Las mansiones son el primer capricho de los millonarios. Beyoncé tiene algo que decirles: mantenerlas sale muy caro

La vivienda se consolida entre las principales preocupaciones de los españoles según el último Barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esa preocupación no parece ser exclusiva del común del pueblo llano. Una de las primeras cosas que hacen los multimillonarios a poco que el dinero empieza a fluir hacia sus cuentas bancarias es comprarse una mansión. No es que Beyoncé sea una aguafiestas, pero ha hecho las cuentas de lo que se gasta en su “humilde morada” en California y no es para tomárselo a broma.

Beyoncé se compró una casita. En mayo, la gran diva del pop y su polémico esposo batieron un récord inmobiliario comprando la casa más cara que se ha vendido en Malibú, California, en pleno Billonaires’ Row. Con ese nombre, sabían a lo que iban.

La pareja pagó 200 millones de dólares por un casoplón de 3.716 metros cuadrados construidos en una parcela de 3,2 hectáreas. La obra fue diseñada por el arquitecto japonés Tadao Ando con una vista privilegiada sobre el océano en lo alto de la playa de Paradise Cove. Obviamente toda esa vivienda hay que limpiarla y mantenerla en funcionamiento. Los gastos solo han empezado.

Una gran casa da mucho trabajo. Para el correcto funcionamiento de la casa se necesitan una serie de puestos a tiempo completo que se encargarán de las tareas de limpieza, mantenimiento y dirección de esa maquina perfectamente engrasada que muchos llaman hogar.

“El funcionamiento de una mansión es muy similar al de un hotel”, confirma en una entrevista a Insider Jenny Greenwood Huber, propietaria y fundadora de Heritage Estate Management, una empresa que proporciona todo el personal necesario para el mantenimiento y servicio en una mansión. Huber comenta que podría haber hasta 50 personas trabajando a la vez en una sola propiedad de estas características, sumando al personal de jardinería, chóferes, mantenimiento, limpieza, cocina, ama de llaves, niñeras, etc.

Siete cifras al año para vivir como Beyoncé. Según Huber, para mantener una casa del tamaño de la de los Carter-Knowles y teniendo en cuenta a los miembros de la familia, la casa necesitaría al menos a 20 profesionales a tiempo completo en turnos rotativos.

Teniendo en cuenta los sueldos medios de cada una de las categorías implicadas (chefs, chóferes, personal de servicio y limpieza, jardinería, mantenimiento, etc), la cifra puede ascender a 1,8 millones de dólares al año para cubrir sus sueldos el de los trabajadores que acuden de forma puntual a prestar servicios específicos como limpieza de piedra, sistemas de seguridad, etc.

La mayoría de millonarios tienen varias mansiones. La idea de pagar casi dos millones de dólares al año ya es inalcanzable para la mayoría de los mortales, pero si a eso le sumamos que los millonarios habitualmente tienen varias mansiones como Jeff Bezos, el gasto se incrementa sustancialmente. Sin embargo, el mantenimiento de las mansiones no es un problema que le quite el sueño a Elon Musk.

A la Gran Diva Beyoncé y su esposo tampoco es que le suponga un gran desembolso, más cuando la fortuna del polémico rapero se estima en unos 2.500 millones de dólares y la de la artista en unos 540 millones de dólares antes de completar su ambiciosa gira mundial Renaissance World Tour con la que la cantante espera embolsarse unos 2.000 millones de dólares. La más lucrativa de su carrera.

Imagen | Flickr (Raph_PH), @mrbarcelo