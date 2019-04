Google vende pocos Pixels por la enorme competencia, pero los Pixel 3a se preparan para la batalla

Los responsables de Google hicieron una pequeña excepción el pasado lunes en su conferencia para presentar resultados fiscales y hablaron de su división hardware, y en concreto de sus smartphones Pixel, que no se venden tan bien como desearían.

No dieron cifras -nunca lo hacen- pero sí admitieron que las ventas son reducidas por la "presión" que existe en el segmento de la gama alta. Precisamente para mejorar resultados es para lo que los inminentes Pixel 3a y Pixel 3a XL están pensados.

En Google no confirmaron la aparición de estos modelos, pero todos los datos indican que el Pixel 3a y el Pixel 3a XL aparecerán el 7 de mayo para unirse a la célebre familia de smartphones de Google.

Ruth Porat, la CFO de Alphabet, indicaba en esa conferencia para inversores que la amplia presión de la industria en el segmento de la gama alta ha llevado a vender menos Pixel en el último trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior.

Parece claro que se refiere a la competencia que tienen en Apple, Samsung o Huawei -con otras siguiéndoles los pasos- en esa gama de dispositivos de cerca de 1.000 euros que han hecho que el Pixel quede algo atrás.

Es algo lógico teniendo en cuenta que todos esos nuevos dispositivos ahora le llevan algo de ventaja a los Pixel en ciertos apartados hardware, aunque aún así la cámara de los Pixel 3 sigue siendo considerada como una de las mejores -si es que no es la mejor- en el ámbito de la fotografía móvil.

Uno de los analistas incluso acabó preguntando si estas ventas reducidas no revelan que Google podría ser "otra Microsoft" en esa ambición de fabricar sus propios dispositivos y fracasar en ventas. Pichai respondió a la defensiva, indicando que su compromiso con los móviles es a largo plazo, pero es desde luego singular que Google no acabe de lograr que sus Pixel se conviertan en dispositivos mucho mejor vendidos.

