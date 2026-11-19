Los fármacos GLP-1 tienen muchas luces, pero también muchas sombras. Llevan años ayudando a pacientes con diabetes a controlar sus niveles de glucosa y desde hace un tiempo también están ayudando a algunas personas a perder peso. Esto último ha llegado a rozar la obsesión en algunas personas, por lo que se advierte a quienes recurren a estos fármacos sin realmente necesitarlos que pueden tener un amplio abanico de efectos secundarios. La mayoría son leves, pero dos reportes de caso publicados recientemente en una revista de psiquiatría nos recuerdan que, en pacientes con problemas previos de salud mental, se debe reforzar la atención.

Ambos casos coinciden en que los pacientes dejaron de golpe un medicamento GLP-1 llamado tirzepatida y, poco después, desarrollaron síntomas psiquiátricos graves. Es cierto que tenían otros factores de riesgo y que, con solo dos casos, no podemos saber con seguridad si fue el medicamento el que causó el problema. Aun así, son una llamada de atención que nos recuerda la importancia de hacer un seguimiento aún más estricto en algunos pacientes receptores de los fármacos GLP-1.

Varón, 61 años. El primer caso es el de un hombre que dejó la tirzepatida, conocida comercialmente como Mounjaro, en agosto de 2025. Comenzó a sentir náuseas, así que abandonó el fármaco de golpe. Dos meses después, se presentó en las urgencias psiquiátricas de un hospital con síntomas de confusión, paranoia, alucinaciones auditivas y visuales y empeoramiento de la depresión que ya padecía. Además, padecía un delirio de Cotard, que se da cuando los pacientes creen que están muertos o que les faltan algunas partes del cuerpo.

Varón, 52 años. El otro paciente había abandonado de golpe el Mounjaro en septiembre, después de perder 45 kg en seis meses. Se presentó en urgencias en octubre con un episodio maníaco caracterizado por irritabilidad, impulsividad, grandiosidad y habla desorganizada. Si el otro paciente sufría de depresión, este lo hacía de ansiedad previa. Además, tenía los niveles de vitamina B12 muy bajos y consumía cannabis, una droga que puede aumentar el riesgo de padecer síntomas psiquiátricos.

Receptores en el cerebro. Los medicamentos GLP-1 imitan una hormona con el mismo nombre, cuyo papel es controlar los niveles de glucosa y reducir el apetito. Esto último es el motivo por el que suele usarse para perder peso. Por un lado, ralentiza el vaciado del estómago, por lo que la sensación de saciedad dura más tiempo. Por otro, reduce el hambre dirigiéndose directamente al cerebro. Esto último nos indica que en el cerebro hay receptores para GLP-1. Se ha visto que el medicamento puede atravesar la barrera hematoencefálica e introducirse en algunas regiones del cerebro. Una vez ahí no se sabe qué hace exactamente, pero podría aumentar el riesgo de ciertos síntomas psiquiátricos.

Muy pocas personas. Antes de este estudio se habían publicado otros en los que señalan que los medicamentos GLP-1 pueden afectar a los niveles de dopamina. Esto puede ser útil para tratar las adicciones, pero también podría generar síntomas depresivos más o menos graves. En los peores casos, se han visto pacientes con ideaciones suicidas y autolesiones. Es cierto que estos casos psiquiátricos son muy poco frecuentes. Por ejemplo, en una base de datos europea se registraron 481 eventos psiquiátricos con semaglutida, liraglutida y tirzepatida, algo más del 1% de los informes. Los casos muy graves serían aún menos. No obstante, dada la gran gravedad que suponen, es importante estudiarlos a fondo para evitar males mayores.

Si la mención al suicidio en este artículo te ha generado algún tipo de malestar o has tenido ese tipo de pensamientos, la línea 024 o la correspondiente en tu país te proporcionará ayuda 24 horas.

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