lo contaron desde la compañía de Franky Zapata en VivaTech.

En Xataka | El primer coche volador en surcar los cielos ya está aquí: 130 km/h, biplaza y totalmente eléctrico

Foto | Alef Aeronautics