Hemos estado en la mayor feria de startups de Europa: estos son sus locos inventos para revolucionar la movilidad

Entrar en VivaTech es como entrar en las ferias en las que Richard Hendricks y Erlich Bachman trataban de captar atención (y con atención queremos decir dinero) en la enorme serie que es Silicon Valley. Cientos y cientos de startups se acumulan en pasillos y buscan, peleando codo con codo con sus rivales (todos lo son), al inversor adecuado para impulsar su empresa, su idea y, probablemente, su cuenta corriente.

En los pasillos se respira un ambiente de agitación. Las charlas suelen ser breves, rápidamente se salta del francés al inglés, el español o el italiano, según convenga. Las tarjetas de visita cambian de manos con facilidad y hay quien se cita para más tarde en un espacio exclusivo para estas negociaciones.

Durante nuestra visita conocimos a los integrantes de Liux, una startup española que prometía vender el coche más sostenible del mundo a base de fibra de lino. Por el camino, la empresa ha pivotado y ha dejado a un lado la producción de este coche eléctrico para centrarse en un cuadriciclo pesado y eléctrico.

Quién quiere ser relevante en el futuro de la movilidad y cómo aspira a conseguirlo

En VivaTech se dan cita algunos nombres gigantes de todo tipo de industrias y, también, pequeñas empresas y entusiasmados empresarios. Un espacio donde conviven, coches autónomos, drones, planeadores, motocicletas eléctricas o lo último en comida sostenible y el empleo de inteligencia artificial para las fuerzas armadas con los enormes espacios de Amazon, Google o Audi y Renault.

Estos últimos, precisamente, aprovecharon la feria para presentar el Renault H1st Vision, un espectacular concept que lo apuesta todo al software, no deja de lado al hidrógeno y lo encontrábamos al lado del simpatiquísimo Mobilize Duo. Pero no hemos venido a hablar de los gigantes.

Ni Renault ni Audi, que también mostró su Grandsphere, son los que nos interesan esta vez. Son los más pequeños, los que luchaban en un terreno mucho más comedido y con armas mucho menos poderosas por alzar la voz. Y los que, además, tienen ideas más disruptivas, todo sea dicho.

Cake

Motocicletas de Cake

Motocicletas eléctricas de alto rendimiento suecas con un diseño propio de Ikea. Esto es por lo que apuesta Cake, fundada por Stefan Ytterborn en 2016. El resultado son unas motocicletas con un diseño completamente rompedor y que apuestan por la deportividad, sin renunciar a la sostenibilidad y apostando por una movilidad completamente silenciosa.

Con sus baterías intercambiables, la moto "es genial para ir a 50 kilómetros o más de un centenar, si quieres ir al pueblo de al lado". En su gama encontramos opciones para hacer repartos, motocicletas todoterrenos, pequeños ciclomotores que no superan los 45 km/h y pueden ser ideales dentro de una ciudad o, incluso, una bicicleta eléctrica que promete hasta 360 kilómetros de asistencia eléctrica.

The Tiny Car

The Tiny Car

Siento no poder traer mejores fotografías pero, como se aprecia en la imagen, el espacio donde el Tiny Car era protagonista era extremadamente reducido.

"The Tiny Car es un cuadriciclo que se enfrenta a los mayores problemas del coche eléctrico: su precio y la escasez de los puntos de carga", nos introducía Franck de Morgan, uno de los fundadores. "Es un cuadriciclo que pesa 250 kg porque está hecho con plásticos reciclados y madera. Con un pequeño motor, alcanza los 45 km/h", nos aclaraba de Morgan.

Según sus creadores, "utilizamos la madera para reducir la huella de carbono, además es un gran material, ligero y con una gran capacidad de resistencia a los impactos". Creen además que no tendrán ningún problema a la hora de homologarlo a pesar del uso de estos materiales.

El objetivo es garantizar una movilidad sostenible para los mayores de 15 años (se puede conducir con licencia AM, como un Citroën AMI) con un pequeño vehículo que cuenta con un espacio modular para albergar baterías. Lo mínimo para su funcionamiento son dos baterías de 750 Wh que entregan hasta 30 kilómetros de autonomía. El paquete se puede aumentar hasta alcanzar los 120 kilómetros.

En el techo, el Tiny Car cuenta con un módulo de paneles solares que, según sus cuentas, puede entregar hasta 30 kilómetros adicionales a diario. "Es genial, si recorres menos de esos kilómetros al día, te puedes olvidar de recargar el coche para siempre". Si no es así, las baterías se pueden extraer y llevarlas a pulso a casa, aseguran.

El objetivo: empezar la producción en menos de 18 meses y tenerlo listo para su venta ("por menos de 10.000 euros") antes de que termine el próximo año. De cifras no quisieron comentar nada.

Climb E-Concept

Climb E-Concept de Italdesign

De la mano de Italdesign, una de las empresas de diseño de automóviles más prestigiosas del mundo, tuvimos la oportunidad de conocer un concepto de cápsula autónoma para las ciudades del futuro. Esta especie de burbuja ya se pudo ver en el pasado CES de Las Vegas.

"La idea es que sea una extensión de nuestra casa. El vehículo nos recoge dentro de nuestro propio hogar, desciende y se monta sobre una plataforma para circular por la carretera. No es necesario salir a la calle para nada", nos cuentan desde la marca al tiempo que un vídeo con una ciudad propia de otro milenio luce ante nuestros ojos.

El interior está lleno de pantallas para vivir una experiencia inmersiva "y tener una total privacidad. Podríamos ir en una cama, si quisiéramos". Todo se puede personalizar al gusto del cliente.

¿Futuro? "En la calle es inimaginable pero sí en un entorno controlado. Quizás para trasladar a las personas dentro de un circuito de Fórmula 1, por ejemplo, y ofrecerles una experiencia VIP", apuntan mientras comprobamos que el coche reacciona a nuestra posición y, como peatones, nos manda mensajes de advertencia sobre su proximidad.

"Para verlo en la calle, es necesaria una ciudad inteligente, construir una ciudad. En las actuales no sería posible". No sabemos si es el camino por el que nos llevará el futuro.

Destinus

Maqueta de Jungfrau de Destinus

Junto al Climb E-Concept, uno de los proyectos que más dudas ha causado en los últimos años y de los que también hemos hablado en Xataka. Hablamos de Destinus y su Jungfrau, un hiperavión que asegura poder volar a velocidad Mach 5 (cinco veces la velocidad del sonido) y cubrir la distancia entre París y Nueva York en 90 minutos.

Junto a una maqueta del avión que esperan ir evolucionando en el futuro, sus trabajadores nos contaron que sí, que el proyecto es viable económicamente aunque se mostraron reticentes a aportar más información sobre la financiación. En febrero del año pasado supimos que se habían inyectado unos 25 millones de euros a al empresa.

"Los primeros clientes serán hombres de negocios", nos cuentan en relación al que será su primer proyecto, un avión movido por hidrógeno con capacidad para llevar 25 personas. "Y luego, cualquiera se podrá subir a nuestro avión. Tendrá 400 plazas", nos aseguran. De rangos de precios, sin embargo, no confirmaron ningún detalle. "Es algo que tendremos que estudiar en su momento", nos recalcan.

El siguiente paso, si se cumplen los plazos previstos, es alcanzar una velocidad de Mach 1,3 con su siguiente prototipo.

Airscooter

Zapata es la empresa de Franky Zapata, un inventor que se ha hecho famoso por sus aparatos para volar. Sus aparatos son vehículos con pequeños reactores que le permiten impulsarse por el aire. Desde unas botas de agua a un asiento capaz de desafiar a la gravedad.

Su último invento es el Airscooter una evolución e-Vlot del mencionado asiento volador. "Es un vehículo ultraligero, sólo pesa 115 kg", nos señalan desde la empresa. "Cuenta con ocho motores eléctricos y cuatro motores térmicos para utilizar biocombustibles, independientemente de cuál sea. De momento sólo puede volar en Estados Unidos, donde la legislación avanza más deprisa".

Siempre, eso sí, que no haya poblaciones debajo. "No, sólo en amplias llanuras donde no se corra ningún riesgo", aunque sí nos señalan que, evidentemente, el objetivo es que este curioso aparato llegue a todo el mundo. "A todo el mundo que tenga el dinero suficiente", apunto. "Sí, a todo el mundo con el dinero suficiente", me responden con una sonrisa.

Aunque no quieren ofrecer datos de cuánto dinero habrá que pagar para pilotar el artilugio podemos hacernos una idea de que será extremadamente caro. Quizás en la próxima temporada de Succession cada miembro de la familia Roy se subirá a uno de ellos.

Sí nos aseguran que con 20 litros de combustible podremos volar hasta un máximo de dos horas y que su velocidad máxima permitida es de 100 km/h, "aunque puede volar más rápido", nos señalan.

The Smart Tire Company

Ruedas de The Smart Tire Company

Y, por último, no hablamos de un vehículo y sí de una parte fundamental: sus ruedas. Desde The Smart Tire Company tienen el objetivo de conseguir las ruedas más sostenibles y duraderas del mundo.

"Hacemos ruedas sin cámara, inspirándonos en los vehículos de la NASA", nos apuntan sus trabajadores. "Hacemos ruedas para coches, motocicletas, bicicletas... básicamente trabajamos en las ruedas de los coches del futuro, para conseguir una rueda sin aire que tenga las mismas propiedades que las ruedas actuales".

"De momento, el año que viene vamos a empezar con ruedas de bicicletas y motos. Los dueños no tendrán que preocuparse de su mantenimiento ni de reemplazarlas porque serán extremadamente duraderas. Más tarde conseguiremos producirlas para coches y camiones", aseguran.

A la pregunta sobre su seguridad nos contestan que "utilizamos nitinol (una aleación de níquel y titanio) que es muy flexible, por lo que la rueda siempre está en contacto con el suelo, lo que la hace muy segura. Además, puede traccionar tanto como una rueda tradicional".

"Es muy duradera, no tendrás que pensar en cambiarla nunca". Perfecto por esta parte pero, entonces, preguntamos dónde está el negocio. "Bueno, la venderemos a un precio mucho más alto, es un producto premium", nos aseguran antes de terminar diciendo que el próximo año esperan estar en el mercado y que esperan que los coches y los camiones puedan calzar sus ruedas "dentro de tres o cinco años".

