Tras el final de 'Succession', HBO se enfrenta a una incógnita: qué tiene que pueda cubrir su hueco

'Succession' ha llegado a su fin tras la emisión de de su cuarta temporada. En este tiempo se ha convertido en un bastión esencial de HBO, y una de las series que recuerdan sobre qué tipo de valores creativos se cimentó la base del canal. Es una serie que se puede medir perfectamente en términos de calidad con 'Los Soprano', 'The Wire', 'Juego de Tronos' y otras series de prestigio de la plataforma, pero su magnífico cierre deja una duda flotando en el aire: ¿y ahora qué?

Una carrera triunfal. 'Succession' ha sido el último gran éxito crítico de la cadena de Warner. Aclamada por la crítica prácticamente desde su inicio, la serie llamó la atención del público gracias al boca a boca y también a sus consistentes victorias en los Emmy desde 2019. La serie acumula 45 premios y nominaciones, donde ha ganado dos veces el premio a Mejor Serie y donde prácticamente todo su excepcional reparto ha sido premiado con el paso de los años. También ha ganado el premio a Mejor Serie en dos ocasiones en los Globos de Oro.

Un timing complicado. Sin embargo, HBO ha puesto en práctica con ella un curioso calendario de emisión que la ha hecho coincidir nada menos que con 'Barry', "la otra" serie de prestigio que actualmente tiene el canal. 'Barry' (nominada en 44 ocasiones a los Emmy) se ha emitido prácticamente a la vez que 'Succession'. Las cuartas y últimas temporadas de 'Succession' y 'Barry' se emitieron desde el 26 de marzo y el 16 de abril respectivamente y han terminado ambas el 28 de mayo, con ambos finales emitiéndose uno a continuación del otro. De forma simultánea HBO se ha quedado sin sus dos últimas grandes series.

Y pese a todo, triunfó. Pocas dudas hay acerca de que esta temporada ha ido calentando en redes sociales para generar un interés fuera de lo normal en su finale. El volantazo que dio al inicio de la temporada, con un truco viejo pero siempre impactante, creó una expectación que ha ido creciendo semana a semana hasta llegar a unas espectaculares cifras en su conclusión: 2'9 millones de personas vieron el final de la serie en HBO y Max el domingo por la noche, marcando el record absoluto para la serie, que estaba en los 2'75 millones de espectadores del episodio 6 de esta misma temporada, y una media de 8'7 por episodio, contando a los espectadores que no la ven en directo (cable más streaming).

Hay mucho más... Warner sabe que no cuenta con un título tan icónico de próximo estreno, y se ha apresurado a amortiguar el final de estas series con un recordatorio de todo lo que está por venir o acaba de estrenarse. Y lo cierto es que el de Max, la plataforma nacida tras la muerte de HBO Max en Estados Unidos y su escisión en dos es un catálogo triunfal. Insistiendo en su slogan "The One to Watch", Max destaca series presentes y futuras como 'The Penguin', 'The Idol', 'The Gilded Age', la nueva temporada de 'True Detective', 'The Regime', 'The Sympathizer' o 'Reality', entre otras muchas.

... pero falta un icono. 'Succession' tenía algo que no tendrán la mayoría de estas series, la mayoría de calidad extraordinaria pero que corren el riesgo de verse sepultadas en el tsunami de novedades y plataformas de cada semana: un potencial icónico. La serie de Jesse Armstrong ha generado cuentas en redes sociales que van desde rastrear (y poner precio) a los modelos que lucen los personajes a crear memes con las caras de vinagre de Kendall. 'Succession' genera comentario, no solo memes de usar y tirar, y eso es algo que series excelentes como 'The Righteous Gemstones', de gran calidad pero menos carismáticas, no consiguen.

No solo es cuestión de imagen. El experto en televisión Ryan Broderick comentaba en Twitter que, pese a las altas cifras de audiencia conseguidas, no son comparables a lo que obtenían éxitos del pasado como 'Mad Men' (con picos de 4'7 millones, y eso por no hablar de audiencias disparatadas como la de 'Juego de Tronos'). Pero no se trata de una cuestión de calidades, sino de las plataformas: el streaming hace que más gente vea las series repartidas en el tiempo. Esos 4'7 millones de espectadores son del estreno, ¿pero cuántos verán el final tranquilamente en las futuras semanas? Es la paradoja del streaming: más espectadores, menos posibilidades de usar cifras como herramienta de promoción.

Nunca tendremos una HBO como antes. Y ahí está la respuesta: 'Succession' no es como 'Los Soprano' porque ya no puede serlo: las cifras se han diluido, la forma de consumir también. 'Juego de Tronos', aquella bisagra entre viejos modelos de televisión y la inminente avalancha del streaming, fue un portazo tras el que no había marcha atrás. Y si no hay nada comparable ahora a lo que fue 'Los Soprano', está claro también que las series-evento como 'Succession' serán, cada vez más, fenómenos aislados: dependientes de cómo caigan en redes sociales, de su capacidad para viralizarse, y rezando en cada episodio por no verse sepultadas por la docena de otros episodios, de otras series, de otras plataformas de esa semana.

Cabecera: HBO

