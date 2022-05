Esto es lo que ve un dron "kamikaze" Switchblade justo antes de estrellarse contra un tanque ruso

Desde hace meses sabemos que los drones "kamikaze" están siendo utilizados por Ucrania en su guerra con Rusia. Sin embargo, hasta el momento no los habíamos visto en acción. Ahora, un vídeo publicado en Twitter, atribuido a las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército ucraniano, muestra lo que parece ser un drone Switchblade 300 lanzándose en picado sobre un tanque ruso T-72.

Estos drones han estado en el campo de batalla desde que Estados Unidos los incluyó en uno de sus envíos de armamento militar a Ucrania. A diferencia de los grandes drones militares, que se controlan a distancia por pilotos entrenados y lanzan misiles sobre sus objetivos, los Switchblade 300, calificados como armas de munición merodeadora, son fáciles de usar, pequeños y precisos.

El vídeo nos muestra un ataque contra un vehículo blindado desde diferentes ángulos. Por un lado tenemos la vista de lo que parece ser un drone observador, que muestra un plano general de una zona de combate no identificada, y un impacto contra un tanque. Por otro lado, vemos un plano de observación que correspondería al Switchblade 300, que se acerca a su objetivo a toda velocidad.

#Ukraine: Ukrainian SSO (SOF) published rare footage of a kamikaze drone in action, which we identied as a US-supplied Switchblade 300 - hitting a Russian T-72B3 tank with its crew on top.

The tank is unlikely to receive any serious damage, which cannot be said about the crew. pic.twitter.com/sRm5GQNRyL