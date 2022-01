El primer aeropuerto de eVTOL llega al Reino Unido con la colaboración de Hyundai y el reto de convencer a los escépticos

A pesar de que algunos puedan considerar a los eVTOL (aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, por sus siglas en inglés) como uno de esos aparatos que nunca llegarán a implantarse, lo cierto es que poco a poco vamos vislumbrando avances que pueden convertirlos en una realidad.

Y uno de los problemas más acuciantes para estos vuelos en ciudad es la falta de infraestructuras de aterrizaje y despegue en espacios interesantes para sus potenciales viajeros. Esto mismo quieren solucionar en el Reino Unido, donde se podrá visitar el primer aeropuerto urbano para aerotaxis.

Este centro será el primer espacio completamente operativo para la gestión de aerotaxis, drones y otros eVLOT que ayuden a la gestión del tráfico fluido de personas y mercancías. Se podrá visitar en la ciudad de Coventry a partir del próximo mes de abril y en su desarrollo ha intervenido la start-up Urban-Air Port Ltd (UAP) quien ha conseguido financiación de Supernal, una evolución de la División de Movilidad Aérea Urbana de Hyundai, la cual fue presentada durante el CES de 2020 y que está altamente interesada en el desarrollo de los eVTOL.

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los eVTOL está relacionado con la infraestructura terrestre necesaria. Si las ciudades no cuentan con un espacio dedicado a este uso en lugares de interés es muy difícil que este nuevo medio de transporte pueda desarrollarse. Sin embargo, desde Electric Vehicles Research señalan que sólo el 3% de las inversiones de la industria dedicada al desarrollo de los eVTOL tuvo como objetivo la construcción de estos espacios. Es decir, apenas se dedicaron 150 millones de los casi 5.000 millones que se calcula que mueve toda la industria.

Pero, además, este aeropuerto urbano para eVTOL tiene otro objetivo: convencer a los escépticos de que este nuevo medio de transporte es una alternativa real al coche o al tren. Desde Urban-Air Port hablan de que los eVTOL son una oportunidad para descongestionar el tráfico, mejorar la calidad del aire y descarbonizar el transporte. De hecho, uno de sus proyectos, denominado City Box, pretende ofrecer un espacio urbano para drones de entrega que faciliten el transporte de mercancías.

