Si la pregunta es cuánto dinero necesitas para ser rico, la generación Z lo tiene claro: cada año se necesita más

Cada año, la meta de alcanzar el estatus de rico parece alejarse un poco más para la mayoría de los mortales. La generación Z, la más joven en incorporarse al mercado laboral y en comenzar a ser económicamente independientes, es la que mejor entiende este nuevo escenario económico.

Vivir confortablemente cuesta más que nunca. Según datos de la 'Encuesta de Riqueza Moderna 2025' elaborada por la consultora Charles Schwab a más de 2.200 estadounidenses, para tener una situación acomodada un estadounidense necesitaría unos 839.000 dólares, una cifra muy superior a los 778.000 dólares que se necesitaban en 2024 o los 624.000 dólares que se necesitaban en 2021 para vivir holgadamente. Este aumento constante demuestra que la estabilidad financiera es un objetivo cada vez más difícil de alcanzar.

Estas cifras hacen referencia a tener una situación financiera acomodada, pero el umbral para considerarse rico se aleja cada año más del ascenso de las seis cifras, y cada año que pasa se hace más difícil alcanzar ese estatus.

El umbral de la riqueza también sube. Para considerarse rico en Estados Unidos, ya no basta con superar el millón de dólares. De hecho, según los datos del estudio de Charles Schwab se necesitan 2,3 millones de dólares para ser considerado como una persona rica. En 2021, se necesitaban 1,9 millones de dólares para alcanzar este estatus.

Aunque esta cifra representa una ligera moderación respecto a los 2,5 millones de dólares que se requerían en 2024, sigue siendo un listón muy elevado para la mayoría de la población. Este cambio refleja que la percepción de riqueza es dinámica y responde tanto a factores económicos como a las expectativas sociales. El dinero necesario para sentirse rico varía, pero la tendencia general sigue siendo al alza impulsada por factores como la inflación, el deterioro de la economía o el incremento de la presión fiscal.

Más allá del dinero: ¿qué significa ser rico? La encuesta también revela que el dinero no es el único factor para sentirse rico. El 45% de los encuestados aseguraban que el dinero no era nada si no se acompañaba con felicidad personal. Al final va a resultar cierto el dicho popular de que el dinero no da la felicidad.

Además, el 37% de los encuestados aseguró que la sensación de riqueza debía ir acompañada de salud física, y el 32% destacó la importancia de la salud mental para disfrutar plenamente de su patrimonio.

Al preguntar a quienes se ya se consideran millonarios, el 83% de ellos se sienten ricos en cuanto a relaciones y felicidad personal, mientras que el 81% considera que una parte importante de su riqueza es disponer del suficiente tiempo libre para disfrutarla.

Diferencias generacionales con respecto al dinero. La percepción de lo que significa ser acomodado varía mucho según a la generación que se le pregunte. Para los jóvenes de la generación Z, bastan 329.000 dólares para sentirse económicamente acomodados, mientras que para los baby boomers el umbral asciende hasta los 943.000 dólares. Los millennials se consideran acomodados con 847.000 dólares y la generación X con 783.000 dólares.

La generación Z, acostumbrada a la austeridad, es la que demuestra mejor planificación de sus objetivos financieros. El 39% de esos jóvenes tienen un plan financiero establecido y un 43% de ellos al menos ha pensado en ello. En contraste, el 45% de los babyboomers ni siquiera ha pensado en ello, y solo el 26% ha planificado su futuro financiero.

Imagen | Unsplash (Igal Ness)