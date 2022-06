Iridium 9575A, el teléfono "indestructible" que usa Zelenski para comunicarse con EEUU de forma segura

Las comunicaciones seguras son esenciales en cualquier escenario bélico. Un descuido podría ser aprovechado por alguno de los bandos para interceptar los mensajes y así lograr una ventaja en el enfrentamiento, por lo que se suele prestar especial atención a este aspecto. En el caso de la guerra de Ucrania, el gobierno de Estados Unidos permanece en contacto regular con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a través de un teléfono satelital seguro. Se trata de un dispositivo con cifrado de grado militar que está al alcance de muy pocas personas.

Según recoge CNN, antes de que la guerra comenzara, la mayoría de las comunicaciones seguras entre Ucrania y Estados Unidos pasaban por la embajada del país americano en Kyiv. Sin embargo, los informes de inteligencia indicaban que Rusia estaba cada vez más cerca de iniciar una invasión, por lo que Washington ordenó la evacuación del personal no esencial de su embajada y envió varios teléfonos seguros para mantener el contacto. Uno para el presidente Zelensky y otro para su ministro de relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba.

Iridium 9575A, el teléfono seguro de EEUU

El gobierno de Estados Unidos no ha brindado detalles sobre el envío de estos teléfonos, presumiblemente por razones de seguridad, por lo que no ha trascendido cuál es el modelo que está funcionando en territorio ucraniano. No obstante, las comunicaciones telefónicas seguras vía satélite de Washington se canalizan a través del Iridium 9575A, un dispositivo específicamente diseñado para este fin, con "durabilidad de grado militar y cifrado seguro NSA tipo 1", por lo que todo parece indicar que Zelensky recibió uno de estos equipos.

Aunque se trata de un dispositivo tecnológicamente avanzado, sus cualidades no radican en la posibilidad de hacer videollamadas o conectarse a las nuevas redes de comunicación. Sus funcionalidades son tremendamente escasas, pero seguras. Todo lo que ofrece el dispositivo garantiza "seguridad de grado militar". Sin embargo, de acuerdo al mencionado medio, los ucranianos tardaron varios días en ponerlos en funcionamiento. La demora se debió a que las instrucciones de uso venían en inglés, no en ucraniano.

En primer lugar nos encontramos con protección certificada por la NSA para comunicaciones de voz y datos clasificados. Esta característica puede ser habilitada únicamente por la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Como explica General Dymamics, para ello se requiere del Security Module 2 (ISM2), un módulo de cifrado que se instala dentro del teléfono Iridium 9575A y brinda seguridad de extremo a extremo para información de grado ultrasecreto.

Además tenemos llamadas de voz en tiempo real y la capacidad de enviar mensajes de correo electrónico y SMS. Según explica el fabricante, todo esto se ofrece a través de una conexión satelital que brinda cobertura en "cualquier parte del mundo" gracias a 66 satélites Iridium que operan en una órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés).

El Iridium 9575A también tiene otras características como una pantalla monocromática, teclado retroiluminado, una batería que dura hasta 5 horas en llamadas y 24 horas en reposo, GPS, una agenda para 100 contactos y un sistema SOS programable con un solo toque, que "brinda asistencia de emergencia 24/7".

Y claro, también es muy resistente. El teclado puede funcionar en las condiciones más adversas, tiene certificación de protección IP65 (entrada total de polvo, chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección) y certificación MIL-STD-810, esta última específica de las fuerzas armadas de Estados Unidos, que valida el uso en el campo de batalla.

