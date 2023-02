Pensión para amas de casa 2023 de hasta 6.784€ al año: requisitos y cómo solicitarla online

Vamos a explicarte los requisitos y cómo obtener la pensión para amas de casa a la que se tiene derecho, y con la que se pueden cobrar hasta 6.784€ al año. Hasta hace poco tiempo, las amas y amos de casa (o trabajadoras/es del hogar) tenían una gran desigualdad al no cotizar para pensión ni otras prestaciones, y ahora esto ha cambiado.

Y es por eso, que las personas que cuidan del hogar ahora pueden solicitar una pensión no contributiva, con la que se intenta proteger a este colectivo que no ha cotizado lo suficiente. Viene a algo parecido a una jubilación para amas o amos de casa que, por haber estado dedicándole el tiempo al hogar, no han cotizado en otros trabajos.

Requisitos para obtener la pensión

No todo el mundo va a poder obtener esta pensión. A continuación te dejamos la lista de requisitos con los que se debe cumplir para poder acceder a esta prestación. Recuerda que el principal es que sus ingresos deben ser realmente bajos, ya que la pensión es para ayudar a personas sin recursos.

La persona debe tener 65 años o más para optar a esta pensión

para optar a esta pensión Debe llevar residiendo en España durante 10 años o más.

o más. Si la persona vive sola, las rentas no deben superar los 6.784,54 euros al año .

. Si la persona vive acompañada, dependerá de su contexto familiar y del número de convivientes. Se va a regir las rentas de la Unidad Económica de Convivencia, y no pueden superarse las cuantías de esta tabla que te ponemos a continuación.

En cuanto a la cantidad que se puede obtener mediante esta prestación, la cuantía máxima es de 6.784,54 euros al año. Sin embargo, cuantas más personas haya viviendo en la unidad familiar menos dinero se ganará, ya que se considera que hay más ayuda para poder tener una renta mínima entre todos. Por ejemplo, con dos convivientes se pueden obtener 446,92 euros al mes, 420,63 euros mensuales por tres convivientes.

Cómo solicitar esta pensión

Al ser una pensión no contributiva, no depende directamente del estado sino de las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay que solicitarla en la página específica de tu comunidad autónoma, y cada una de ellas tiene una web para realizar la solicitud. Aquí tienes la lista:

Cada una de las comunidades tendrá un formulario o procedimiento diferente, por lo que la manera de hacerlo y los pasos dependen de cada web. Sin embargo, en todas vas a encontrar un formulario con el que realizar la solicitud, en el que se te van a pedir unos pasos concretos en su sistema de registro.

Aquí, el consejo en común que te podemos dar es que siempre vas a necesitar tener a mano toda la documentación que justifique los ingresos que tienes, así como la que pruebe la cantidad de personas que conviven en tu casa. Una vez hecha la solicitud, los plazos para la resolución pueden ser de entre 3 a 6 meses.