Nunca has visto un cartel de "Se vende" en una mansión de lujo: razón aquí

Del mismo modo que no es habitual encontrar una edición especial de un Lamborghini Miura en un concesionario de compra venta, tampoco es fácil encontrar una mansión, un palacete o una propiedad de varias decenas de millones de euros en la página de anuncios de una inmobiliaria. ¿Te has preguntado el motivo?

La respuesta es que, aunque estén a la venta, ese tipo de casas de lujo no se mueven en el mismo mercado de compraventa que el resto. Lo hacen en uno secreto y mucho más exclusivo.

¿Mercado, qué mercado? En el ámbito de las grandes fortunas, la discreción es un valor añadido. Cuando un millonario quiere deshacerse o comprar una nueva mansión, acude a un mercado que no se publicita ni en portales inmobiliarios ni en anuncios. Es un mercado que, paradójicamente, está off market o fuera del mercado. Según datos del portal inmobiliario Eleeter, las propiedades off market suponen en torno al 10% del mercado público.

Todo se hace 'sottovoce' y a través de unos agentes inmobiliarios especialmente discretos. Esto significa que no verás fotos llamativas ni letreros de "Se vende" colgando de las ventanas de esas casas. Estos agentes cuentan con unos listados exclusivos de propiedades que únicamente muestran a personas de alto poder adquisitivo que han mostrado interés (y solvencia) en comprar una propiedad de estas características.

Privacidad, ante todo. Uno de los argumentos para elegir vender estas propiedades de forma discreta es por evitar el "qué dirán", en algunas ocasiones, y otras por preservar su privacidad. Verónica Manrique, directora ejecutiva de Olisson, inmobiliaria cuya cartera está compuesta en un 60% por inmuebles off market, declarabaal diario Cinco Días que "en la mayoría de los casos, nuestros clientes son empresarios o políticos que valoran mucho su privacidad. No quieren gente cotilleando sus casas".

Mostrar de forma pública cómo es su casa, les puede exponer a situaciones incómodas ante la opinión pública, por lo que prefieren que no se publiquen fotos de su casa. Además, la responsable de la inmobiliaria contaba que en este tipo de transacciones es habitual que tanto los agentes inmobiliarios como quienes ponen a la venta los inmuebles, firmen contratos de confidencialidad para impedir que se revele la identidad de los clientes que visitan las casas, o quién es el propietario.

Una casa llena de tesoros. Más allá del valor de la vivienda en sí mismo, la exposición pública de la vivienda puede implicar poner en riesgo la seguridad del inmueble. Normalmente, las paredes y estancias de estas mansiones están decoradas con piezas de arte u otros objetos de valor. Asimismo, mostrar fotos de las distintas estancias también podrían dar ideas sobre formas de acceder al inmueble a los amigos de lo ajeno.

Manrique aseguraba que algunos clientes exigían que las casas que les ofrecía nunca hubieran aparecido fotos de ese inmueble en medios de comunicación, "Y siempre es fácil de cumplir".

Ventajas del off market. Además de por los motivos de privacidad y seguridad que muchos ultrarricos tiene por bandera en cualquiera de sus movimientos financieros. Sacar una propiedad a un mercado cerrado y exclusivo genera un efecto "glamour" que hace que las propiedades alcancen un determinado estatus.

Algunos promotores de este tipo de vivienda de lujo prefieren vender sus nuevas casas en este mercado, en lugar de sacarlas a la venta de forma pública. Al hacerlo, se adaptan a las necesidades de un determinado perfil de cliente que solo se mueve en este mercado. "Son casas caras y no es un mercado de volumen, no necesitas generar muchos clientes", declaraba a Cinco Días Paloma Pérez, directora ejecutiva en España de Sotheby’s International Realty.

También tiene desventajas. La venta off marketdepende única y exclusivamente de los contactos directos de los agentes inmobiliarios que lo gestionan. Por lo que la venta en este mercado puede que no sea tan rápida como cuando se hace pública, donde cualquier persona interesa puede contactar con el agente inmobiliario para interesarse.

Esa limitación tiene dos variantes: por un lado, la exclusividad hace el precio de venta de la propiedad pueda situarse ligeramente por encima del valor de mercado, pero también la hace más susceptible a la negociación del precio por que el número de potenciales compradores también es más escaso.

En Xataka | La mansión de Michael Jordan era tan lujosa que nadie la podía comprar. Tras 12 años ha encontrado un misterioso comprador

Imagen | Unsplash (Frames For Your Heart)